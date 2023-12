Elianis Garrido enamoró con su regreso al Metropolitano como porrista del Junior: “Divina nena, Junior manda”

La presentadora fue invitada por la nueva generación de porristas del Junior de Barranquilla para apoyar al equipo en la primer final del segundo semestre de 2023 - crédito lasporristasdeljunioroficial/Instagram

La final de la Liga BetPlay Dimayor II entre el Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín comenzó con victoria de los barranquilleros en el encuentro de ida con el que se busca el segundo campeón del año que enfrente a Millonarios en la Super Liga.

El primer partido se jugó en la tarde del domingo 10 de diciembre de 2023 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Durante el encuentro se registraron varios hechos curiosos, como el cántico “fuera Petro” por parte de los asistentes, la atención de Lucho Díaz en el partido, y la participación de la presentadora y actriz Elianis Garrido, que volvió a vestirse de porrista del Junior.

Garrido no es ajena a la cancha del Metropolitano cuando se trata de apoyar al Junior, ya que durante varios años desempeñó el papel de porrista del equipo de la capital del Atlántico. Por esta razón, la nueva generación de porristas del club la invitó a unirse al grupo y liderar el baile que animó a los jugadores y deleitó a los asistentes durante el primer encuentro de la final del segundo semestre.

En el video que registró el regreso de Elianis Garrido a la grama del estadio de Barranquilla se aprecia que no ha perdido su pasión por el baile y que mantiene vivo el espíritu porrista en cada movimiento.

La presentadora Elianis Garrido fue invitada para animar al Junior de Barranquilla en el primer partido de la final contra el Independiente Medellín - crédito redes sociales/Facebook

La publicación fue compartida por la cuenta oficial de las porristas del Junior en la que le agradecieron por haber hecho parte del grupo y regresar para vivir la experiencia de haber ganado el partido que les da una ventaja para el partido del miércoles 13 de diciembre a las 8:00 p. m.

“Ganamos curramberos 🇦🇹 #junioristas❤️ Gracias @elianisgarrido por compartir con nosotros esta hermosa experiencia ❤️”

Pero no solo las porristas se pronunciaron sobre la aparición de Garrido en el estadio, también lo hicieron sus seguidores en la red social al no dejar pasar la oportunidad para publicar mensajes sobre el baile de la actriz.

“Te ves regia bella mujer ❤️❤️💃💃💃👏👏👏🙌🙌❤️❤️”; “Ella es la mejor 🔥”; “Espectacular 👏👏👏👏”; “Divina nena junior manda💝💝💝”; " bella carajo, que energía y vibras tan bonitas”; “Lo primero que quisiera saber es, EN QUÉ MOMENTO TE APRENDISTE TODO LA COREO???😨😨😨 todas coordinadas 😍👏🏽😍👏🏽😍👏🏽”

Del Junior a los Dolphins

Y es que ese amor por el baile llevó a Elianis Garrido a ser una de las porristas de los Miami Dolphins en 2016, aunque la experiencia no se logró concretar por temas de salud que la misma presentadora explicó.

Elianis Garrido compartió algunas fotografías de su paso como porrista del Junior de Barranquilla - crédito Redes sociales/Facebook

Luego de la experiencia de ser porrista del Junior, la barranquillera presentó la audición para ser parte del grupo que apoyaría y animaría los partidos de los Miami Dolphins, equipo de fútbol americano de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL por sus siglas en inglés). El contrato le garantizaba a la Garrido 10 meses de trabajo con varios beneficios como, por ejemplo, curso de inglés, portadas de revistas y entrevistas.

Pero no todo salió como se esperaba, pues la presentadora no pudo cumplir con su contrato por problemas de salud, aunque también reconoció que pensó que la audición que presentó era para un único evento y no para firmar con el club de la Florida por toda la temporada.

Luego de su paso por Estados Unidos, la barranquillera, en entrevista con un programa de chismes, comentó que un problema de cartílago la podía convertir a futuro en un problema para el equipo de fútbol americano, por lo que decidieron no seguir con el contrato y sacarla del grupo de animadoras.