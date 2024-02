‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira es un completo éxito en ventas sin haber sido lanzado: “Gracias por tanto”

La cantante barranquillera anunció el lanzamiento de un nuevo álbum y este está teniendo un enorme éxito en las plataformas - crédito Cristóbal herrera Ulashkevich/EFE

Shakira sorprendió al mundo al anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, algo que no sucedía desde hace siete años cuando presentó El Dorado, y su nuevo proyecto musical ya está teniendo un enorme éxito, pese a que falta más de un mes para que este sea presentado oficialmente al público. Las cifras ratifican, no solo el gran momento por el que está pasando la cantante colombiana, sino la enorme popularidad que tiene a nivel mundial.

Las mujeres ya no lloran, tal y como lo mencionó la colombiana cuando realizó el anuncio de su lanzamiento, es un trabajo discográfico mucho más personal y sincero en el que pudo transformar una de las experiencias más difíciles que ha atravesado en su vida, en música. La expectativa por este nuevo proyecto es enorme y esto se ha visto reflejado en las plataformas digitales, en donde ya está comandando las listas.

El álbum saldrá a la luz el 22 de marzo de 2024 y en la plataforma de Amazon ya se posicionó en el puesto #1 del ranking mundial de preventas; además, en la actualidad, tres de las cuatro ediciones de este proyecto musical (Zafiro, Diamante en vinilo y Diamante en CD) se encuentran dentro del top 5 de “los más vendidos” en toda Latinoamérica.

A través de su canal oficial de WhatsApp, en el que cuenta con más de 62 millones de seguidores, la cantante colombiana se refirió a la enorme acogida que ha tenido su nuevo álbum y mencionó: “¡Me dicen de mi equipo que nuestro nuevo álbum es ya # 1 ventas de pre orders en Amazon!. ¡Gracias por tanto!. Por confiar en mí y en mi música y apoyarme en todos los momentos de mi vida. Los adoro!!!❤️🐺”.

En el listado de los CD’s y vinilos más vendidos a nivel mundial, Las mujeres ya no lloran de Shakira, edición Zairo en vinilo, se encuentra posicionado en el primer lugar, superando a 10.000 volts de Ace Frehley y The Spectrum ‘97 de Phish. En el puesto 13 también aparece nuevamente el trabajo discográfico de la colombiana, pero la edición diamante en vinilo.

Por otra parte, en el ranking de los más vendidos de Latinoamérica, pese a que muchos reportan que hasta hace algunas horas el nuevo álbum de Shakira se encontraba ubicado en el puesto número 1, actualmente (al momento de publicación de esta nota) se encuentra en segundo lugar, siendo superado únicamente por Legend: The Best of Bob Marley And The Wailers. Es importante destacar que en el top 5 se encuentran Las mujeres ya no lloran edición Zafiro de vinilo, edición diamante en CD y diamante en vinilo.

Tres años de trabajo y un proceso “alquímico” en cada canción

El nuevo álbum de Shakira será lanzado oficialmente el 22 de marzo de 2024, este contará con 16 canciones, de las cuales ocho serán completamente nuevas. Dentro del disco están sus más recientes éxitos: Music Sessions Vol. 53 Ft. Bizarrap, TQG Ft. Karol G, Te Felicito Ft. Rauw Alejandro, Copa Vacía Ft. Manuel Turizo, Acróstico, El Jefe Ft. Fuerza Regida y Monotonía Ft. Ozuna.

La cantante colombiana destacó que: “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

En 2023, Shakira se volvió a posicionar como una de las artistas más influyentes en Latinoamérica y muchas de sus canciones se convirtieron en grandes éxitos en las plataformas digitales como Spotify, en el que los siete temas musicales ya lanzados, suman más de 3.7 millones de reproducciones. “Estoy muy emocionada porque finalmente puedo compartir con ustedes todo lo que hemos trabajado en estos últimos tres años”, aseguró la colombiana en dicha aplicación.