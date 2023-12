The Cure en Colombia: este sería su setlist de más de dos horas en Bogotá

The Cure se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 10 de diciembre. La agrupación británica estará acompañada de sus compatriotas Slowdive y de los colombianos Encarta 98 - crédito Franco Fafasuli

El cierre de la agenda de conciertos en Colombia en 2023 tiene varios momentos muy esperados por los amantes de la música en vivo. Entre los que más expectativa produjo a lo largo del año se encuentra el regreso de The Cure este domingo 10 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, en la que será la última fecha del año del Shows Of A Lost World Tour.

Te puede interesar: Pet Shop Boys en Colombia: este sería su setlist de grandes éxitos

Pasaron 10 años desde aquella noche lluviosa del 19 de abril de 2013 en el Parque Simón Bolívar, donde el grupo liderado por Robert Smith brindó un show de tres horas de duración en las que repasó desde grandes clásicos como Pictures Of You, Lovesong, Boys Don’t Cry o Just Like Heaven, hasta sus momentos más atmosféricos como A Forest, Cold o Disintegration.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Mon Laferte vuelve a Colombia en 2024: conozca fecha y precios de boletería

Comparado con lo ocurrido esa noche, el emblemático grupo inglés reconocido como uno de los más influyentes en la configuración del rock alternativo, tendrá algunos cambios en su alineación. Por un lado, el teclista Roger O’Donnell se vio obligado a abandonar la gira por problemas de salud antes de la manga latinoamericana, llevando a que su lugar fuese cubierto por su técnico de sonido, Mike Lord. Por otra parte, el guitarrista y teclista Perry Bamonte que estuvo en la alineación del grupo entre 1990 y 2005, se volvió a incorporar a The Cure en 2022.

Shows of a Lost World es el nombre de la gira que trajo a The Cure a Colombia por segunda vez en su carrera. Su fecha del 10 de diciembre será la última de las 42 fechas programadas - crédito @nealocusss/Instagram

El Of A Lost World Tour 2023 dio mucho de qué hablar en los Estados Unidos desde su inicio el pasado 10 de mayo en Nueva Orleans. Esto, debido a las quejas de los seguidores del grupo por los altos precios y a que la mayor parte de las boletas quedaron en poder de los revendedores. Sumado a esto, la implementación de la controvertida “tarifa dinámica” por parte de la tiquetera Ticketmaster dependiendo de la demanda en una u otra fecha, hizo que Robert Smith se mostrara especialmente crítico con la empresa en sus redes sociales.

Te puede interesar: Karol G en Bogotá: ponen a la venta más boletas para los dos conciertos en Bogotá

Tras una serie de conversaciones, Smith y Ticketmaster acordaron que las boletas sean intransferibles (una persona no podía ir a los shows si la boleta no estaba a su nombre), anular la compra de las entradas adquiridas por revendedores, volver a ponerlas a la venta y donar el valor consignado originalmente a Amnistía Internacional. Adicionalmente, se acordó que Ticketmaster diera un reembolso parcial a los afectados por las “tarifas dinámicas”.

Ese nivel de compromiso de Robert Smith con sus fans se extiende a sus conciertos: nunca bajan de las dos horas y media de duración, y el Movistar Arena no será la excepción. Incluso por tratarse de la fecha final de la gira, cabe la posibilidad de que haya sorpresas en el repertorio.

Como parte del Road To Primavera, evento responsable de su regreso a Colombia, dos actos serán los encargados de calentar el ambiente previo al show de The Cure. Desde Colombia se presentará Encarta 98, grupo de shoegaze y dream pop con un EP y un álbum de estudio que les ganó reconocimiento en el ámbito de la música independiente nacional.

Los otros elegidos son el quinteto británico Slowdive, en su primera visita a nuestro país. Considerados como uno de los pioneros del sonido shoegaze en los años 90, llegan presentando su quinto trabajo de estudio Everything Is Alive, calificado como uno de los mejores trabajos de 2023 en distintas publicaciones especializadas. De este modo, Bogotá aguarda por una noche donde las distorsiones de las guitarras harán que la luz y la oscuridad sean una sola.

Este sería el posible setlist de The Cure en Bogotá:

1. Alone

2. Pictures of You

3. High

4. A Night Like This

5. Lovesong

6. And Nothing Is Forever

7. Burn

8. Fascination Street

9. Kyoto Song

10. Push

11. In Between Days

12. Just Like Heaven

13. At Night

14. Play for Today

15. A Forest

16. Primary

17. Shake Dog Shake

18. From the Edge of the Deep Green Sea

19. Endsong

Encore:

20. It Can Never Be the Same

21. Want

22. Charlotte Sometimes

23. Plainsong

24. Disintegration

Encore 2:

25. Lullaby

26. The Walk

27. Friday I’m in Love

28. Close to Me

29. Why Can’t I Be You?

30. Boys Don’t Cry