La suspensión de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ha desatado una tormenta de críticas que ponen en duda la capacidad del gobierno colombiano en la gestión de grandes eventos - crédito Presidencia

La cancelación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ha levantado una ola de críticas y cuestionamientos en Colombia, enfocando la atención en la gestión gubernamental y la influencia de la burocracia deportiva latinoamericana.

Este evento destaca los retos y las discrepancias entre la administración deportiva y las expectativas de desarrollo regional. La falta de transferencia de fondos previstos, estimados en 50 millones de dólares, y la inversión necesaria de aproximadamente 800 millones de dólares, fueron factores clave en esta decisión.

“Sabíamos de antemano que eso iba a costar el misterio, no fue un error de ella (Astrid Rodríguez), pero el funcionario dijo metió el error que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo, por eso originó el que no haya Juegos Panamericanos en Colombia, pero debo decir que la burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero y es una competencia por dinero no es propiamente el mundo deportivo lo que se construye allí había que trasladar cerca de 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte que gana mucho dinero se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas y ellos se burlaron de nosotros porque el acuerdo con la ministra saliente que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos”, sostuvo el presidente Gustavo Petro en una rueda de prensa.

A esto se suma un reporte de errores administrativos que remontan al gobierno anterior y que han desembocado en una situación que muchos critican por considerar que se burla de los colombianos y el golpe económico que esto representa.

La decisión saca a la luz el laberinto de la burocracia deportiva y financiera, cuestionando la transparencia y eficacia gubernamental y deportiva en América Latina - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El contexto alrededor de esta controversia se enfoca en la infraestructura y el financiamiento deportivo, además de la transparencia en la gestión de eventos de gran escala. La suspensión de Barranquilla como sede refleja no solo una cuestión de presupuestos y administración, sino también el dinamismo y la complejidad de las relaciones entre el gobierno, los organizadores deportivos internacionales y las comunidades locales.

Esta cadena de sucesos resalta la necesidad de un marco más eficiente y equitativo en la organización de eventos deportivos internacionales, particularmente en lo que se refiere al manejo de fondos y la responsabilidad sobre los mismos, teniendo en cuenta, incluso la perdida de la sede de la Copa América, por parte del entonces Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, en el gobierno Duque.

“... ellos por lo menos 15 días antes de cumplirse esas fechas suspendieron la Barranquilla como ustedes los juegos es una burla, Colombia y es una burla por dinero y entonces la responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio de Deporte como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior que también olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar, sino que hay una Burlada sobre Colombia”, explicó y resaltó el presidente Petro.

La suspensión de Barranquilla subraya problemas en la burocracia deportiva - crédito Colprensa.

Adicionalmente, este incidente abre una ventana a discusiones más amplias sobre la democracia y la eficacia de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, en la promoción de la paz y la justicia global.

La afirmación de que “los votos deben valer más que el veto” indica un llamado a la reforma de las estructuras de gobernanza global. Así mismo, el énfasis en el papel del sur global en la oferta de energías limpias refleja las preocupaciones contemporáneas sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

Estas declaraciones sugieren una intersección entre la política deportiva local, los debates sobre la gobernanza global y la crisis climática, delineando un panorama de desafíos y oportunidades para Colombia y la comunidad internacional.