Miguel Ángel del Río no se quedó callado y arremetió contra Álvaro Uribe por el caso Deyanira Gómez: hizo fuerte advertencia

Un nuevo enfrentamiento en los juzgados se avecina entre el abogado Miguel Ángel del Río y el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Luego de las declaraciones en redes sociales del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, en las que se refirió al caso que cursa en los juzgados por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, y en las que mencionó la decisión de la Corte Suprema que declaró como víctima a Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve; su abogado defensor, Miguel Ángel del Río, se pronunció.

Ante los interrogantes de Uribe Vélez, que se preguntaba en su cuenta de X (antes Twitter) en qué momento la mujer, exmédica de las Farc y expareja del testigo estrella en contra del exmandatario, el reconocido letrado, cercano al petrismo, se pronunció y advirtió que está dispuesto en juicio a argumentar que su defendida tiene razones de peso para ser una de las afectadas en este proceso.

“Pero claro que es víctima. Vive exiliada por amenazas en su contra desde que intervino para evitar la retractación de Monsalve. Lo estableció una Juez de la república, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia y lo llevaremos a juicio para probarlo”, señaló Del Río Malo en su publicación, en la que compartió una captura de pantalla de lo mencionado por el exmandatario.

Con esta publicación en su perfil de X, el abogado Miguel Ángel del Río se refirió a lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe sobre Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve - crédito @migueldelrioabg/X

La respuesta de Del Río se dio tras la publicación del ex jefe de Estado, que en su cuenta de X (antes Twitter) criticó la determinación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que el 23 de julio de 2021 reconoció a Gómez como víctima en este proceso, en el que también está involucrado quien fue el abogado defensor de Uribe Vélez, Diego Cadena, en un caso del que el Tribunal de Bogotá también se pronunció.

“¿A qué hora Deyanira Gómez es víctima mía? ¿Por qué me negaron la preclusión? Era la esposa de (Juan Guillermo) Monsalve a quien conoció en la cárcel donde ella era médica. Los informes de inteligencia, públicos, la vinculaban a la Farc. Cuando por el dr. Cadena supe de ella, hice las preguntas que a cualquier persona se le ocurren: ¿quién es, qué hace?”, se preguntó el expresidente.

El exmandatario también hizo referencia al despido por parte de Coomeva a Gómez, en la que, de acuerdo con Uribe Vélez, no puede declararse a él como el culpable de la determinación. Del mismo modo, se refirió a la versión de la expareja del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que denunció ser víctima de seguimientos ilegales.

“Alegó unos seguimientos, no hay el más leve indicio de mi responsabilidad, pero es víctima mía. La Corte le autorizó grabar al Dr. Cadena, le preguntó por las ofertas que le habríamos hecho a su marido, el Dr. Cadena, con vehemencia, le dijo que ninguna. Así está en el expediente. Iban a poner preso al Dr. Cadena ante la flagrancia, el dispositivo estaba listo, y también a mí”, manifestó el expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en sus redes sociales sobre la declaratoria como víctima de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve - crédito @alvarouribevel/X

Asimismo, acusó al entonces magistrado José Luis Barceló, como el responsable de haber difundido una especie de rumor en la que se enfatizaba que lo enviaría a la cárcel e hizo hincapié a las acusaciones de querer acabar con la vida de Gómez, que habría recibido toda clase de amenazas e intimidaciones por sus declaraciones ante la Corte, en el caso que llevaba el alto tribunal en contra de Uribe.

“Deyanira se exilió en Canadá, el mismo día que me llamaron a indagatoria, supondrían que mi reacción era asesinarla. La ONG de defensa de presos políticos le ayudó en el trámite. Esa ONG recibía aportes del senador (Iván) Cepeda y le dio dinero a la familia de Monsalve. ¡Pero Deyanira es víctima mía!”, reiteró el exgobernante, que también mencionó al hoy congresista del Pacto Histórico.

Por último, Uribe Vélez insistió en no entender el porqué negaron la preclusión de su caso y denunció presuntos intereses ajenos a la investigación. “La Corte me negó la existencia del proceso que con celeridad adelantaba en mi contra en alianza con el grupo político contrario a mi persona, y por supuesto con Deyanira, pero ella es víctima mía. ¿Por qué me negaron la preclusión?”, concluyó.