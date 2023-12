Celebración por partida doble: Carlos Bacca, campeón con Junior y máximo goleador de la Liga BetPlay II-2023

Por tercera vez en su carrera, Carlos Bacca recibió el botín de oro por ser el máximo goleador del FPC - crédito EFE

La esfera del Junior de Barranquilla se encuentra de celebración. La escuadra barranquillera logró hacerse con su décimo título en su historia luego de vencer a Medellín en la final de la Liga BetPlay II-2023.

Te puede interesar: Junior se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2023 y los memes inundaron las redes sociales

Con el marcador global fijado en tablas 4-4, la definición del campeonato se dio por medio de la serie definitiva de los penales y fue Léider Berrío el que le entregó la copa a la institución rojiblanca. No obstante, apenas se dio el pitazo final, las cámaras apuntaron hacia un solo hombre, el delantero Carlos Bacca.

El ariete oriundo de Puerto Colombia tuvo una de sus mejores campañas dentro del fútbol colombiano en toda su carrera, puesto que no solo logró quedarse con el trofeo principal, sino que también recibió una de las distinciones individuales más importantes del FPC.

Te puede interesar: La maldición del Medellín que ilusiona a Júnior con el título de Liga BetPlay: no le va bien al “poderoso” remontando marcadores

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Con el pitazo final, Bacca recibió también el botín de oro, galardón que se entrega al máximo goleador del torneo recién finalizado. Su competencia principal en la carrera a este premio era el atacante del Medellín Edwuin Cetré, pero con un total de 18 goles el delantero del Junior fue imposible de alcanzar.

Con 18 goles, Carlos Bacca recibió el premio al máximo goleador de la Liga BetPlay II-2023 - crédito EFE

En este torneo clausura, Bacca tuvo un increíble resurgir en su carrera profesional durante este ciclo vigente con el tiburón. A comparación del semestre pasado, el artillero de 37 años de edad, se convirtió en el delantero de preferencia para el técnico Arturo Reyes y a punta de goles supo defender su titularidad.

Te puede interesar: Medellín vs. Júnior, por la final de la Liga BetPlay II-2023: por dónde y a qué hora ver el partido definitivo de la estrella navideña

El arco de reivindicación que escribió Bacca con el cuadro currambero le fue suficiente para celebrar por todo lo alto un nuevo campeonato. Las víctimas favoritas del ariete este semestre fueron: América, Envigado (x2), Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Nacional, Deportivo Cali (x4), Pereira, Águilas Doradas (x2), Deportes Tolima (x2) y Medellín (X2).

Además, con esta cifra, Bacca igualó a Jackson Martínez en ser el segundo máximo anotador en la historia de los torneos cortos, marca máxima que le pertenece Miguel Ángel Borja, el cual la fijó con 19 goles bajo la camiseta del Cortuluá en 2016.

Tercer botín de oro para Bacca en el FPC

Carlos Bacca logró activar su olfato goleador para sacar al Junior campeón de la Liga BetPlay II-2023 - crédito Colprensa

Cuando se trata de vestir y marcar goles bajo la casaca rojiblanca, Carlos Bacca se convierte en un experto total. Este galardón del 2023 se convirtió en el tercero que recibió el delantero en toda su carrera, demostrando ser uno de los goleadores más influyentes del fútbol colombiano de las últimas décadas.

El primer botín de oro lo ganó en 2010, cuando anotó un total de 12 dianas durante el torneo, mismo en el que también se coronó campeón y logró marcar en la final. El segundo llegó un año después, en 2011 volvió a marcar los mismos doce goles que le permitieron ser el máximo goleador del rentado local, torneo que curiosamente también volvería a ganar, incluyendo además una anotación en la final.

Luego de coronarse campeón y goleador, Bacca tuvo un momento para agradecer y recordar a su madre dejando una emotiva escena. El jugador no pudo contener el llanto al rememorar a su progenitora, recordando que siempre lo quiso volver a ver con la copa y con el premio al máximo goleador:

“He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de allí. Nadie sabe lo que he vivido, vine aquí por mi madre porque me quería volver a ver jugar aquí, vine tarde, pero sé que está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo. Mi madre siempre me decía que quería volverme a ver en Junior campeón y goleador, no pude cumplirle porque ahora está en el cielo y no me ha visto, pero le doy gracias a Dios, hoy por fin puedo llorar por mi madre”.