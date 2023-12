Shakira, de “Yo me llamo”, se sometió a procedimiento estético para parecerse a la original

La doble de la cantante barranquillera se sometió a procedimiento estético para parecerse más a la original - crédito Yo me llamo

A pesar de que se había convertido en una de las favoritas para ganar la competencia, a Shakira de “Yo me llamo”, le tocó bajarse de la nube en la que estaba. Con el avance de la competencia, las exigencias del jurado cada vez se hacen más complicadas de cumplir para conseguir ser el doble perfecto, por lo que es imposible dejar pasar por alto el más mínimo detalle.

Te puede interesar: Se fue uno de los grandes favoritos de “Yo me llamo”: Vicente Fernández fue eliminado y esto dijeron los jurados

La imitadora sorprendió recientemente al someterse a un costoso procedimiento estético para conseguir una similitud a la original. Pese a que conserva algunas facciones de la barranquillera, así como su larga melena en castaño con ondas y volumen, para Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola esto no era suficiente para llegar a ser como la intérprete de TQG.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Imitador Maluma intimidó a la doble de la cantante Shakira en Yo me llamo - crédito @klismannofficial / Instagram.

Así las cosas, Andrea Correa, nombre de pila de la imitadora, contó a sus más de 100.000 seguidores que se hizo un diseño de sonrisa para sorprender a todos en el Templo de la Imitación. La artista recalcó que acudió al consultorio de un reconocido odontólogo en la ciudad de Bogotá, procedimiento que tardó más de dos días en ejecutarse.

Te puede interesar: Yo me llamo Rosalía despejó todas las dudas sobre su salida del programa: “Siento que di lo mejor de mí”

Cabe mencionar que, se desconoce el precio que tuvo este procedimiento estético para Correa, que ha encantado al jurado con el color de su voz y el innegable parecido con el movimiento de caderas de la barranquillera. Sin embargo, hay quienes afirman que podría haber recibido algún tipo de descuento por promocionar el trabajo del especialista que la ayudó con la mejora de su sonrisa.

La concursante de Yo me llamo reveló que se hizo un diseño de sonrisa para parecerse a la original - crédito @drmateocardozo/Instagram

Se le acabó la “luna de miel”

En una de las rondas del programa, la imitadora debió interpretar dos canciones, que eligió cuidadosamente y con las que quiso resaltar su relación con Yo me llamo - Elvis Crespo. Los temas fueron Que me quedes tú y Me enamoré; sin embargo, esta presentación no fue del agrado del jurado, que recalcó que se percibió el tono de su voz “muy nasal”, de acuerdo con Amparo Grisales.

“La tímbrica la tienes maravillosa, tu sabes que eres Shakira en cualquiera de sus colores, pero después no te entendí nada, hubo caídas de notas desafinadas”.

Pero esta no fue la única crítica que lanzó la diva de los colombianos, pues señaló que la peluca que utilizó para ese show no fue la adecuada, ya que no tenía una apariencia más real y eso ocurre solamente en las primeras apariciones cuando se está adaptando el personaje en los primeros capítulos.

La participante Andrea Correa recibió críticas en su show en el escenario de Yo me llamo desarrollado en el capítulo 80 - crédito Yo me llamo

“Esa peluca me pareció horrible, Shaki, ¿qué le pasó? Le copiaste los crespos a symphony, o sea esos crespos se ven maluquitos, no son así, son más despelucada, rockera porque esto es un pop rock maravilloso”, expresó la actriz colombiana.

“Siempre me has enamorado con tus presentaciones y tus looks que son tan dedicados con todos los detalles, hoy me pasó algo raro, no me conecté con tu show”, agregó César Escola, que tampoco estuvo conforme con la doble de la intérprete colombiana, a pesar de que en el pasado la había llenado de elogios.

Te puede interesar: Salió la participante favorita de Amparo Grisales en Yo me llamo

Por último, Pipe Bueno también entregó su punto de vista de la presentación de la imitadora, haciendo énfasis en que se notó que Yo me llamo - Shakira, estaba nerviosa: “Sí, la actitud tuya hubiera sido distinta, nos hubiera dado esa gran ilusión”, comentó el cantante de música popular.