Catalina Robayo anunció su embarazo con tiernas fotografías

Catalina Robayo anunció su primer embarazo - crédito @catalinarobayo/IG

Por medio de un carrusel de fotos que posteó en su perfil de Instagram, Catalina Robayo compartió con sus 400.000 seguidores el momento por el que está atravesando actualmente y que la tiene muy emocionada, pues su familia se le agrandó y se convertirá en madre.

Te puede interesar: Jim Velásquez reveló cuántas relaciones tuvo antes de casarse con Alina Lozano: generó polémica en redes

Junto a las fotografías, la exseñorita Colombia mostró cómo luce su embarazo con 22 semanas y se refirió a la emoción que siente por vivir esta nueva etapa que le trae la vida, la cual también la hace muy feliz poder compartirla con sus fanáticos.

“22 semanas de una nueva y emocionante aventura. Qué alegría compartir este momento de vida con ustedes”, escribió la modelo.

Te puede interesar: Expresentadora de ‘Noticias Caracol’ confirmó que se separó: “De todas maneras fue una experiencia bonita”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Catalina Robayo confirma 22 semanas de embarazo - crédito @catalinarobayo/IG

Sin embargo, hubo algo en el texto que llamó la atención del público, además de la buena nueva, pues Catalina les pidió que no le pregunten sobre el sexo del bebé porque ni ella ni nadie lo sabe y no quieren descubrirlo sino hasta cuando lo tengan en sus brazos.

Te puede interesar: Yina Calderón arremete contra Westcol por comentario fuera de lugar: “Yo no monto gordas a mi carro”

“Antes de que me pregunten si es niño o niña, les cuento que voy a esperar hasta su nacimiento para descubrirlo. Así que desde ya hagan sus apuestas”, aseguró Robayo.

La mujer tomó la decisión junto a su esposo, Juan Añez, de esperar hasta el momento del parto para conocer si será madre de un hombre o una mujer.

La publicación no tardó en volverse tendencia entre los usuarios de las redes sociales, por lo que los comentarios y reacciones a favor no se hicieron esperar. Varios admiradores de Catalina Robayo y personas cercanas a ella y su pareja, no dudaron en celebrar la noticia y dejarles sus felicitaciones.

“Qué noticia más divina”, “Mi hermosa y amada Catalina, que el universo y mi Dios te iluminen por siempre”, “Qué linda, felicidades, bendiciones en esta nueva etapa”, “Te abrazo con mi corazón y deseo que esta hermosa experiencia esté cubierta de bendiciones por siempre”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la exreina.

Catalina Robayo esperará hasta el nacimiento para conocer el sexo de su bebé - crédito @catalinarobayo/IG

Quién es el esposo y futuro papá del hijo de Catalina Robayo

Después de varios años de noviazgo, la presentadora colombiana se casó con el empresario Juan Pablo Añez en la ciudad de Bogotá en el 2014 por medio de una ceremonia religiosa católica celebrada en la iglesia del colegio Jordán de Sajonia de la capital.

Un año después de que se hubieran comprometido en Estados Unidos, la pareja dio el sí en el altar. La propuesta se llevó a cabo en el famoso Rockefeller Center, en Nueva York, con la canción Volví a nacer de Carlos Vives de fondo y con la nieve de aliada, pues hizo parte fundamental del escenario que escogió Juan Pablo para pedirle matrimonio a Catalina.

Juan Pablo Áñez es el esposo de Catalina Robayo - crédito @catalinarobayo/IG

Por qué Catalina Robayo tomó la decisión de ser vegetariana

Además de ser recordada por su participación en el concurso de belleza Señorita Colombia en el 2010, el público recuerda que la mujer se ha declarado fiel defensora de los animales y se ha convertido en una embajadora en contra del maltrato animal, haciendo diferentes actividades de activismo al respecto.

Su decisión de volverse vegetariana tuvo que ver con las cuestiones de crueldad animal, y en Colombia tiene una fundación que lleva por nombre ‘Animal Voices’, así que tuvo un tiempo en su vida que no concebía comer carne de animales mientras velaba por el cuidado y la protección de los mismos, por lo que decidió cambiar esos hábitos definitivamente.

“Empezó un tema de moral en mí, por lo que yo hago brigadas, yo rescato animales domésticos, yo esterilizo y hago todo este proceso de cuidado, pero llegar a mi casa y sentarme en la mesa y comerme un pedazo de carne, qué sentido tiene eso”, puntualizó la presentadora.