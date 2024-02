Senado decretó la silla vacía de Ciro Ramírez: Centro Democrático pierde una curul

El senador Ciro Ramírez está preso por integrar el entramado de corrupción conocido como las Marionetas - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 20 de febrero de 2024, en la plenaria del Senado se hizo pública la resolución, del 19 de febrero, que decreta la silla vacía del senador Ciro Ramírez, por lo que el Centro Democrático, el principal partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, pierde una curul, toda vez que no hay cabida a reemplazo.

En la resolución, conocida por Infobae Colombia, se advierte que la decisión de funda en la orden de captura, en contra del exsenador Ramírez, proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre y efectuada el 15 de diciembre de 2023, por ser “presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado (...), en concurso heterogéneo con las conductas punibles de cohecho propio, e interés indebido en la celebración de contratos”.

A esta decisión del Senado, hay que advertir, “no procede recurso alguno”, y rige a partir de su expedición, por lo que, desde el 19 de febrero de 2024, el Centro Democrático tiene una curul menos en el Senado, y pasa de tener 13 a 12 senadores.

También hay que señalar que, al decretar la silla vacía, el Senado suspende el pago de honorarios, desvincula al personal de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, que seguían recibiendo su salario.

La resolución del 19 de febrero de 2024 decretó la silla vacía del exsenador Ciro Ramírez, por lo que el Centro Democrático pierde una curul en el Senado - crédito Senado de la República

¿Por qué capturaron a Ciro Ramírez?

La captura de Ramírez se dio por las irregularidades en varios contratos suscritos por el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío, uno de estos, firmado entre el 8 y 12 de noviembre de 2021, ascendía a los $48.660 millones. Estos contratos, según la Corte Suprema de Justicia, tenían como intención fortalecer el capital electoral de Ramírez en varias regiones del país.

Esta red de corrupción es considerada una suerte de secuela del entramado urdido por el fallecido Mario Castaño, toda vez que Alejandro Noreña, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser el reclutador de Castaño, fue el enlace entre Ramírez, Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío, y Pierre Eugenio García Jacquier, exdirector del DPS.

Herrera, el principal testigo en contra de Ramírez, aseguró a la Fiscalía que junto a Ramírez sostuvieron reuniones en la oficina de García en el DPS para ultimar cómo se direccionaban los contratos y hablaron de crear una gerencia integral para las zonas de influencia del congresista: Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, definiendo un presupuesto, cercano a $116.000.000.000, para proyectos de vivienda, vías, construcción de plazas de mercado.

También definieron que serían García y Carlos Javier Méndez, los que decidirían en qué municipios se desarrollarían los proyectos para “crecer el caudal político de Ciro y ayudar a candidatos de ciertas colectividades cercanas a Pierre”, se advierte en el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la captura del exsenador.

Testigo clave en contra de Ciro Ramírez denunció que lo han intentado callar

El exgerente de Proyecta Quindío, pieza clave en el entramado de corrupción liderado por Mario Castaño, hizo fuertes declaraciones en interrogatorio con la Fiscalía General del la Nación - crédito Infobae/Ciro Ramírez

En uno de los interrogatorios, del 10 de noviembre de 2022, que le hizo la Fiscalía General de la Nación a Herrera, y que publicó Sigue la W de W Radio, el testigo aseguró que el senador Ramírez, con el que entabló una amistad entre septiembre y octubre de 2021, lo visitó en la cárcel La Picota, en octubre de 2022, con una sola intención: silenciarlo.

Según la versión de Herrera, la visita duró cerca de media hora, durante la que la sensación que le quedó al exgerente de Proyecta Quindío era que el senador Ramírez le estaba ofreciendo dinero, sin hacerlo explícitamente, para que guardara silencio, pues también le preguntó sí había tenido acercamientos con la Fiscalía.

“Iniciando el mes de octubre de 2022, se presentó en la cárcel la Picota el senador CIRO RAMIREZ deseando hablar conmigo, visita que yo atendí de 11:30 a. m. a 12:00 m., aproximadamente. Lo vi muy preocupado, en su semblante muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo. Insistentemente, me preguntaba que si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero, él nunca me dijo de frente esto, lo que me decía era “es que yo lo quiero ayudar. Cómo hago para ayudarlo”, yo simplemente lo escuché, lo oí y terminada la media hora se fue”, se lee en la transcripción de la declaración de Herrera.

También dijo que el senador Ramírez, luego de la visita del abogado Aristides Betancour Ciufetelli, volvió a llamarlo por intermedio del dragoneante Giraldo para pedirle información sobre ese contrato.

Después se dio la visita del senador Ramírez. En el interrogatorio, según las transcripciones que reveló Sigue la W, Herrera dijo sentirse presionado tanto para “soltar información” que le beneficiara al difunto senador Castaño o “de que calle para beneficiar a Ciro Ramírez”.