Madre colombiana deja en ridículo a su hija tras haberse robado dos vasos de un bar mientras estaba alcoholizada

La mujer regresó al lugar y pidió excusas en nombre de su hija

Tras haberse robado dos vasos de un pub, también conocido como cervecería, una joven bogotana tuvo que pasar una de las mayores vergüenza de su vida, luego de que su madre regresara al lugar para devolver los vasos y grabara un video en el que hablaba con el personal del local para darle una lección de por vida.

Sin duda, no fue un castigo convencional, pero la manera en la que actuó la mamá de Mayol Montserrat Camargo, como se identifica en sus redes sociales, causó todo tipo de reacciones en redes sociales, llevando a la joven a realizar una reflexión profunda sobre qué consecuencias pueden tener sus acciones cuando se pasa de tragos.

“Pov (point of view o punto de vista en español): cuando me robo los vasos del BBC borracha y mi mamá los devuelve”, comentó al iniciar el video que, en cuestión de horas, superó las 10.000 interacciones.

Y es que, a pesar de que ella jamás regresó al PUB, su madre se presentó en el lugar para pedir excusas en su nombre y hablar con el personal del lugar. La conversación, con uno de los cajeros, se desarrolla en tranquilidad, pero, en todo momento, apuntando a la falta que, horas antes, cometió su hija.

Madre de la mujer alcoholizada: Hola, gorda. Estoy con Felipe (uno de los trabajadores del lugar). Felipe, cuénteme ¿cómo se llama eso cuando uno se lleva dos vasos (del pub)?

Trabajador del lugar (Felipe): Eso se llama robar.

Madre de la mujer alcoholizada: ¿Robar?, ¿en serio?

Trabajador del lugar (Felipe): Sí.

Madre de la mujer alcoholizada: Ah, bueno. Ojalá le quede claro, dígale, que le quede claro, que eso no se hace (risas).

Trabajador del lugar (Felipe): No se hace. No hay que llevarse los vasos.

Su correctivo, cuando menos, fuera de lo común, fue tomado con gracia por quienes llegar a verlo en redes sociales. Y es que, a pesar de no haber sido reprendidos de la misma manera, muchos se sintieron identificados.

“Y pone a Felipe a regañarla también jajaja”, “No se hace... mientras tanto, yo con mi vaso como decoración”, “No puede ser jajajaja”, “Esa sería mi mamá, literalmente”, “Mi mamá es la que se roba los vasos”, “Estaba lindos, yo me los hubiera quedado”, “Menos mal no la hizo devolverlos a ella misma jajaja ahí si hubiera sido una pena tenaz”, “La quiero mucha señora que manda a regañar a su hija por video”, “Felipe, pestañea si fuiste obligado a declarar”, “Y siempre he dicho que después de la cuarta jarra ya pague por el vaso”, se lee en algunos de los comentarios de quienes fueron sumándose a al conversación alrededor de la pieza en redes sociales.

“Pequeños robos” en supermercados estarían valiéndole millones a las grandes cadenas de supermercados

Los “pequeños robos” en supermercados estarían golpeando fuertemente, incluso, a las grandes cadenas que representadas por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, lamentaron tener perdidas por $135.000 millones.

“El margen bruto es de 5% y en muchos casos el robo está acercándose al 3% de todas las ventas. Eso lleva a que los retailers se vean forzados a incrementar gastos en seguridad y eventualmente también ajustar precios”, alertó el presidente Cabal.

Con, aproximadamente, 42.000 casos de hurto por año –95% de clientes y un 5% de trabajadores– las cadenas han tenido que pensar en aumentar sus precios, para, entre otros, mejorar su esquema d seguridad; lo que, a grande rasgos termina afectando a los consumidores.

“Esta industria del robo está infectando el retail mundial. Como sociedad no solo debemos denunciarlos, sino combatirlo. Las leyes deben ser radicalmente severas. El robo en el comercio es un cáncer contemporáneo”, lamentó Cabal Sanclemente

