Conductor de plataforma de transporte habría cobrado a sus usuarios por usar el aire acondicionado

Al parecer, el conductor habría pedido $2.000 a quien quisiera hacer uso del aire acondicionado - crédito Getty/X

Las plataformas digitales de transporte se han convertido en una opción real para los colombianos. Los ciudadanos han optado por dicha vía para movilizarse en las diferentes ciudades del territorio nacional, a pesar de las penalidades para quienes se atreven a desafiar la ley y brindan este tipo de servicio.

Tal situación ha generado malestar en el gremio de los taxistas, que se ha visto damnificado ante el inminente incremento de vehículos que se han dedicado a este tipo de labor. Y es que dicha problemática está basada además en los constantes señalamientos contra los transportadores públicos, sobre quienes recaen acusaciones por mal servicio, robos, entre otros.

No obstante, en la tarde del domingo 18 de febrero de 2024 se conoció un caso por el que decenas de internautas arremetieron contra las plataformas digitales de transporte. Según trascendió en redes sociales, un conductor que cumple con dicho servicio habría cobrado a sus usuarios por activar el aire acondicionado dentro de su vehículo.

De hecho, en imágenes que se hicieron virales en cuestión de horas se observa cómo el dueño de aquel automóvil colocó un letrero enfrente del asiento del copiloto en el que daba a conocer el precio para quien deseara dicho “servicio”.

“Aire acondicionado $2.000″, se lee en aquel papel.

Los hechos generaron todo tipo de reacciones entre los internautas. Hubo quienes defendieron la propuesta del conductor, mientras que decenas de personas se manifestaron en contra de dicha posibilidad.

Por ejemplo, un usuario indicó que “el que pide el servicio, paga para que lo lleven a su destino y el conductor cumple con su servicio al llevarlo. Ya si quiere cobrar adicionales por, en este caso, aire acondicionado, ya es diferente y es libre de hacerlo, se vea bien o se vea mal”.

De igual forma, otro internauta cuestionó sobre si el conductor que protagonizó dicho episodio también estaría cobrando por el uso del radio.

Cabe resaltar que los colombianos han optado por tomar este tipo de servicio, teniendo en cuenta, entre varios aspectos, la inseguridad que se registra en las diferentes ciudades del país. Es válido anotar además que, en los últimos meses, los robos con taxis como protagonistas se han incrementado en el territorio nacional.

En uno de los casos más recientes, una mujer estuvo cerca de ser víctima de robo cuando tomó un taxi en una de las zonas más reconocidas de Bogotá.

Mujer fue abordada por un delincuente cuando estaba dentro de un taxi

La afectada, identificada como Érika Salazar, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que relató el episodio registrado el pasado domingo 11 de febrero. Según explicó la mujer, ella permanecía a las afueras de un supermercado ubicado en la calle 85, al norte de Bogotá, esperando que alguna plataforma de transporte aceptara una solicitud.

No obstante, al ser esta una de las zonas más concurridas y famosas de la capital colombiana, ningún carro aceptó la petición de la mujer que, ante el alto tiempo de espera, optó por tomar un taxi que transitaba con normalidad.

La afectada se subió al vehículo e inició el recorrido con total normalidad, sin embargo, pocos minutos después ella se percataría de que otra persona estaba dentro del mismo taxi.

“Todo transcurría normal, iba hablando con una amiga por mi celular mientras llegaba a mi casa. Cuando de un momento a otro, mientras ya estaba cerca de mi hogar, salió del baúl del carro un hombre y me tomó del cuello”.

Mujer dio a conocer nueva modalidad de robo en Bogotá - crédito erikasalazar121/ TikTok

Al parecer, el vehículo en el que se transportaba la afectada no contaba con la división entre la cabina de pasajeros y el baúl, razón por la que el delincuente logró ocultarse con facilidad en esa parte del automóvil.

“Esta persona tapó mi boca, me agarró del cuello y luego procedió a decirme una gran cantidad de groserías”.

Pocos segundos después, la mujer optó por abrir la puerta del taxi y botar el celular, razón por la que los delincuentes amenazaron con “botarla del carro”, situación que se concretaría minutos más tarde.

Al final del video, la víctima aseguró que salió ilesa tras caer del vehículo, así como que los hombres no estaban armados. Sin embargo, la mujer dejó dentro del automóvil algunas pertenencias, así como dinero en efectivo.

“Gracias a Dios no me pasó nada más y esos hombres no estaban armados”, aseguró.