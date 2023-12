Cony Camelo respondió a las críticas del supuesto contrato millonario que tiene con el gobierno

La actriz Cony Camelo aclaró los rumores acerca de un supuesto contrato millonario con el Estado colombiano - crédito Elsa Barrera / Montaje Infobae

La actriz y presentadora colombiana Cony Camelo rechazó los rumores de que recibió contratos millonarios por parte del Ministerio de la Igualdad, como se difundió en redes sociales. Estas acusaciones, que la vinculaban con el gobierno de Gustavo Petro, circulaban por la red social X (antes Twitter) y provocaron que cientos de reacciones, incluyendo amenazas e insultos hacia la actriz.

Camelo, que se destaca por su rol en la producciones televisivas Los Reyes, La Niña y Lalas Spa, Entre sombras se pronunció por la misma plataforma digital y enfatizo que tales contratos son inexistentes, asimismo, que nunca recibió pagos por dar su opinión o escribir en las redes sociales.

La actriz colombiana le pidió a sus seguidores reportar las cuentas que dieron esa información falsa - crédito Cony Camelo/ X

“Se que no es delito trabajar con el Estado, pero es mentira que yo tenga contratos con el mismo. La manera insidiosa en la que estas 3 cuentas sacan la noticia falsa solo buscan hacer daño. No sean incautos. No patrocinen esta violencia de la desinformación”, escribió la presentadora del programa Plaza sésamo.

La publicación de la actriz estaba acompañada de imágenes de la información errónea difundida en la plataforma digital, además, un video dirigido a sus seguidores y a el público en general, en el que destaca no tener “contratos millonarios ni de 100.000 pesos”, también hizo un llamado a no dar visibilidad a cuentas que buscan desprestigiar a las personas y silenciarlas.

“Hola a todos soy Cony Camelo, hago este vídeo para desmentir una información falsa que anda rondando por Twitter que dice que tengo contratos millonarios con el gobierno, es falso, no tengo contratos ni millonarios ni de 100 mil pesos ni 200 pesos. Jamás he recibido dinero por tuitear por postear o por opinar por nada, no lo recibiría tampoco”, comenzó relatando la bogotana.

Cony Camelo pidió a sus seguidores reportar las cuentas que publicaron información acerca de unos supuestos contratos millonarios con el Estado colombiano - crédito X

Camelo recalcó recalcó que son cuentas falsas que se dedican a desprestigiar a las personas con noticias falsas y hacen que los internautas la ataquen en redes, así que hace un llamado a sus seguidores para que no crear en la información suministrada por los perfiles falsificados.

“Son tres cuentas en Twitter que en los últimos dos días han hecho esta súper mega noticia, los tres ya borraron la información, pero pues el daño ya está hecho miles de retuits, todos los insultos y las amenazas, así que porfa no sean incautos, no caigan y no sigan a estas cuentas mentirosas, que lo único que quieren es desprestigiarlo a uno y de pronto intentar que uno se calle y no siga dando su opinión, cosa que no va a pasar. Yo soy actriz., soy comunicadora social y es lo que de eso vivo de presentar eventos de escribir cosas y de actuar, así que bueno, gracias por la atención”, finalizó la colombiana.

La presentadora bogotana se pronunció ante la información difundida en redes sociales de unos supuestos contratos con el gobierno - crédito Cony Camelo/ X

Los fanáticos de la actriz colombiana mostraron su apoyo en la plataforma digital: “Eres increíble Cony, un ser humano hermoso y valiente, nunca calles, tu voz es valiosa e importante”; “Eres increíble Cony, un ser humano hermoso y valiente, nunca calles, tu voz es valiosa e importante”; “Infame e injusto el ataque despiadado que le están haciendo a Cony Camelo. Se debe rechazar cualquier tipo de desinformación, no importa de dónde venga”; “Mi solidaridad contigo”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Las cuentas falsas que originaron los rumores borraron los mensajes iniciales, sin embargo, no detiene los daños ya ocasionados a la imagen de Camelo, quien ha solicitado a sus ás de 247 mil seguidores reportar los perfiles que difunden las noticias falsas, asimismo, cuestionó: “¿Qué hacer ante esta bandada de mentirosos y acosadores?”, a lo que sus seguidores le recomendaron denunciar ante la justicia colombiana.