Carolina Cruz fue centro de críticas por volver a subir un video antiguo, pero en inglés - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Ser bilingües es una de las metas más comunes para muchos colombianos. Cada vez la necesidad de hablar otro idioma es mayor, especialmente el inglés, el cual tiene gran incidencia en esferas como la laboral o la académica. Inclusive las celebridades tienen la idea de adquirir conocimiento en una lengua extranjera para la búsqueda de más oportunidades.

Carolina Cruz es una de las que ha mostrado en las redes sociales su empeño por lograrlo. Sin embargo, un video reciente encendió el debate porque algunos detalles percibidos por los internautas más curiosos no permitieron que pasara desapercibido. Lo que comenzó como una publicación más en el feed de su Instagram, se viralizó.

En el metraje se ve a la presentadora vallecaucana respondiendo a varias preguntas en inglés, pero con un acento propio de la India. Ese aspecto se le hizo extraño a muchos usuarios, puesto a que la celebridad no ha tenido experiencias que la vinculen profundamente a ese país como para adoptar su manera de hablar.

El video de Carolina Cruz por el que la señalan de haber hecho trampa en su “bilingüismo” - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Asimismo, apuntaron que en varias partes de las tomas se ve cómo el audio se desfasa de la imagen y alcanza a percibirse que el sonido que se está emitiendo no corresponde a las palabras que ella va diciendo, o por lo menos no al mismo tiempo.

En la descripción del video se lee: “Me demoré perooooo, lo logré jajajajaja AND THE MUSIC jajajajaja el que lo entendió, lo entendió jajajaja”, haciendo referencia al esfuerzo que le habría costado grabar todo el contenido. No obstante, parece que se trata de algo generado con la ayuda de aplicaciones que doblan la voz en el idioma de preferencia.

“Ella hizo la entrevista en español y usó una herramienta para cambiar el idioma. Yo vi ese video hace rato donde contaba que había en su celular”, aseguró una de las seguidoras que comentó. De la misma manera, otra dijo que “esa es más la voz de Sofía Vergara”.

La modelo no se ha pronunciado al respecto, pero todo muestra que se trata simplemente de una broma para entretener al público y quizás promocionar en el futuro este tipo de programas que permiten traducir grabaciones.

Carolina Cruz se ha defendido de rumores y otras críticas

Además de todo el revuelo por el video del Instagram de Cruz hablando en inglés, ya había sido tendencia por otras controversiales publicaciones. En una, por ejemplo, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando perdió un bebé.

“He estado en etapa de gestación tres veces y aunque perdí un bebé, me gocé como no imaginé el haber estado embarazada”, comenzó diciendo la celebridad en su momento.

Además, agregó que más allá del pesar que esa situación le produjo, trata de ser agradecida con la vida y disfrutar con sus hijos. “Nunca me imaginé que me iba a disfrutar tanto a mis dos pequeños y que sería una excelente mamá. No me atrevo a decir que he cerrado la puerta porque esa decisión no depende de mí”, expuso.

Tanto caló el tema que en programas aseguraron que nuevamente estaría esperando un bebé, pero no era así. “En la sala de redacción de Lo sé Todo nos ha llegado información que podría indicar que ella estaría en estado de embarazo. Aquí comentamos que la presentadora que se rumora que está embarazada es Carolina Cruz”.

Por otro lado, se defendió por las críticas que han recibido mujeres como ella, quienes han participado en concursos de belleza. “Muchos han juzgado, las reinas siempre hemos sido criticadas por brutas y bonitas, nada más, pero a lo largo de los años hemos demostrado que somos más que una supuesta cara bonita. Ojalá el Reinado de Colombia vuelva a ser lo que fue siempre, respeto, quiero y admiro a cada persona que hace parte de esa familia hermosa que le ha traído tantas alegrías a nuestro país”, concluyó.