Gobierno Petro no quería realizar los Juegos Panamericanos: exfuncionario de Iván Duque reveló la prueba

María Isabel Urrutia tenía conocimiento del dinero que se debía asignar para la realización de los Juegos Panamericanos, pero señaló que debía ser la administración de Barranquilla la que aportara gran parte de los recursos

El revuelo mediático que generó la noticia de que Colombia no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 ha hecho que el presidente Gustavo Petro se “rasque la cabeza” en busca de recuperar el nombramiento, que además implicaba el pago de 8 millones de dólares y que finalmente no se giró en el tiempo estipulado por el Ministerio del Deporte.

A raíz de ello, el miércoles 3 de enero, el presidente ordenó a todo su gabinete ministerial “hacer hasta lo imposible” para devolver el nombramiento de Colombia como país anfitrión de los juegos. Adicionalmente, el mandatario envió una carta al Panam Sports, entidad organizadora de las justas, en la que aseguraba que el país cafetero, “está a la altura de organizar los Juegos Panamericanos”.

Sin embargo, se está a la espera de que en febrero se realice una asamblea extraordinaria con los 41 países miembros de la organización y determinen si Colombia merece o no otra oportunidad. Por lo pronto, Panam Sports, tiene abierta la convocatoria para que otros países de América se postulen.

Mientras el Gobierno busca recuperar la sede, otros sectores han tratado de encontrar los responsables del “acto negligente” que puso en riesgo el desarrollo del evento en Barranquilla.

Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) reveló un hilo de mensajes de X (antes Twitter) que evidenciaría que la entonces ministra de Deportes, María Isabel Urrutia, recomendó al presidente Petro analizar si era conveniente o no realizar los Juegos Panamericanos en Colombia, debido a que el Ministerio del Deporte debía destinar más de 5 millones de dólares para la realización de las justas, teniendo en cuenta que no se realizarían durante la administración Petro:

“Presidente @petrogustavo, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha, sin embargo consideró que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia 1/3 (...) Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración”, indicó el trino publicado por Urrutia y desempolvado por el exdirector del Dapre.

Víctor Muñoz, exdirector del Dapre revelo los tuits de la exministra del Deporte en el que recomendó al presidente Petro no replantear la idea de realizar los Juegos Panamericanos en Colombia - crédito @vicmunro /X

Los mensajes, según Muñoz, datan del 28 de julio de 2022, en el que la entonces ministra señaló que debía ser la administración de Barranquilla la responsable de hacer el aporte económico mayoritario y no el Ministerio del Deporte, ya que de no ser así gran parte del presupuesto general quedaría comprometido hasta 2027:

“Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión 2/3 (...) Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027 3/3″

La entonces ministra del Deporte, Maria Isabel Urrutia, sostuvo que con el pago de los Juegos Panamericanos el presupuesto de dicha cartera quedaría comprometido hasta 2027 - crédito @vicmunru / X

El exdirector dijo que los mensajes eran la prueba que demostraría que el Gobierno sabía lo que se debía pagar, pero que la “mezquindad” reinó y provocó perder a Colombia como sede de los juegos:

“Algo más que decir ? Desde el inicio sabían, sabían el monto, pero su mezquindad y no pensar en el país llevaron a perder los juegos Panamericanos Estos trinos el 28 de julio del 2022 de la @MinDeporteCol @UrrutiaOcoro así lo muestran”

Exdirector del Dapre evidenció que el Minsiterio del Deporte puso sobre la mesa la realización de los Juegos Panamericanos - crédito@vicmunro /X

Cabe recordar que en una entrevista para CM&, la exministra Urrutia enfatizó en que el Gobierno de Iván Duque no realizó el empalme de lo que quedaba pendiente de gestionar, recalcó que sí sabía que existían, pero no cómo era el proceso:

“El gobierno nunca me entregó el ministerio. Los que están hablando paja son ellos, nunca nos dijeron. Yo sabía que existía, pero no sabía cómo era. En el empalme no aparece como juegos, cuando comienzo a revisar, tenemos un compromiso con los juegos Panamericanos”, indicó al medio citado y añadió lo que supuestamente le habría dicho el presidente Petro sobre la realización de los juegos en Colombia: “Le dije el presidente y me dice que eso es mucha plata, me dice que esa plata hay que invertirla donde tenemos que llegar y en el conflicto armado”; sin embargo, aclaró que el presidente le encomendó buscar los recursos para la realización de los juegos.