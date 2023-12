Consejo de Estado determinó que las Farc son los únicos responsables del atentado al Club El Nogal

El Consejo de Estado absolvió al Estado de ser responsable por el atentado terrorista contra el Club El Nogal - crédito Presidencia de la República.

El Estado colombiano se liberó de la demanda que lo señalaba como uno de los responsables del carro bomba que dejó la extinta guerrilla de las Farc en las instalaciones del Club El Nogal, hacia las 8 de la noche del 7 de febrero de 2003.

Las entidades indiciadas en el proceso judicial, señaladas de ser corresponsables en el siniestro que dejó 36 muertos y más de 200 heridos, fueron: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad.

La decisión, que fue tomada por los magistrados del Consejo de Estado, determina que: “Ninguna de las entidades demandadas tuvo conocimiento o pudo tener conocimiento previo del atentado que las Farc estaba planeando contra el Club El Nogal y que se ejecutó el 7 de febrero de 2003″.

Para el tribunal supremo, el atentado con carro bomba no era un hecho previsible para el Estado, por lo que “se configuró el eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero. Esta conclusión concuerda con la expresada en el fallo de tutela de la Corte Constitucional”.

Antecedentes de la demanda contra el Estado

Cabe recordar que el proceso venía debatiéndose desde 2018, cuando el mismo Consejo de Estado condenó a la nación por el mencionado atentado terrorista. El proceso estuvo en un “tire y afloje”; incluso el caso llegó hasta la Corte Constitucional, que en agosto de 2020 también eximió de culpa al Estado:

En la demanda se establecía que tanto la Fiscalía como el extinto DAS, tenían conocimiento de que estaba por ocurrir un atentado terrorista a gran escala en el norte de Bogotá, debido a informaciones de inteligencia:

“Se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones”, indicó el fallo del Consejo de Estado emitido en 2018, reseñado por Caracol Radio.

Luego, el caso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en esa ocasión, el Consejo de Estado también falló a favor del Estado, argumentando que: “No se allegaron pruebas, conforme a lo probado, que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la Fuerza Pública prever que grupos ilegales”.

El fallo inicial del tribunal sostenía que la presencia de funcionarios públicos constituía un riesgo mayor para el club; sin embargo, el Consejo de Estado, en su revisión, concluyó que no se podía asumir que los funcionarios estatales que frecuentaban el lugar estuvieran expuestos a ataques como el ocurrido. En última instancia, el fallo afirmó que no procedía imponer condenas, ya que no se observaba evidencia de que las autoridades hubieran actuado con temeridad o mala fe.

Una vez se conoció este último fallo a favor del Estado, Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aplaudió la decisión y recalcó que la JEP debe reconsiderar la decisión de reconocer a las víctimas del club como de la nación:

“Para la verdad, el tiempo y para justicia Dios. Consejo de Estado revocó la condena contra la Nación por el ataque terrorista de las FARC contra el Club El Nogal perpetrado el 7 de febrero de 2003, por considerar que el Estado no fue responsable ni por acción ni por omisión. La responsabilidad de este atroz crimen, que dejó 36 civiles inocentes asesinados y más de 200 heridos, recae exclusivamente en los miembros de las FARC. La JEP debe tomar nota de esta decisión, como medio para desmentir las hipótesis que pretenden trasladar cínicamente esta responsabilidad al Estado colombiano (sic)”, escribió vía X.