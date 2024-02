Karen Sevillano se cansó del desorden e hizo particular petición: “Esto es contaminación visual”

La creadora de contenido se molestó porque encontró ropa tirada en el baño - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La casa de los famosos Colombia ya completa una semana al aire y sus participantes comienzan a mostrar los primeros dilemas del encierro. Uno de esos y que generó lágrimas en Isabella Santiago es la sensibilidad, quizás, por la falta de delicadeza de una de sus compañeras al decirle que tocaba racionar la comida que les habían entregado.

El turno ahora fue para Karen Sevillano, que en una de las actualizaciones que entrega la cuenta de Instagram del programa, mostró la incomodidad de la vallecaucana con sus compañeros. Mientras estaba en el baño, la creadora de contenido criticó el hecho de que varios integrantes tengan tanto desorden, lo que ella llamó “contaminación visual”.

Mientras que algunas de las celebridades luchan por soportar el encierro lejos de sus seres queridos y sin conexión alguna con el mundo, otros han tenido que acostumbrarse a las dinámicas de sus compañeros. Este fue el caso de la influencer que se despachó en críticas, debido a que el lugar tenía ropa interior a la vista, toallas colgadas por donde se viera e implementos de aseo.

Karen Sevillano tiene problemas con el orden y le recuerdan que ya no es líder - crédito ViX

Cabe recordar que las celebridades no cuentan con un espacio para cada uno acomodar sus elementos de aseo personal, por lo que deben compartir con otros de los participantes.

“Alfredo, yo te voy a decir una cosa, no es para que lo tomes a mal, ven y párate aquí, ¿a ti no te parece que eso no es contaminación visual?”, dijo Karen Sevillano a Alfredo Redes, que era el participante que estaba acompañando a la creadora de contenido cuando ocurrieron los hechos.

Cuál fue la explicación de Sevillano

La creadora de contenido tardó varios minutos explicando lo que, para ella, era lo que más le incomodaba con el desorden. Especialmente, porque el reality es transmitido en una plataforma digital como ViX que llega a diferentes partes de Latinoamérica a millones de personas que quieren ver lo que graban las cámaras 24/7, generando una mala imagen para los televidentes.

“Otra cosa, a nosotros nos está viendo todo Latinoamérica, en realidad, o sea, hay demasiada ropa extendida, vea hasta calzones (…) No Alfredo, eso se ve feo. A mí me gustaría que todo el mundo cuelgue, pero colguemos mejor entonces”, concluyó la influenciadora sus argumentos.

Karen Sevillano de 'La casa de los famosos Colombia' se molestó por el desorden de sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Los comentarios de los seguidores del programa no tardaron en aparecer, por lo que algunos le recuerdan que ya no está en funciones de líder, por lo que no es su deber pedir orden en la casa. Otros de los más destacados son: “Y no se acuerda del reguero que ella tenía en la habitación de líder”; “está un poquito sobreactuada, qué pereza, qué le importa y por qué tiene que dar órdenes”; “ah, pero Martha Isabel pone orden y ahí es la prepotente”, entre otros.

Quién fue el primer eliminado

Los seguidores del reality estaban a la expectativa de quién sería el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta los cuatro nombres que reposaban en la placa de nominados. La disputa estaba entre Beto Arango, que fue salvado por sus fans; le siguió Martha Isabel Bolaños y finalmente, Mafe Walker, que con sus códigos galácticos logró convencer para conseguir la salvación.

Finalmente, se conoció el nombre del primer eliminado, siendo Naren Daryanani el que no consiguió el apoyo suficiente del público y al su salida, tomó la decisión de dejar como primer sentenciado de la segunda semana a Miguel Melfi.