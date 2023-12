Daddy Yankee y Don Omar pusieron fin a su rivalidad después de muchos años: “Eso quedó atrás”

Los dos artistas pusieron fin a su rivalidad y se dedicaron varias palabras en las redes sociales - crédito @daddyyankee/Instagram

En la historia del género urbano, han existido varios artistas que se consolidaron como grandes exponentes del mismo. Sin embargo, dos nombres sobresalen a lo largo de los años: Daddy Yankee y Don Omar, quienes durante mucho tiempo protagonizaron una de las rivalidades más icónicas en la industria. Al parecer, tras varios años, esta rivalidad ha concluido.

El último concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico llevó por nombre “La meta” y tuvo un significado profundo para él. Durante este concierto, reiteró su decisión de poner fin a su carrera musical y, como él mismo confirmó, se dedicará a predicar el Evangelio de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Esta transición sigue la senda de otros exponentes del género urbano como Héctor El Father, Farruko, Voltio, Larry Over, entre muchos otros.

Esta decisión fue celebrada por sus fanáticos, quienes expresaron su agradecimiento por su trayectoria y aporte para el crecimiento del género urbano. A pesar de que Don Omar no mantenía la mejor relación con Daddy Yankee, le dedicó una publicación en sus redes sociales en las que no solo expresó su gratitud por su carrera musical, sino que también dejó en claro que ya no existía ningún tipo de rivalidad o rencor entre ellos. El llamado rey del reguetón publicó una fotografía de El Cangri y junto a esta comentó:

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”.

El "rey" le dedicó varias palabras a Daddy Yankee en sus redes sociales - crédito @donomar/Instagram

Este mensaje fue bien recibido por los fanáticos del género urbano que celebraron que finalmente, Don Omar y Daddy Yankee hicieran las pases y dejaran sus diferencias a un lado. El Cangri no se quedó atrás y también le dedicó varias palabras a su colega.

“William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento”, afirmó Daddy Yankee.

Raymond Ayala, nombre real de El Cangri, destacó que en esta nueva etapa de su vida, para él es importante compartir su “testimonio” con él. "

Así respondió El Cangri a las palabras de Don Omar - crédito @daddyyankee/Instagram

“Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”, destacó Yankee.

