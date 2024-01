Luto en la música: murió Isaac Villanueva, compositor de éxitos de la salsa y propulsor del Joe Arroyo

Isaac Villanueva falleció a los 84 años - crédito Radio Nacional de Colombia

En la mañana del viernes 26 de enero se dio a conocer la muerte de Isaac Villanueva, uno de los compositores más importantes y prestigiosos del país, que además impulsó la carrera musical del también fallecido artista Joe arroyo.

La noticia fue confirmada por la firma discográfica Discos Fuentes, que rindió un homenaje al maestro de los grandes artistas colombianos de distintos géneros musicales.

“Hoy no es un viernes alegre, hoy tenemos que dar una triste noticia: En Discos Fuentes lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Isaac Villanueva, un pilar fundamental de esta casa musical. Compositor de grandes éxitos como El ausente, El pescador de Barú, El cocinero mayor, Maruja, Mete y saca, y muchos más. Casi todos los artistas que pasaron por el sello amarillo tuvieron el honor de grabar una canción compuesta por el maestro Villanueva”, indicó Discos Fuentes a través de su cuenta de X.

Pocos son los detalles que se conocen de la muerte del reconocido compositor, solo se sabe que su deceso se presentó en la mañana del viernes en su domicilio ubicado en Barranquilla.

La productora Discos Fuentes confirmó la muerte de Isaac Villanueva - crédito Discos Fuentes / X

Durante su extensa trayectoria musical, Villanueva vio surgir a leyendas de la música colombiana, como Álvaro José ‘el Joe’ Arroyo, que interpretó algunos de sus icónicos temas de la salsa como El cocinero mayor, El ausente, entre otros.

El difunto maestro también compuso para otros grandes exponentes del folclor colombiano, como Diomedes Díaz y Juancho Polo Valencia, quienes interpretaron Vení, vení; o La machaca, con Eliseo Herrera y Los Corraleros de Majagual; Fuma el barco, de Los Latin Brothers; La suegra, grabada por Rodolfo Aicardi y Las bonitas no son fieles, de Pastor López, entre otras.

“Hoy nos sentimos muy tristes, pero sabemos que como fue un hombre de Dios, con su esposa y su familia, la señora Aurita, entonces le vamos a dedicar este último adiós para que vaya y haga parte de la Orquesta Celestial. Honraremos al maestro Isaac cada vez que toquemos sus canciones”, le dijo a El Heraldo el reconocido artista de salsa Julio Ernesto Estrada, conocido como Fruko.

Por su parte Juan Piña, otro de los grandes exponentes de la salsa, le dijo a el tiempo: “Yo era coro de Fruko y siempre que me encontraba con Isaac le pedía un tema. Le decía que era un honor tener una canción suya. Yo estaba con Codiscos, la competencia de Fuentes. Como Fuentes era celoso, un día Isaac me dijo que tenía una cancioncita y me la dio a escondidas”.

Isaac Villanueva fue una de las piezas fundamentales de Discos fuentes - crédito @le_trinante / X

Isaac Villanueva inició su camino en el mundo de la música con solo 14 años, luego de heredar el gusto por el folclor de su padre, Marcelino Villanueva, que era percusionista de la banda musical de Piojó (Atlántico), lugar donde nació el reconocido compositor.

Mientras Isaac Villanueva cursaba su secundaria en Cartagena empezó sus estudios de música y contabilidad, aprendió a cómo moverse dentro de la industria musical y se vinculó a la la empresa de uno de los fundadores de Discos Fuentes, con quien trabajó como administrador de las tiendas de discos.

Posteriormente viajó a Medellín y se integró formalmente con la disquera, donde trabajó como productor musical, compositor, jefe de ventas y en otras áreas, donde vio crecer y acompañó en el camino a casi todos los artistas icónicos de una de las productoras musicales más importantes en la historia de Colombia.

“Él ponía su entusiasmo y siempre traía la música de la costa para la ciudad de Medellín, para que se grabara en los estudios de Discos Fuentes, fuera de sus composiciones. Recordamos también que fue el padrino de Joe Arroyo el que lo hizo llegar a Medellín, enviado por el señor Mike Char”, le dijo Fruko a El Heraldo.