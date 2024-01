Danovis Banguero “echó más sal a la herida” tras la polemica acción de José Enamorado sobre Macalister Silva

El lateral derecho de Millonarios se refirió a la falta de Enamorado sobre Silva - crédito @LPEmbajadora/X/Win Sports

A pesar del título de Superliga conseguido por Millonarios, que se impuso 2-0 (2-1) al Junior de Barranquilla en el Nemesio Camacho El Campín con anotaciones de Santiago Giordana y Leonardo Castro, hay malestar en las toldas azules por el arbitraje de Wilmar Roldán.

La situación que tiene molestos tanto a los jugadores del equipo como a sus hinchas, fue la infracción que José Enamorado le cometió a David Macalister Silva, por la que muchos consideran que el volante, de 25 años, debió recibir el cartón rojo.

A los 16 minutos de juego, Silva intentó salir jugando en propio campo, lo que obligó a Enamorado recurrir a la falta pisando el talón izquierdo del capitán Embajador, que quedó adolorido en piso, por lo cual tuvo que recibir asistencia médica.

El VAR le notificó a Wilmar Roldán revisar la acción; sin embargo, el antioqueño no cambió la decisión y mantuvo la tarjeta amarilla que le había sacado inicialmente a José Enamorado, que fue sustituido por Arturo Reyes para la parte complementaria.

La molestia de Danovis Banguero por la decisión de Roldán

Una vez terminado el encuentro que dejó a Millonarios como campeón de la Superliga, se conoció una imagen en las redes sociales del tobillo de Macaslister Silva, que en varios videos publicados por los aficionados azules en las redes sociales, se ve cojeando al jugador, de 37 años.

El jugador de Millonarios quedó golpeado tras la final de la Superliga - crédito @Maugor/X

Danovis Banguero que llegó para la presente campaña a Millonarios procedente de Águilas Doradas, habló de lo sucedido en la noche del 24 de enero en el Coloso de la 57, durante una entrevista con el programa El VBAR Caracol.

Sobre la falta de Enamorado a Silva, dijo:

“En el camerino decíamos con Mackalister: ‘Menos mal fue Enamorado, que es peso pluma’. Yo meto el mismo pisón y puedo lesionar al compañero. No es la intención de lesionarlo, pero el peso mío es diferente. Menos mal fue Enamorado y no dio para más. Si yo o Didier Moreno tenemos la misma situación, probablemente es una lesión más grave”.

Y agregó: El ‘sin culpa’ no vale, pero si es al revés esa jugada y piso sin culpa a Enamorado, me echan. Creo que fue por el espectáculo, para que no se dañara”.

Del mismo modo, el ex Atlético Nacional dijo que a pesar de no estar de acuerdo con la determinación del Wilmar Roldán, respetan la decisión del árbitro.

“Nosotros estamos tratando de implementar una política de respetar y darle agilidad a las decisiones del árbitro. Ahora bien, esperamos que no se aprovechen de eso. Cuando no rodeemos ni peleemos con el árbitro, que no se interprete de que estamos conformes con la decisión”.

Sobre su lesión, el jugador, de 34 años, dijo:

“No sé nada de mi lesión. Sentí una molestia en el cuádriceps, en la parte de arriba. Me limitaba el movimiento en la pierna derecha. Acá todos estamos para aportar y si hay un compañero que está al 100 por ciento en el banco y motivado para jugar, debes dar un paso al costado. Hay que esperar los estudios para saber si es grave o es de reposo, pero la molestia está”

En la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor, Millonarios goleó 5-0 a Independiente Medellín en el Nemesio Camcho El Campín. En su próxima salida, el cuadro bogotano se medirá en el Alfonso López al Atlético Bucaramanga, el domingo 28 de enero, a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.