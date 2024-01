Video: Ana del Castillo protagonizó escándalo durante un concierto: “Y bájame de aquí de la tarima hijuep*%@”

La cantante acusó al empresario de cerrarle el micrófono en medio de su presentación - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

Ana del Castillo empezó con escándalo el nuevo año. Aunque en 2023 la cantante vallenata comentó en varias oportunidades que había dejado sus problemas con el alcohol y reafirmó su deseo de enfocarse en su carrera musical, su carácter le jugó una mala pasada durante su presentación en los carnavales de Ocaña, en Norte de Santander.

Durante el Superconcierto de las fiestas del municipio, celebrado en el estadio Hermides de Padilla, la intérprete de La cachera y Ya es mío compartió cartel junto con Luis Alfonso, Mono Zabaleta, Diego Daza, Elder Dayán y La Banda del 5, entre otros. Pero lo que se esperaba que fuera una celebración se torció durante la presentación de la cantante.

En redes sociales se hizo viral un video de la artista en el que se ve obligada a detener su presentación porque le apagaron el micrófono. Mientras los asistentes gritan “otra, otra”, del Castillo comienza a gritarle insultos al empresario y productor del evento, tachándolo de “porquería”, visiblemente enfadada:

“Es el empresario verdad, ¿cómo se llama el empresario? Ven aquí porquería, anda aquí. Sí me vas a pagar… O sea, yo estoy aquí porque la gente quiere que yo esté aquí”

Poco después le informaron que el inconveniente con el micrófono no tenía relación con el empresario, sino con el productor, obligándola a disculparse. “Discúlpeme empresario, usted no es porquería, es el productor”, expresó la cantante. Y a partir de ese momento dirigió sus insultos hacia él. “Y bájame de aquí de la tarima hijue***, porque yo ahorita te agarro mal*****. Piensan que una es perra. Yo no soy perra de nadie, hijue****”, gritó del Castillo, amenazando al productor con tener más problemas con ella si volvía a apagarle el sonido

Ana del Castillo amenazó al productor con tener problemas con ella si volvía a apagarle el sonido - crédito Ana del Castillo/Instagram

Una vez el video se hizo viral en redes sociales, varios de los asistentes al Superconcierto manifestaron que la equivocada fue del Castillo, pues el tiempo de su presentación ya había terminado y en ese momento todavía faltaban cuatro artistas por subirse al escenario. “Estos son artistas que lamentablemente no respetan a los demás colegas que si llegan temprano a un evento y por culpa de otros deben esperar”, expresó un usuario en redes sociales. No obstante, también hubo otros quienes señalaron se pusieron del lado de Ana y señalaron al productor del evento. “El productor le saboteó la presentación a @anadelcastilloj, qué falta de respeto para un artista”, reclamó un usuario.

De igual modo, la reacción de Ana del Castillo en sí generó reacciones de toda clase. Estaban los que celebraban su comportamiento, comparándola con las actitudes que en su día tenía Diomedes Díaz cuando tenía roces con los productores de sus conciertos. “Ella es tan Diomedes jajajajja, pero yo la amo y a Diomedes también!”, manifestó una seguidora de la cantante. Y claro, los detractores de la cantante tampoco se quedaron atrás. “Y todo se lo celebran hasta la falta de respeto. Siempre ha sido ordinaria”, señaló un usuario.

Ana del Castillo no se ha pronunciado en redes sobre lo sucedido. O no de forma directa, al menos, porque en las últimas horas compartió un estado publicado por su manager Osman Hinojosa. Aunque no se refiere directamente a lo ocurrido en Ocaña, si se interpreta como una respuesta a los detractores de la artista en lo que se refiere a su actitud en el escenario:

“Yo no necesito encajar con nadie para sentirme bien. Yo no tengo que hacerle coro a nadie para que me tomen en cuenta, yo no tengo que tirarme foto con todo el mundo para sentirme popular. Tratar de encajar es hipocresía, hacer coro es lambonería, y el que quiere ser amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Que te quieran por tu energía y forma de ser, no por ser conveniente”