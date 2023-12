Arrancó el primer tren navideño de pasajeros en Boyacá: fechas, precios y recorridos

Sobre las 5:00 de la tarde del 9 de diciembre arrancó el primer tren de pasajeros con motivo de la Navidad desde Paipa, Boyacá - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

A las 5:00 de la tarde del sábado 09 de diciembre, encendió motores desde el municipio de Paipa la primera ruta navideña por Boyacá que se realiza en un tren de pasajeros. La iniciativa que estará vigente hasta el próximo 29 de diciembre, buscará impulsar la recuperación del turismo en la región.

Te puede interesar: Día de velitas: estos son siete lugares icónicos para disfrutar de la tradicional fecha en Colombia

Con la presencia de los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; de Transporte, William Camargo Triana, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requeme, 396 personas se embarcaron en el primer recorrido de la ruta turística navideña “Boyacá en Tren”: Paipa–Duitama–Sogamoso, que además incluye otro trayecto que se operará de manera paralela, Nobsa-Corrales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sismo en Colombia este 5 de diciembre: magnitud y epicentro del último temblor

“Lo que buscamos aquí, dadas las activaciones que tiene la oferta turística, es que la gente venga y se quede en municipios como Paipa y Duitama que tiene una oferta hotelera muy importante, la idea es que vengan y se queden y hagan estos recorridos de una manera mucha más tranquila y con actividades para toda la familia, que van ligadas a lo cultural y tradicional, que es lo que queremos resaltar. Esta región ha hecho un esfuerzo muy importante para tener actividades como los aguinaldos boyacenses, los alumbrados, conciertos de tunas, etc. El tren viene a complementar toda la oferta”, expresó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, en un espacio con medios, al que asistió Infobae.

Imagen del tren navideño que se inauguró el 9 de diciembre del 2023 en Boyacá, con 396 personas a bordo - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

El tren, que tiene una capacidad total para movilizar 792 personas, es decir, 396 sillas disponibles por cada trayecto, tendrá paradas de 40 minutos en cada una de las estaciones (Paipa, Duitama y Sogamoso), donde los viajeros podrán disfrutar de los festivales de saberes, sabores y sonidos navideños, en los que se encontrarán con una oferta gastronómica y cultural propia de la región.

Te puede interesar: Leyenda del Real Madrid llenó de elogios a la colombiana Linda Caicedo: “Es una jugadora increíble”

Así lo explicó el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, en diálogo con Infobae Colombia: “Vamos a ver nuevamente el tren llevando pasajeros, alegría navideña, y algo muy bonito es que llegando a cada estación podrán ver presentaciones culturales, gastronomía, (además) de la iluminación y los pesebres de los pueblitos, y bueno sentir ese rugir del tren que hará vibrar a los colombianos”.

Imagen de algunas de las iluminaciones navideñas del Lago Sochagota, en Paipa, de las que podrán disfrutar los viajeros en esta Navidad del 2023 - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

En esta primera temporada, la ruta que recorrerá los municipios de Paipa, Duitama y Sogamoso, estará disponible hasta el próximo domingo 17 de diciembre en dos horarios: en el trayecto Paipa-Duitama-Sogamoso saliendo a las 5:00 p. m. y finalizando a las 7:10 p. m., mientras que en el recorrido Sogamoso–Duitama–Paipa, saldrá a las 7:50 p. m. y terminará a las 10 p. m. A partir del 19 de diciembre y hasta el 29 de diciembre, la línea volverá a estar habilitada en los horarios previamente mencionados.

Los viajeros además podrán disfrutar de manera simultánea otro trayecto de la ruta Boyacá en Tren, el cual comprende los municipios Nobsa-Corrales.

Horarios del tren

Tren navideño - crédito cortesía Ministerio de Comercio

El recorrido por las locomotoras, que fueron proporcionadas por Turistren (Tren Turístico de la Sabana), de Bogotá, podrán efectuarse por un costo (por trayecto) de 14.400 pesos colombianos, es decir, $26.400 la ruta ida y vuelta, por persona.

Quienes quieran realizar los recorridos podrán adquirir su boletería a través de la página web de ‘Tu Boleta’ https://www.tuboleta.com/eventos/detalle/boyac%C3%81-en-tren-/265289417484 o en las taquillas de Turistren en Bogotá.

Antes de adquirir las boletas, recuerde que niñas y niños desde los 3 años deben pagar el valor del trayecto. Además, es importante que tenga presente que todos los vagones cuentan con espacios para personas en condición de discapacidad, y que las mascotas no están permitidas.

Debido a que el piloto de la ruta navideña parece ser un éxito, pues si se ingresa a la página de la boletería varias de las fechas ya se encuentran agotadas o con poca disponibilidad, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo a Infobae Colombia que desde la cartera no descartan ampliar las fechas del tren turístico para otras temporadas del próximo año.

“Indudablemente creemos y estamos convencidos de que estas iniciativas van a adquirir mucha más demanda, mucha más velocidad, en términos de motivar a los equipos para que revisen cómo podemos ampliar frecuencias y obviamente a medida que tenemos demanda tenemos la posibilidad de ampliar los servicios”, indicó el titular de la cartera de Transporte a este portal de noticias.

Otras actividades

Imagen del tradicional queso paipa, el único con denominación de origen de Colombia, de la fábrica Lácteos Cartagena - crédito Daniela Gallo Hidalgo/ Infobae Colombia

Si decide aprovechar la ruta en tren por Boyacá, además de las muestra culturales y las iluminaciones navideñas, en su paso por la región, una de las actividades que no se puede perder es visitar una fábrica de queso en Paipa, y disfrutar del auténtico sabor de este alimento que es el único con denominación de origen en Colombia.

Una de las fábricas artesanales que puede tener en el radar es la de Lácteos Cartagena, donde los esposos Gustavo Rojas y Martha Bosiga, han mantenido durante 58 años la tradición familiar de la elaboración del queso Paipa.

En Lácteos Cartagena, en Paipa, Boyacá, los turistas pueden disfrutar de un tradicional queso de paipa - crédito Daniela Gallo Hidalgo/Infobae Colombia

Con la ruta turística navideña “Boyacá en Tren”, desde el Ministerio de Comercio estiman se movilizarán más de 14.000 pasajeros por la región, además de que se generarán más de 230 empleos entre directos e indirectos en el departamento.

“Se sabe que para Boyacá este año vamos a tener un incremento muy importante del turismo nacional e internacional. Estamos calculando entre el 50% y el 70% de un mayor flujo de turistas que va a venir al departamento a un territorio que ofrece sus bellezas naturales y sus conocimientos ancestrales”, indicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, a Infobae Colombia.

“Tienen que venir para que entiendan por qué Boyacá fue básica para la ruta del Libertador, porque es gente luchadora, independiente y socialmente respetuosa, y segundo porque la belleza de Boyacá es desconocida para muchos turistas extranjeros. No hay turista nacional y extranjero que no venga a Boyacá y no se enamore”, concluyó el ministro Umaña, en diálogo con este medio.