Clan del Golfo lanzó fuerte crítica al Gobierno de Gustavo Petro por supuestamente beneficiar a la guerrilla

Un ambiente de tensión vive las comunidades de Segovia (Antioquia) y el Sur de Bolívar por constantes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo, y las Fuerzas Militares.

Los combates, que el viernes 16 de febrero dejaron cuatro soldados del Ejército Nacional muertos, nuevamente se reactivaron. Todo esto, en disputas por el control territorial de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.

Ante los hechos de violencia registrados en estas regiones, el bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo lamentó las bajas que tuvo el Ejército en Segovia y aseguró, mediante un comunicado a la opinión pública, que están en constante búsqueda de la paz para Colombia:

“Somos seres humanos hijos de Colombia, hijos e hijas de gente humilde, gente que el gobierno manda a los territorios a buscar la muerte atacando a miembros de nuestra organización, que el único objetivo que tienen es alcanzar unas paz estable y duradera”, se lee en el documento publicado por el Clan del Golfo.

Lo anterior, señaló, se consigue combatiendo a las guerrillas que han hecho daño a las comunidades del país:

“(...) maltratándolos, sometidos a un yugo opresor, el cual lo único que permite es estancar el desarrollo de nuestras comunidades, donde encontramos lugares en los que la comunidad no puede andar libremente porque sus campos están minados, no pueden usar sus teléfonos celulares y no pueden acceder a internet, por sus políticas nefastas y engañadoras del comunismo, por eso, hoy en día estamos acudiendo al llamado de nuestra población, apoyándolos, brindándole mecanismos para que puedan desarrollarse y garantizando sus derechos”.

Seguido, cuestionaron el Gobierno del presidente Gustavo Petro por supuestamente otorgar beneficios a grupos guerrilleros:

“Las AGC le decimos al pueblo colombiano, y en especial al pueblo de Segovia y a las veredas Canca Manila, Mina Nueva y todos sus alrededores, que no tenga miedo a nuestra organización, nuestro objetivo no es atacar a nuestras raíces, a nuestros campesinos ni mucho menos al Estado colombiano o al Gobierno, lo único que estamos haciendo es defender a nuestros enemigos, la guerrilla”, señaló la estructura.

El Clan del Golfo reiteró que sus acciones van encaminadas a defenderse y defender los interesas de las comunidades:

“Reiteramos nuevamente el llamado a la población civil, no tengan miedo a nuestra organización, estamos para defenderlos y liberarlos de ese yugo subversivo y guerrillero que ha vivido por tantas décadas nuestro país. Llegamos a estos territorios y no pensamos dejarlos solos, pues hemos conocido de primera mano las necesidades de nuestro pueblo”, finalizó.

El bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo se pronunció por los recientes actos violentos en Segovia - crédito Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Continúan los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Segovia

A cinco ascendió el número de militares muertos en combate con el Clan del Golfo en Segovia (Antioquia), luego de que un soldado profesional muriera al caer en un campo minado.

Los enfrentamientos entre el Ejército y el Grupo armado se reactivaron el sábado 17 de febrero, dejando otro dos soldados más heridos. Las Fuerzas Militares, a través de su cuenta en X (antes Twitter), rechazaron la muerte del uniformado identificado como Diego Gómez Fonseca.

Desde el Ejercito conformaron la muerte de otro soldado profesional tras enfrentamiento con el Clan del Golfo - crédito @COL_EJERCITO/X

Cabe recordar que hace tan solo un día, el viernes 16 de febrero de 2024, el Ejército Nacional anunció el asesinato de cuatro militares y otros ocho que resultaron heridos como consecuencia de las disputas en el sur de Bolívar.

El combate entre el Ejército y el Clan del Golfo surgió luego de que las estructuras Jorge Iván Arboleda Garcés y Jairo Julio Hoyos de las AGC, fueran sorprendidas por las fuerzas especiales del Comando General de las Fuerzas Militares, lo que resultó en un fuerte combate.