Alina Lozano aseguró que no tiene dinero para su luna de miel con Jim Velásquez: “Te pido que me mandes unos euros”

La pareja sorprendió con la noticia sobre su situación económica debido a que no tiene dinero para su luna de miel - crédito @lozanoalina/Instagram

La actriz colombiana Alina Lozano sorprendió a sus seguidores en la red social Instagram al revelar, a través de un video publicado el jueves 21 de diciembre, que no cuenta con los recursos económicos suficientes para viajar de luna de miel a Roma, Italia, junto a su esposo, el influencer Jim Velásquez.

Te puede interesar: El amor triunfó en el 2023: estas fueron las bodas del año

Tras el matrimonio celebrado entre la actriz y el joven en la Hacienda Montecano, en Subachoque, Cundinamarca, el 23 de noviembre, confesó su situación financiera en el clip: “Aquí estoy toda torcida, comiendo de pura ansiedad, porque la verdad, Colombia, lo vas a saber, que no tengo plata para irnos a la luna de miel, no tengo plata Rosa, qué voy a hacer. Voy a orar a san Próspero, no tengo ni un euro, no me gano una lotería, me estás mamando gallo, ayúdame e ilumíname, ¿qué hago para ir a esa luna de miel?’”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La actriz colombiana le pidió ayuda económica a una amiga para poder irse de viaje con su joven esposo - crédito Alina Lozano/ Instagram

Lozano, con 490 mil seguidores en Instagram, intentó pedir ayuda económica a una amiga que hace más de 25 años no hablaba a través de una nota de voz: “Mi querida Ornella, te voy a dejar esta notica de voz, extrañándote mucho, yo sé que hace 25 años que no hablamos, no sabemos nada una de la otra, pero yo cada día de mi vida te he extrañado, te cuento que han pasado tantas cosas, me casé con un pollo, sí, tengo mi propio colágeno, y queremos ir allá, a Roma donde tú vives”, comenzó diciendo la artista.

Te puede interesar: Juan Diego Vanegas fue cuestionado sobre su ruptura con Sofía Gómez: “Nunca he hablado de mi vida personal”

La actriz bogotana le contó a su amistad extrajera que la “situación para los artistas” en Colombia “está un poquito complicada” y por es razón le pedía que le mandara unos euros para viajar con su joven esposo e hijo.

Alina Lozano y Jim Velásquez no tendrían luna de miel debido a la grave situación económica que enfrentan - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

“Te pido que me mandes unos euros, una plata, sí, por favor, y me haces el favor de comprar los tres pasajes, el mío, el de mi hijo, que nos recibas y nos des las tres comidas, bueno, cuatro, porque Jim come un poquitico más, entonces estoy muy pendiente de ti. ¡Ay, amiga, te extraño, qué lindo recuperar esta amistad!”, expresó con humor la actriz colombiana.

Te puede interesar: Matías Mier volverá al altar: le pidió la mano a su novia y confirmó que esperan su primer bebé

La situación económica de la actriz de 54 años y el influencier, de 24, generó opiniones divididas en la redes sociales: “Que risa ella pidiendo plata prestada para ir de luna de miel y el esposo de paseo con las novias, en la playa y en yate”; “Parece chiste pero es anécdota”; Jajajajaja así somos nos acordamos de los amigos cuando necesitamos”; Jajajjajaj buenísimo, estamos pintados los colombianos, es un contenido, no es realidad”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

La pareja de casados está buscando dinero para su luna de miel - crédito @lozanoalina/Instagram

La pareja de famosos ha acaparado la atención desde el inicio de su relación a comienzos de este año, en parte por compartir detalles de su vida conjunta en redes sociales y por la notable diferencia de edad. Se había anunciado que la pareja disfrutaría de un viaje planeado a Italia a partir del 22 de diciembre con la intención de celebrar el Año Nuevo en Europa: “A los minutos de habernos casado le dije: ‘Amor, nos vamos de luna de miel’ y él no entendía en qué momento habíamos planeado eso, pero yo ya lo había dejado listo”, dijo Lozano para la revista Vea.

Asimismo, el creador de contenido reveló para el medio en que lugar iban a vivir: “Compré un apartamento para que vivamos juntos. El trabajo de este año lo invertí en eso, queda cerca al centro comercial Parque La Colina”

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando interés y debate público por las acciones y contenido que ambos comparten, destacando su compromiso con mantener informados a sus seguidores sobre las etapas de su vida matrimonial.