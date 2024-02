Juan Daniel Oviedo apuntó contra las autoridades por inseguridad en Bogotá: “Los delincuentes saben que no los ven”

El concejal de Bogotá entregó su postura sobre la crisis de inseguridad en la capital - crédito Infobae

La inseguridad es una de las problemáticas que más preocupa a las personas en Bogotá, esto ha aumentado en los primeros meses de 2024, debido a una oleada de robos y hechos violentos que se han registrado en la capital del país.

Sumado al número de vistas que han obtenido algunas grabaciones de hurtos a establecimientos comerciales, las críticas en contra de la alcaldía y las autoridades han aumentado, ya que además de la percepción de peligro, algunos usuarios en redes sociales han destacado que en Bogotá los criminales han pedido el respeto por la policía.

En diálogo con Infobae Colombia, el concejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, entregó su postura sobre esta problemática y señaló los factores que han hecho que empeore la inseguridad en la ciudad.

En primer lugar, Oviedo remarcó que la inseguridad en Bogotá se ha convertido en un problema estructural, el cual ha aumentado debido a que los criminales tienen la percepción de que si son capturados, los procesos serán largos y en algunos casos inconclusos.

“Es que el problema de inseguridad de la ciudad es un tema estructural y complejo, en el que ya llegamos a un nivel de ese comportamiento de las capacidades institucionales, entonces, los delincuentes saben que no los ven, porque los sistemas de vigilancia de la ciudad son ineficientes, que no hay operabilidad de cámaras, que la policía no está funcionando adecuadamente. La criminalidad sabe que en este momento la reacción de la policía es limitada por el déficit de pie de fuerza y por la ausencia de herramientas para la toma de decisiones, y que si los cogen, el proceso es lento o incluso”.

Para Juan Daniel Oviedo, lo primero que se debe hacer para combatir la criminalidad es invertir en tecnología que ayude a las autoridades, ya que desde su postura los ladrones están jugando con la administración para analizar que tanto alcance tienen.

“Hay que hacer una inversión más agresiva en servicios de videovigilancia y fortalecer la infraestructura tecnológica para civilizar y poder tomar decisiones no solo reactivas, sino preventivas y predictivas de las actividades criminales. Eso para mí lo que muestra es que es un tema complejo, en el que los mismos delincuentes pareciese que están buscando medir el aceite de la administración”, afirmó Oviedo al respecto.

Debido a la percepción de inseguridad que sienten algunos bogotanos, Oviedo resaltó que el secretario de Seguridad de la ciudad presentó un marco de acción que le parece valioso, pero resaltó que es prioritario comenzar a actuar.

“Aquí lo que necesitamos es que seamos conscientes que existen unas limitaciones, pero necesitamos generar confianza a partir de las decisiones en el corto plazo, que se tomen en materia de ajustes a la política de seguridad en Bogotá; el secretario de Seguridad presentó ayer ante el concejo el marco conceptual y estratégico de seguridad, que me parece significativo, me parece claro, me parece que enfrenta las realidades de la criminalidad en Bogotá, pero con ese marco estratégico no nos podemos quedar, necesitamos tomar decisiones”.

Por último, Oviedo afirmó que es cierto que en algunos casos las personas no denuncian, pero pidió que estos procesos cambien para que puedan convertirse en una herramienta fácil de utilizar por parte de la ciudadanía.

“Hay que dar herramientas para que la denuncia sea un proceso sencillo y no implique que las personas tengan que pedir permisos en su jornada laboral, porque una vez denuncia debe continuar con el proceso presencial en Paloquemao o en los diferentes puntos de atención, el tratamiento de denuncias por criminales, por victimización de crímenes en la ciudad debería ser mucho más cómodo, puntualizó el concejal Oviedo.