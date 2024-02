Estos son los dos negocios que tiene la presentadora de ‘La Voz Kids’ Laura Tobón

La modelo y presentadora también se destaca como empresaria - crédito @laura_tobon/ Instagram

La reconocida presentadora y modelo colombiana Laura Tobón trasciende la pantalla y conquista el mundo empresarial con dos emprendimientos destacados. La bogotana, conocida por su papel en La voz kids, de Caracol Televisión desde 2018, no solo ha dejado huella en la televisión nacional sino ahora también en el ámbito del emprendimiento.

Te puede interesar: Samo, cantante del grupo Camila y asesor de ‘La voz kids’, recordó tragedia que marcó su vida: “Era mi alma gemela”

Laura Tobón es dueña de Sea Salt Swimwear, una línea de trajes de baño que ofrece piezas desde los 210.000 pesos hasta los 540.000 pesos, y en el que muestra su pasión por la moda y el modelaje. Además, Tobón desempeña un papel crucial en MTZ Agency, dedicada a la representación de talentos y producción de eventos, trabajando con marcas de talla mundial, tales como Polo Ralph Lauren, DIOR, y Adidas

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Laura Tobón es dueña de una marca de vestidos de baño - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón ha sido una figura influyente en la televisión colombiana, con una trayectoria que incluye su paso por RCN, Canal Uno, y Cablenoticias, y reconocida con dos Premios TVyNovelas. Su habilidad para conectar con la audiencia y los participantes la ha convertido en una intermediaria esencial en La Voz Kids, pero más allá de sus logros frente a las cámaras, la bogotana se ha destacado como empresaria. En 2019, fue elegida como representante de Colombia para la marca Vogue, consolidándose como imagen de varias marcas de belleza.

Te puede interesar: Andrés Cepeda se mostró molesto por estrategia de uno de sus compañeros en ‘La voz kids’: “Hay un poco de juego sucio”

La ardua labor y dedicación de en su carrera como presentadora, modelo y empresaria demuestra su versatilidad. La colombiana también tiene el rol de madre de un bebé de un año de nacido Lucca y está casada con el reconocido empresario bogotano Álvaro Rodríguez Ferrero, que hace parte de Shark Tank Colombia.

La presentadora colombiana también es empresaria y madre - crédito @Laura_Tobon/Instagram

La colombiana también se desempeña como creadora de contenido y trabaja con grandes marcas de talla mundial, esto le permite viajar constantemente: “Les confieso que una de las cosas que más me gustan, que más me abre al mundo es viajar. Pero recuerden que muchas veces en estos viajes lo que yo muestro, casi todo, son los higlights, las cosas buenas que pasan en estos viajes”, expresó la bogotana en diálogo con sus seguidores.

Te puede interesar: Aleks Syntek reveló por qué no quería ser entrenador de ‘La voz kids’: “Ya había sido ‘coach’”

La empresaria se ha destacado en su papel en el programa de talentos, pero su participación en la séptima temporada estuvo en duda debido a que no estaba segura de acepar el reto nuevamente: “Cuando hicieron la temporada pasada pensé que no iba a volver. No me preguntes por qué, pero Laura Tobón tiene sus lados de inseguridad también. Yo dije ‘bueno, ya he hecho muchas temporadas’. Me dio muy duro ver a los niños y no poder estar ahí, pero a la vez pensaba ‘estoy con mi hijo’”, reveló la modelo en una entrevista para La Red.

La presentadora colombiana no estaba segura de participar en ‘La Voz Kids’ - crédito @Laura_Tobon/Instagram

A pesar de no estar segura de volver a La Voz Kids, la bogotana decidió compartir con los pequeños talentos colombianos: “Salté como una loca y decía ‘Dios mío, mi programa’ (...) Estoy muy agradecida de volver, yo no me imagino haciendo otro programa, me gusta tener una conexión directa con las personas. Ahora que soy mamá de un bebé tan pequeño, siento que he conectado más con el programa y con los participantes”.

Su experiencia en reality de Caracol Televisión ha sido enriquecedora, sin embargo, su participación en la séptima temporada es diferente por el nacimiento de su pequeño Lucca: “Yo solo me imagino a mi hijo en la situación en la que los niños están. Que los niños me hablen, que me cuenten sus historias, que yo pueda escucharlos cantar… solo me imagino a mi hijo en esa posición y va a ser más sentimental aún ahora que soy mamá de un bebé tan chiquito”, agregó la modelo para el programa de entretenimiento.