Imputarán cargos a exalcalde de Chipaque, Cundinamarca, por presunto abuso sexual en un vehículo oficial

El 14 de febrero imputarán cargos al exalcalde de Chipaque por presunto abuso sexual - crédito Alcaldía de Chipaque

Uno de los escándalos más sonados durante el 2023 envolvió a Camilo Pardo Muñoz, exalcalde de Chipaque, Cundinamarca, quien fue denunciado a finales de año por una administrativa que trabajaba en su gabinete por presuntamente haberla drogado y accedido sexualmente en un vehículo oficial.

Después de conocer la denuncia en medios de comunicación y el dictamen entregado por Medicina Legal, se anunció que el miércoles 14 de febrero el funcionario será presentado ante un juez de control de garantías en Bogotá, en una audiencia de imputación de cargos para que responda por el delito de abuso sexual.

Al conocerse el proceso, Pardo Muñoz compartió un comunicado a la opinión pública en el que informó que demostrará su inocencia y que presentará material probatorio que lo exculpe ante la ciudadanía y la Fiscalía General:

“Esto es una oportunidad que la vida me da para poder demostrar mi inocencia, la casa de mi mamá fue apedreada y varios de mis familiares más cercanos amenazados. En mi caso yo mismo he venido siendo señalado de forma injusta y sin tener el derecho a la réplica o la defensa, por ello me encontraba a la espera de la fecha de audiencia, en el que sin duda un juez imparcial conocerá los hechos reales de la situación”.

A su vez, desde la defensa técnica del exmandatario se informó que cuentan con material probatorio que se obtuvo legalmente para demostrar la inocencia del acusado.

Procuraduría y su investigación disciplinaria contra el alcalde de Chipaque

La primera entidad en tomar una decisión en el caso fue la Procuraduría, que el 28 de diciembre de 2023 abrió una investigación disciplinaria contra el mandatario por los hechos que presuntamente se habrían presentado 14 días antes.

Para la fecha, anunció la construcción de una agencia especial y designó a un titular de la Personaría de Cáqueza para que representara al Ministerio en el proceso que avanza en la Fiscalía 1a seccional.

A su vez, la Procuraduría de Villavicencio también solicitó la copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía y el informe de Medicina Legal elaborado por este caso, para intervenir y “hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso y presentará, dentro de los términos previstos por la ley, informes sobre las diligencias y gestiones adelantadas”.

Denuncia instaurada

Ante los micrófonos de Noticias RCN, la víctima afirmó: “Desde ahí empieza el paseo de la muerte para mí. Me llevaron de Chipaque a Bogotá. Lo que yo recuerdo, ya cuando abro mis ojos y estoy segura, es que estoy completamente desvestida, con el sostén desacomodado”.

Trino sobre el caso de abuso sexual del que es señalado el saliente alcalde de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo - crédito Captura de pantalla

Además, comentó que en los documentos entregados ante la Fiscalía se evidencia que tuvo desgarros y lesiones en consecuencia del abuso. La mujer reveló chats con el alcalde, en el que este le confirma que le habría quitado la ropa porque estaba convulsionando: “Me tocó vestirte a mí solo. Claro, no te acuerdas nada de eso”.

El alcalde de Chipaque se contactó con la víctima después del suceso que tuvo internada en un hospital por dos días a la mujer - crédito red social X

Adicional a esto, la mujer relató al diario El País que el entonces alcalde trató de ofrecerle dinero y que intentó cambiarla de cargo. “Trató de ofrecerme otro cargo, dinero. Su esposa también llamó a persuadirme, más aún cuando le había contado que me habían violado, dijo: ‘sí, ¿qué pasó?’ (...) pues obviamente yo sé que está al lado de su esposo, pero yo estoy del lado de la verdad”.

Dictamen de Medicina Legal

Según el Instituto de Ciencias Forenses, el caso se trató de un código blanco, lo que sugiere que en el acto sexual no existió consentimiento de la víctima y que hubo agresión física por parte del supuesto atacante.

Luego de este dictamen, Pardo Muñoz reconoció que hubo un encuentro privado, pero según su versión este no se habría dado bajo las circunstancias que relató la mujer a varios medios de comunicación y que la relación sexual que sostuvo fue acordada por ambas partes:

Carlos Albeiro Pardo Muñoz dio su versión de los hechos frente a las denuncias por abuso sexual - crédito Alcaldía Chipaque

“Reconozco que ha surgido información sobre una relación íntima (...) sin embargo, debo ser enfático y desmentir categóricamente cualquier acusación de abuso sexual. Es fundamental para mí aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo”, dijo Pardo Muñoz, y afirmó estar disponible para colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.