Marbelle elogió a Vicky Dávila en las redes sociales

La cantante colombiana elogio a la periodista a través de las redes sociales - crédito ilustración Elsa Barrera/ Instagram

La reconocida cantante colombiana Marbelle elogió a la periodista Vicky Dávila, debido a que la sugirió como candidata a “personaje del año” en el país. A través de la red social X (antes Twitter) Dávila escribió: “¿Quién es el personaje del año en Colombia?”, muchos de sus seguidores comentaron diferentes personalidades del país y entre esas, la artista le comentó: “Tú”.

Marbelle se destaca por su autenticidad y capacidad para mantenerse genuina a pesar de las adversidades, resaltando que no tiene “pelos en la lengua”. El comentario de la intérprete de Adicta al dolor ha generado una mezcla de respuestas a través de las redes sociales, con algunos seguidores apoyando la sugerencia y otros expresando escepticismo.

Marbelle postuló a Vicky Dávila como “personaje del año” - crédito X

La artista ha sido una figura polarizadora en Colombia, particularmente debido a su postura política y su abierta crítica a ciertos sectores y personajes públicos, sobre todo con el presidente Gustavo Petro. En el Día de las velitas escribió en sus redes sociales: “Prender velas para que se vaya el presidente”, generando reacciones diversas en el contexto político y social de Colombia.

La solicitud de la artista Marbelle coincide con la llegada del año 2024 y viene cargada de un tono de insatisfacción hacia el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Acompañando su mensaje, la artista le dedicó una canción de año nuevo, manifestando así su deseo de un cambio de gobierno: “Cantemos: “Yo me levanto por la mañana me doy un baño me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago mas NA’ Después yo leo la prensa Y veo todas las quejas Y me pongo a ver novelas y no hago más NA’”.

La dinámica política de Colombia se ha visto influenciada por las declaraciones de figuras del entretenimiento, quien ha utilizado su influencia para expresar su desacuerdo con el gobierno de Petro. Tales declaraciones se suman al debate nacional sobre la gestión del presidente y los retos que enfrenta el país en términos de políticas públicas y bienestar social. No es la primera vez que la intérprete de Collar de perlas se pronuncia políticamente; en el pasado, ha hecho uso de sus plataformas digitales para difundir su punto de vista ante sus seguidores y la opinión pública.

El "Fuera Petro" expuesto por Marbelle - crédito X

Recientemente, La actriz lanzó una canción titulada Lamento Mamertiano, dedicada a los seguidores del presidente de Colombia. La artista publicó el tema en su cuenta de X el 6 de noviembre, generando reacciones diversas entre los usuarios de la red social.

“Cantemos: “Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento Mamertiano que un día empezó y no va a terminar Y sigo en el baño … Ohhhhhhhhhhh ooooooh " Y yo estoy aquí .. ¡BORRACHO Y LOCO!”, escribió la cantante.

Marbelle, conocida por sus posiciones políticas críticas hacia el gobierno actual, expresó a través de la letra de la canción su descontento con los simpatizantes del mandatario. En sus propias palabras, describe la pieza como un homenaje a Colombia y afirma que su contenido es un reflejo de lo que muchos ciudadanos del país sienten. La canción también ha sido interpretada como una respuesta a los comentarios ofensivos que la cantante ha recibido por sus posturas políticas.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con usuarios posicionándose tanto a favor como en contra de la canción de la colombiana: “Y yo estoy aquí… Borracho y drogo, cantaría nuestro amigo adicto”; “tus trinos hechos música serían un éxito total”; “la mejor de hoy ‘lamento mamertiano’”; “próximo éxito, versión parrandera apropiada para esta época de fin de año”, fueron algunos comentarios de los usuarios.