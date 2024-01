No solo fue Petro: Juan Manuel Santos también le incumplió a Alejandro Char con los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018

Juan Manuel Santos le había prometido a Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, recursos para los Juegos Centroamericanos 2018 - crédito Colprensa

Alejandro Char, con solo tres días en la Alcaldía de Barranquilla, sufrió uno de sus peores golpes tras el anuncio de que la ciudad no será sede de los Juegos Panamericanos 2027, por decisión de Panam Sports, debido al incumplimiento con los pagos por parte del comité organizador.

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, explicó que dichos recursos, que eran ocho millones de dólares, el Gobierno no podía hacerlos a dos cuotas de cuatro millones de dólares, como estaba estipulado y con la primera fecha el 30 de diciembre de 2023, debido a que no había flujo de caja y solicitaron a la entidad que se pagara todo el 30 de enero de 2024.

La ministra Astrid Rodríguez dijo que no fue posible desembolsar el dinero acordado con Panam Sports en diciembre de 2023 y solicitaron hacerlo en enero de 2024 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Se trata de una clase de “déjà vu” para el mandatario de los barranquilleros porque vivió una situación similar en 2018, cuando era el alcalde para los Juegos Centroamericanos, Eduardo Verano también se desempeñaba como gobernador y el señalado fue el entonces presidente Juan Manuel Santos.

“Vamos a dar $30.000 millones”

La razón para que Barranquilla fuera elegida como la sede de los Juegos Panamericanos 2027 se debió a la buena experiencia como organizadora de los Centroamericanos y del Caribe 2018, cuando la ciudad realizó las justas con éxito y dejaron varios escenarios modernos para los atletas locales.

Sin embargo, no muchas personas recuerdan que unos meses antes de las competencias, la ciudad estaba necesitada de dinero para culminar las obras y el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, había prometido una suma aproximada de 30.000 millones de pesos.

Juan Manuel Santos y Alejandro Char visitando el estadio Romelio Martínez previo a los Juegos Centroamericanos 2018 en Barranquilla - crédito Presidencia

“El Gobierno ha puesto $110.000 millones y ahora vamos a dar $30.000 millones más para la parte de operación del evento”, dijo el mandatario durante una visita a los escenarios deportivos, acompañado por Alejandro Char y Eduardo Verano en una caminata por el estadio Romelio Martínez.

“Aún no están”

Entre marzo y mayo de 2018, dos meses antes de los Centroamericanos, había preocupación en la Alcaldía de Barranquilla porque el dinero que Juan Manuel Santos prometió para los juegos no se había desembolsado y Alejandro Char mostró su molestia en Caracol Radio.

“Hoy no están. Somos sinceros y aún no están (...) los estamos buscando con el gobernador Eduardo Verano, pero aún no están”, fueron las palabras del alcalde, que al parecer debió poner desde su cargo para completar los recursos restantes que garantizaron las competencias.

Pese a los percances económicos de Barranquilla, la ciudad realizó con éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - crédito Colprensa

Sumado a eso, Char le explicó a El Heraldo que Barranquilla estaba aportando más dinero para los Juegos Centroamericanos que el gobierno de Juan Manuel Santos, algo que le parecía increíble.

“La infraestructura de los juegos valen más de $300 mil millones. Barranquilla hace un esfuerzo descomunal. Barranquilla supera con creces a los aportes del Gobierno Nacional. Barranquilla coloca cerca del 70%. Yo creo que es la primera vez en la historia que se ejecutan unos juegos en el país, donde es el ente territorial el que coloca la mayoría de los recursos y donde la Nación, que debería aportar igual que nosotros o mucho más que nosotros, está colocando muchísimo menos que nosotros”, afirmó.

Char le tiene fe a Petro

Casi seis años después de sufrir los percances para organizar los Juegos Centroamericanos 2018, Alejandro Char no quiere vivir lo mismo y espera que el Gobierno de Gustavo Petro solucione con Panam Sports la sede de la edición 2027, que tal parece que quedó en vilo mientras se discute la situación.

“En esa llamada que acabo de recibir de Presidente de la República, está todo el interés del Gobierno en querer ayudar a sacar esto adelante. No perdamos la esperanza, el presidente está muy interesado”, dijo el alcalde de Barranquilla durante una rueda de prensa.

Alejandro Char aseguró que Barranquilla tiene los ocho millones de dólares para enviar a Panam Sports y conservar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito @AlejandroChar/X

El alcalde aseguró que el presidente comparte su deseo de realizar los Panamericanos: “Sabe de la importancia de esta gesta deportiva para el deporte colombiano, el turismo, el comercio, todo lo que significa la segunda gesta deportiva más importante del mundo después de los olímpicos”.

Char finalizó diciendo que conversó con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, para dejarle claro que sí había recursos para pagar por las competencias: “Si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata, se la girábamos hoy (3 de enero). Entonces creo que es un tema que trasciende lo económico, es un poco de hacerle el lobby a otro nivel y esperemos que el presidente, con sus buenos oficios, con el interés que nos ha mostrado, logré hacer una jugada en la que gane el deporte colombiano”.