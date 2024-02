Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador: “En un momento de crisis nacional”

Efraín Cepeda, figura clave del Partido Conservador, dimite sorpresivamente como presidente - crédito John Paz/Colprensa

Tras una serie de acontecimientos en el seno del Partido Conservador de Colombia, el senador Efraín Cepeda tomó una decisión que sacudió los cimientos de la política nacional: renunciar a la presidencia de dicho movimiento político. Esta sorpresiva medida se produjo en medio de una crisis dentro del partido, desencadenada por el nombramiento controvertido de Luz Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte, una acción que el propio congresista había cuestionado públicamente al afirmar que ella no representaba la cuota conservadora.

La dimisión de Efraín Cepeda dejó perplejos a muchos, especialmente a aquellos que lo veían como un bastión de la estabilidad dentro del Partido Conservador; sin embargo, en un comunicado dirigido al Directorio Nacional, el senador explicó detalladamente los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión tan trascendental.

Cabe destacar que el senador conservador ascendió a la presidencia de su partido el 15 de febrero de 2023, momento en el que expresó: “El compromiso que asumimos hoy es con los colombianos, es entregarle lo que más le convenga al país, lo que le genere mejor calidad de vida a los ciudadanos”.

Desde 1991, el senador ha sido un miembro activo del Congreso de la República, representando al Partido Conservador con una de las votaciones más altas. Además, ocupó la presidencia del Congreso de la República de Colombia durante el periodo legislativo 2017-2018. Sin embargo, un año después de asumir el cargo, decidió renunciar debido a su percepción de que no se estaban defendiendo convicciones fundamentales.

En su comunicado, Cepeda comenzó recordando el desafío que asumió al liderar el Partido Conservador en un momento de incertidumbre institucional, motivado por un deseo mayoritario de recuperar la dignidad, principios y valores que históricamente han caracterizado a esta colectividad. Sin embargo, señaló que la reciente situación con el nombramiento ministerial evidenció una discrepancia interna que socavaba dichos “principios y valores”, lo cual lo llevó a reflexionar profundamente sobre su rol y responsabilidad como líder del partido.

El senador destacó el compromiso del movimiento conservador con sus 175 años de historia y “la independencia del Partido con respecto al Gobierno Nacional fue una decisión necesaria en tiempos de confusión institucional”, afirmó Cepeda, recordando el respaldo abrumador de las bases conservadoras en las elecciones territoriales, donde el partido superó los 2 millones de votos y se consolidó como la primera fuerza del centro-derecha en Colombia.

Crisis interna en el Partido Conservador conducen a la dimisión de Efraín Cepeda - crédito Senado de la República

No obstante, el senador reconoció que en estos momentos de crisis nacional, es crucial mantener un diálogo abierto y constructivo con los partidos ideológicamente opuestos. “La relación con los partidos opuestos debe ser a través del debate democrático y la conciliación de políticas públicas en aras del bienestar de los colombianos”, subrayó.

El senador destacó la importancia de proporcionar a la ciudadanía entornos claros donde se exhiban los principios que ellos preservar: “Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”.

La renuncia de Efraín Cepeda, aunque sorpresiva para algunos, reflejó su compromiso con los principios conservadores y su deseo de preservar la integridad del partido en un contexto político tumultuoso. “En este momento de crisis nacional la relación con los Partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”.

Efraín Cepeda renuncia a la presidencia del Partido Conservador de Colombia - crédito Partido Conservador/Efraín Cepeda

Luz Cristina López como ministra de Deporte

El Gobierno anunció el miércoles 21 de febrero la designación de Luz Cristina López Trejos como la nueva ministra del Deporte, en reemplazo de Astrid Rodríguez, que presentó su renuncia, luego de que Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por la falta de unos pagos.

López Trejos, de acuerdo con su hoja de vida, cuenta con una sólida formación en los sectores de educación, deporte, administración y derecho.

Destaca su extensa trayectoria como docente universitaria, con más de dos décadas de experiencia en educación superior tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Su nominación generó diversas reacciones, siendo una de las primeras la del mismo Partido Conservador.

El colectivo se pronunció en X (anteriormente Twitter), en donde destacó que aunque López fue propuesta por algunos miembros de su partido, no es una representante oficial de la colectividad. “No sabemos cuál será la intención del Gobierno con el nombramiento de la nueva Ministra del Deporte, pero le podemos garantizar a la opinión pública, que las posiciones sobre las reformas en el Congreso son ya una decisión de la Bancada del Partido y su firmeza no depende de ningún movimiento del gobierno nacional”, manifestó el senador.