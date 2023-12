Manuel Turizo anunció concierto navideño gratuito en Montería

El cantante de reguetón quiere regalarle a su ciudad natal un 'show' inolvidable como agradecimiento al apoyo que le han brindado desde que comenzó su carrera - crédito manuelturizo / Instagram

El cantante colombiano Manuel Turizo dio a conocer a través de sus redes sociales que ofrecerá un inesperado regalo para sus más fieles seguidores y para las personas que han visto crecer su carrera. Pues se trata nada más y nada menos que de un concierto gratuito en Montería, en el departamento de Córdoba, el jueves 21 de diciembre.

“¡Por fin en casa! (...) Ustedes saben lo mucho que esto significa para mí y a mi gente de Montería, yo creo que todo está dicho, esto en un evento totalmente gratis”, afirmó el artista de 23 años.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Reviven momento en el que Karol G se emberracó con un grupo de asistentes a su concierto: “Háganme el hp favor”

La actuación del reconocido artista cordobés, famoso por éxitos como Una lady como tú, Copa vacía, Vagabundo, Quiéreme mientras se puede, entre otros, y su colaboración con figuras de talla internacional tales como Shakira y Maluma, tendrá lugar en el estadio de béisbol Dieciocho de Junio, que tiene un aforo de 14.000 personas, prometiendo una experiencia inolvidable para los asistentes.

Por medio de un clip compartido por el cantante en su cuenta de Instagram en la que ha reunido cerca de 14 millones de seguidores globalmente, expresó que el acceso al espectáculo será sin costo alguno como un acto de gratitud hacia sus seguidores de su ciudad de origen, quienes lo apoyaron antes de alcanzar la fama.

Te puede interesar: Él es el verdadero Antonio Durango, el primer empresario que creyó en Rigo y que ahora es su suegro

Turizo, junto a su hermano Julián, busca de esta manera retribuir a la capital de Córdoba, una tierra ganadera ubicada en el norte de Colombia, el apoyo incondicional que le brindaron en sus inicios, afirmando que “si a alguien le tengo que agradecer el éxito que hemos tenido es a ustedes que desde el principio estuvieron conmigo”.

El cantante de reguetón quiere regalarle a su ciudad natal un 'show' inolvidable como agradecimiento al apoyo que le han brindado desde que comenzó su carrera - crédito manuelturizo / Instagram

“¡Amárrense los pantalones con lo que tengan! Porque este 21 de diciembre vamos con todos los juguetes, Montería. ¡Feliz Navidad!”, anunció el cantante de La Bachata a sus fanáticos, aumentando la expectación por su presentación.

La reacción de sus fanáticos

Como era de esperarse, la caja de comentarios, tras la publicación del joven artista, estalló con mensajes de emoción y alegría por parte de los internautas y amantes de la música de Turizo, quienes no dudaron en dejarle varios mensajes expresando su admiración y el buen gesto que hacía pensando en sus fans.

Te puede interesar: Video: A ritmo de Karol G, soldado y policía protagonizaron duelo de baile

“Que buen gesto Parcero!”; “Yo no vivo en Montería, pero no me lo pienso perder por nada del mundo”; “Gracias por pensar en nosotros, te amamos, que lindo corazón tienes”; “Imposible perderselo, ahí estaremos acompañandote”, son algunos de los comentarios que se leen en el post del artista.

Concierto de Manuel Turizo en Montería: dónde pueden adquirir las boletas

Para obtener las entradas al evento, se han establecido varios puntos de distribución físicos en la ciudad de Montería. Los interesados podrán acudir a las siguientes ubicaciones:

Olímpica Stéreo en la carrera 16 #26-12

Meridiano en la carrera 14 # 38 – 10

Radio Tiempo en la carrera 16 #23-12

TV5 en la carrera 16 #23-12

Tropicana en la calle 60 #6-36

Cabletel.co en la carrera 16 #23-12.

Es importante destacar que el reclamo de las boletas se realizará en un día de semana, un jueves específicamente, facilitando así la planificación para los asistentes.

De esta manera, Manuel Turizo, que estará presente en el festival de Viña del Mar del año 2024, el cual es considerado el festival de música más grande e importante de América Latina, y el más longevo y relevante de habla hispana en todo el mundo, sigue conquistando corazones por medio de sus rede sociales no solo con su música, sino con cada una de sus publicaciones con las que su comunidad digital simplemente enloquece.