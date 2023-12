Nuevo encontrón entre Cathy Juvinao y María Fernanda Carrascal por culpa de Massa y Milei en Argentina: “Ya vendrán tiempos de mayor sensatez”

Catherine Juvinao habla con respecto a quienes fueron los candidatos en las ultimas elecciones de Argentina y la congresista Carrascal le responde - crédito Archivo.

El 10 de diciembre fue la posesión del nuevo presidente de Argentina Javier Milei, que gobernará ese país hasta 2027. Su triunfo y posesión ha generado múltiples reacciones en Colombia, y muchos políticos lo felicitaron por su llegada al poder.

Una de las congresista que se refirió a la posesión de Milei fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido verde, pero sus comentarios fueron respondidos por la también congresista María Fernanda Carrascal.

En el mismo día en que se desarrolló la toma de posesión del ahora presidente argentino Javier Milei, la representante a la Cámara Catherine Juvinao utilizó su cuenta de X para decir que le mandaba un saludo especial para todas aquellas personas que no apoyaron a Sergio Massa, candidato que perteneció a la pasada administración de Argentina (fue ministro de Economía), así como tampoco al ahora mandatario, y mencionó que hay más allá de esos dos polos opuestos, además de opinar que vendrán tiempos de, según ella “mayor sensatez”

“Un saludo especial a los que no apoyaban a Massa pero tampoco a Milei. Hay un mundo más allá de esos dos polos, querido amigo. Resiste. Ya vendrán tiempos de mayor sensatez”, expreso la representante Catherine Juviano.

Catherine Juvinao manda un saludo a las personas que no apoyaron a Massa ni a Milei - crédito @CathyJuvinao

Al ver esta publicación la también representante a la Cámara pero del partido el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal quien ya ha tenido varias discusiones con Juvinao en el pasado, le respondió diciendo: “Catherine, Massa no es ni siquiera de izquierda, menos de extrema. De nada”. Esto en referencia a los dos polos que mencionó en su publicación de X.

María Fernanda Carrascal le contesta a Catherine Juvinao por las recientes elecciones en Argentino - crédito @MafeCarrascal

Y es que, esta corrección por parte de Carrascal, no ha sido la única oportunidad en que ambas se encuentran con opiniones contrariadas pues en el desarrollo de los trámites de las diferentes reformas promovidas por el Gobierno nacional las dos congresistas discutieron en varias ocasiones.

Una de estas discusiones, fue luego de que se hundiera la reforma laboral por falta de cuórum el 20 de junio de 2023. En esa oportunidad Juviano compartió en su cuenta de X datos del Dane sobre quienes componen la clase media en el país.

“Cerca del 30 % de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde $700.000 hasta $3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora, que paga impuestos y sostiene parte importante de la economía. ¿Por qué el presidente les califica de arribistas? Injusto y peligroso”, dijo Catherine Juvinao.

A lo que María Fernanda Carrascal le respondió que una persona no es de clase media ganando 700 mil pesos al mes. Además, mencionó una entrevista que la congresista tuvo en Blu Radio en la que Catherine Juvinao había criticado tanto al presidente Gustavo Petro como a la reforma laboral.

“Qué vergüenza oír a Catherine Juvinao hablando en Blu Radio como habla la derecha. Te suplico que no asegures algo que no sabes, la reforma laboral se cae por trámite, no porque no se hayan logrado consensos, la ponencia logró más de 80% de consensos. Quedó en medio de las dos otras reformas, y de una agenda legislativa compleja con dificultades en la coalición”, dijo María Fernanda Carrascal

En cuanto a la posesión de Javier Milei, el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) felicitó al presidente argentino: “¡Que Dios bendiga Argentina y le dé toda la sabiduría necesaria a su nuevo presidente @JMilei para que pueda realizar los cambios necesarios y que esta importante nación vuelva a ser grande!”.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que además de haber apoyado la candidatura de Javier Milei, viajó a Argentina para la posesión del mandatario