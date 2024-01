Colombia perdió contra Venezuela en el Preolímpico y las redes se llenaron de memes: “Verguenza olímpica”

La selección Colombia sub-23 perdió ante Venezuela y sumó su tercera derrota en el Campeonato Preolímpico 2024 - crédito FCF

La Selección Colombia Sub 23 enfrentó otra decepción en su camino en el Preolímpico, al caer derrotada 1-0 ante Venezuela durante la cuarta jornada del grupo A. Este encuentro tuvo lugar en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas, y marcó el tercer revés consecutivo de la Tricolor en el torneo, periodo durante el cual no ha logrado anotar ningún gol.

Este resultado dejó al 100% esfumadas las aspiraciones olímpicas de Colombia, que venía con altas expectativas a este certamen. La ausencia de goles a favor resalta los problemas ofensivos que ha enfrentado el equipo durante la competencia. La victoria de Venezuela se sustentó en una estrategia defensiva sólida y un aprovechamiento eficaz de las oportunidades de gol, contrastando con la falta de efectividad frente a la portería que mostró Colombia.

Con el tanto de Jovanny Bolívar, la Tricolor nuevamente sumó una derrota en esta competición que le está dejando bastante trabajo al director técnico Héctor Cárdenas, de quien incluso han comenzado a exigir su salida del banquillo.

Finalizados los noventa minutos de juego, las redes sociales no tardaron en criticar y cuestionar lo hecho por el combinado nacional en este certamen. Quien fue principalmente señalado como el culpable de esta mala presentación del equipo fue Cárdenas, puesto que sus planteamientos tácticos no han permitido explotar el talento de los futbolistas cafeteros, que a nivel individual no tienen cuestionamientos sobre su juego.

Otro de los aspectos que más molestia ha causado entre los aficionados es la ausencia de gol del plantel colombiano. En los tres partidos que han jugado hasta el momento, la escuadra cafetera no ha podido ni siquiera anotar un gol, lo que alarma de gran manera a la nueva generación del fútbol nacional.

Por medio de chistes, comentarios y memes los seguidores de la selección Colombia reaccionaron a la tercera derrota consecutiva del plantel en este Preolímpico, esta vez ante Venezuela:

Los mejores memes que dejó la tercera derrota consecutiva de la selección Colombia en el Campeonato Preolímpico 2024 - crédito redes sociales

“Me alegra, a ver si después de tantas vergüenzas internacionales se pellizcan y arman un proyecto serio lejos del hij*** de Héctor Cárdenas, una pérdida de tiempo para los pelaos”. -@MioDiavoli

“Si hay alguien capacitado para que todos los procesos de las selecciones Colombia ganen algo y se hable de la palabra PROYECTO, por todo y la persona idónea para que reciba la FCF es Iván Ramiro Córdoba, con él vamos es para adelante y se acaba esa corrupción tan hij*****”. -@Nervel2013

“Qué vergüenza enserio, cuando se darán cuenta de que ese técnico es muy malo. Hace mucho no damos buenos resultados con las inferiores Lo peor es que hay buenos jugadores. Si fuera un buen técnico estaríamos peleando esta clasificación y otros torneos. Les toca un técnico nuevo y bueno!”. -@CarlosTorreAzul

Pasarán 12 años antes de que Colombia vuelva a jugar unos Olímpicos

Los errores defensivos resultaron en la pérdida de puntos cruciales, dejando nuevamente a Colombia sin la oportunidad de jugar los Olímpicos en la modalidad masculina.

Se cumplirán entonces 12 años hasta la próxima oportunidad que tenga el cuadro cafetero de poder representar al país en las justas más importantes del mundo y el fallido proceso guiado por Héctor Cárdenas lo único que dejó a los aficionados, fueron ganas de regresar el tiempo, específicamente 8 años atrás.

Fue en 2016 la última vez que Colombia logró pisar césped olímpico tras concretar su clasificación ante Estados Unidos y a pesar de que el país es uno de los equipos importantes del continente en fútbol, estos en términos generales no llevan una buena historia con los JJ. OO.