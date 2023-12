El insólito video de Juan Pablo Montoya peleando en la lucha libre profesional: “Dale con la silla”

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya participó en una sesión de lucha libre en 2008 - crédito TNA Impact

El 2023 fue uno de los años más importantes y curiosos para el deporte a motor colombiano. Los principales representantes cafeteros en las máximas categorías del automovilismo y motociclismo comenzaron su camino para llegar a la cima de estas, pero los ídolos y las leyendas de años anteriores no pasan de moda.

Te puede interesar: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se acerca Lionel Messi como el más valioso en la Major League Soccer

Así sucedió con el máximo ícono del automovilismo nacional, el piloto Juan Pablo Montoya, todavía compitiendo en algunas categorías profesionales, dejó alguna que otra ocurrencia y fue protagonista de varios momentos importantes durante el año.

Uno de esos episodios típicos de Montoya fue su reciente accidente de tránsito que vivió en la capital del país. Un conductor de una camioneta blanca de transporte especial impactó el vehículo en el que se transportaba el deportista junto con su esposa y, a pesar de que solo se trató de un daño material, este hecho quedó fijado como uno de los más insólitos del año.

Te puede interesar: Junto a Maradona y Messi, la distinción de que la Fifa otorgó a James Rodríguez

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Justamente a raíz de este accidente, y como respuesta a modo jocoso de lo que debió haber hecho Juan Pablo en aquella situación, varios usuarios en redes sociales desempolvaron un antiguo video de Montoya participando en una sesión de lucha libre profesional televisada.

Te puede interesar: Mientras James Rodríguez estuvo ausente en sus redes sociales, Daniela Ospina se dejó ver muy feliz junto a su familia en Navidad

Vea aquí el poco conocido video del piloto cafetero en una sesión de lucha libre:

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya participando en la lucha libre - crédito TNA Impact

Este momento fue usado como una “descripción de cómo pudo haber reaccionado Montoya” al choque, esto debido a su fuerte carácter que usualmente sale cuando está tras el volante. Algunos incluso hicieron referencia a la famosa película Shrek, para que le “diera con la silla”.

Aquel momento se dio durante el famoso programa TNA Impact!, producido por Universal Studios y presentado por diversas cadenas televisivas estadounidenses. La grabación junto con el conductor colombiano se dio en febrero de 2008 y también incluyó al piloto norteamericano Reed Sorenson.

Montoya fue invitado a luchar en tal evento debido al reconocimiento que iba adquiriendo en Estados Unidos tras haber comenzado a correr en la Nascar, una de las categorías automovilísticas más importantes de aquel país.

Este fue el auto que condujo el colombiano Juan Pablo Montoya para la temporada 2008 de la Nascar - crédito Hans JE

Con el motivo de “calentar motores” para las 500 millas de Daytona, una de las carreras más importantes de la temporada, la TNA Impact! decidió grabar con ambos pilotos y dejó para la eternidad aquel invaluable momento de Montoya.

Para la temporada 2008, Juan Pablo corrió con el overol del equipo Chip Ganassi para el cual dejó importantes registros en el asfalto, terminando en dos carreras dentro del top 5 y en otras cinco dentro del top 10. Además, en ese año, el colombiano logró ganar las 24 horas de Daytona, otra de las mangas más importantes del deporte.

Otros momentos polémicos de Montoya durante 2023

A mediados del año, el piloto entregó su top 3 de los mejores deportistas colombianos en la historia, entre los cuales se incluyó a sí mismo y a los ciclistas Egan Bernal y Mariana Pajón, dejando por fuera a todos los íconos del fútbol:

“Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica”

Aparte de esto, Juan Pablo fue el que tuvo que dar la mala noticia de que el Gran Premio del Caribe que estaba planteando realizar la Fórmula 1 en Barranquilla no iba a salir adelante por diferentes intereses, siendo el GP de Madrid el que terminó siendo aprobado.