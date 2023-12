Así reaccionó Paola Jara cuando un fanático le lanzó su ropa íntima durante un concierto

La cantante de música popular se sorprendió al recibir un inesperado regalo de un seguidor durante un concierto - crédito Paola Jara/ Instagram

La cantante de música popular Paola Jara reaccionó con sorpresa ante un incidente inusual durante un concierto cuando un admirador sobrepasó los límites y se dejó llevar por la emoción al arrojar su ropa interior al escenario, un acto que Jara manejó con humor, haciendo que fuera un momento de risas al incómodo acto.

En el contexto de los espectáculos en vivo, los artistas con frecuencia enfrentan situaciones imprevistas y es muy común que los seguidores lancen objetos al escenario. La intérprete de Murió el Amor y su participación en el programa La Voz, demostró su capacidad para mantener la compostura en momentos incómodos debido a que, en una entrevista para el programa de la española Eva Rey, Desnúdate con Eva, confesó el momento más loco que vivió durante un concierto.

La cantante colombiana reveló que las seguidoras de sus esposo también le lanzan ropa interior y comentarios inesperados delante de ella - crédito Desnúdate con Eva/ Instagram

“Tirarme unos boxer, en un concierto. Eso me pareció muy loco. (...) Los cogí porque me dio pena, no cogerlos porque no pensé que fueran unos boxer; cayó y yo me agaché con toda a recogerlos y cuando los vi dije, ¡Oh, no puede ser! Es lo que estoy viendo”, expresó en medio de risas la cantante colombiana en la entrevista realizada en el Movistar Arena con público presente.

Tras el inesperado acto del seguidor, la artista bromeó al recordar ese inesperado acto de un fanático generando risas entre el público y los internautas opinaron acerca del grasoso momento en la publicación de la periodista: “Paola jara es demasiado talentosa y siempre impecable en sus conciertos”, “¿Al menos estaban limpios?”; “Que cantante hermosa, toda una profesional”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

La artista reveló que su pareja recibe comentarios indecentes por parte de sus seguidoras e incluso cuando están juntos: "No les importa nada" - crédito Paola Jara/ Instagram

Este suceso es muy recurrente durante las presentaciones en vivo debido a la dinámica a veces impredecible entre artistas y fanáticos por la euforia del momento. Si bien se espera que los seguidores muestren admiración por sus ídolos, pero en algunos momentos se ha visto afectada la seguridad de los intérpretes por los objetos que lanzan los fans.

En esta ocasión, la intérprete de exitosas canciones como Usted no me olvida remix, Mala mujer, Prohibido, Como si nada y muchas más, optó tomar una actitud positiva con humor, evitando que la situación escalara o interrumpiera el espectáculo. Además, la artista reveló que su pareja, el también cantante de música popular Jessi Uribe, en muchas ocasiones ha recibido ropa interior de mujeres y hasta mensajes inapropiados delante de su esposa.

La colombiana agregó que las fanáticas se atreven más que los hombres y es por esa razón que coquetean mucho con su pareja sentimental: “Las mujeres somos menos penosas que los hombres. (...) No les importa, le dicen, “matemos las ganas, dame un hijo”, no les importa nada”.

El artista paisa estaba cantando el sencillo ‘Mojando asientos’ cuando le lazaron un objeto - crédito Maluma/ TikTok

Los incidentes que han vivido la pareja de artistas fue una situación leve comparado con otros momentos de peligro que se han enfrentado algunos famosos puesto que los seguidores rebasan los protocolos de seguridad para poder acercarse a su ídolo.

En otras presentaciones en vivo cantantes han recibido objetivos peligrosos, como el caso de Maluma que le lanzaron una muleta cuando interpretaba el tema Mojando asientos durante su pasado Tour Don Juan por Estados Unidos. El paisa manejó la situación con humor y compartió el clip del momento en sus redes sociales: “Hablemos de los reflejos!!! Cómo me vieron ahí? Estamos pasando chimba en este Don Juan USA Tour”.

El cantante demostró sus reflejos impresionantes al capturar un objeto que fue lanzado hacia él durante un evento, pero sus seguidores reaccionaron en las redes sociales, algunos admiran su agilidad mientras que otros expresan preocupación por su bienestar, temiendo que el incidente pudo haber resultado en una lesión: “Qué reflejos los de este hombre” y “Mucha risa y todo, pero que peligro. Lo hubieran podido lastimar”.