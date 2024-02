Partido Conservador anunció que se opondrá a la reforma a la salud en el Senado: “Es inviable”

El Partido Conservador, en cabeza del senador Efraín Cepeda, su presidente, mostró su posición frente a los tres principales proyector del Gobierno en el Congreso - crédito Colprensa

Ante el inicio formal de las sesiones en el Congreso, las diferentes bancadas empezaron a anunciar sus posturas frente a las reformas del Gobierno nacional, que centrarán la discusión de los próximos meses. Desde el Partido Conservador señalaron que votarán no a la reforma a la salud, no acompañarán la laboral, mientras que buscarán cambios para la pensional.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, anunció que la bancada llevará posiciones claras durante la legislatura que inicia e irá hasta el 20 de julio. Entre ellas reiteró que votarán negativamente la reforma a la salud, porque no dio frutos la negociación con el Gobierno nacional.

“La reforma a la salud tratamos de concertarla, como está es inviable y por eso la bancada tomó la decisión unánime de votarla negativamente”, aseguró Cepeda al dar la bienvenida al nuevo periodo legislativo que inicia y que tendrá el proyecto sobre el aseguramiento para sus dos últimos debates en el Senado.

Efraín Cepeda señaló que tienen algunos puntos para discutir sobre la reforma pensional del Gobierno nacional

El Partido Conservador, durante los meses que fue bancada de Gobierno en el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, hizo parte de las reuniones para modificar el proyecto. Por no poder introducir sus posiciones, decidieron apartarse incluso de la coalición.

Durante el inicio del trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, hubo tensiones en la bancada azul por su postura durante las votaciones. Aunque habían decidido votar no al proyecto, los congresistas se negaron a sumarse a la oposición para romper el quórum de la plenaria, lo que resultó por permitir que la iniciativa superara la primera mitad del debate.

Ahora la reforma a la salud se enfrenta a su recta final en el Senado. Deberá pasar primero por la Comisión Séptima y luego a la plenaria para convertir en ley, sin embargo, las mayorías del Gobierno no están aseguradas, por lo que cada voto cuenta.

Incluso se han revivido discusiones que la Cámara ya dio desde la radicación de la reforma a la salud. En el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia y otros seis senadores solicitaron que el proyecto sea discutido como una ley estatutaria, una postura que no se dio en los primeros dos debates por considerar que no es necesario al no tocar directamente el derecho fundamental a la salud.

Sin embargo, nuevamente la mesa directiva, los ponentes y las bancadas discutirán si es necesario que el proyecto inicie su trámite por la Comisión Primera del Senado, en lugar de la VII, y si ese trámite puede terminar por viciar la norma y tumbarla en la Corte Constitucional.

Otro proyecto clave para el Gobierno nacional que no contará con el apoyo de los congresistas conservadores es la reforma laboral, que se encuentra en la Cámara de Representantes, debido a que desde la bancada azul tienen una iniciativa propia alternativa.

“En la laboral presentamos nuestro propio proyecto de ley, un proyecto generador de empleo”, aseguró Cepeda. Por lo tanto impulsarán su iniciativa en contraposición de la oficialista y una vez se defina su futuro, tomarían la postura correspondiente para el texto del Gobierno.

El Partido Conservador anunció que no apoyará la reforma a la salud en el Senado

En cuanto a la reforma pensional, el presidente conservador señaló que no están en completo desacuerdo con el proyecto, sino que esperan discutir unos puntos en los cuales tienen diferencias. “Queremos más pensionados en Colombia”, aseguró Cepeda.

Este proyecto es el que tiene menor oposición por parte de las bancadas del Congreso de los presentados por el Gobierno, pero dependerá de su capacidad de negociación el éxito en el trámite. Incluso desde el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe se ha mostrado a favor de la iniciativa, pero ha planteado varias modificaciones, en especial respecto a los fondos privados.