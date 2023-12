Ovy On The Drums, productor de Karol G, hace balance de 2023: “Fue el mejor año de mi carrera”

Ovy On The Drums recibió el primer Latin Grammy de su carrera en 2023 gracias a su trabajo como productor de "Mañana será bonito" de Karol G - crédito cortesía Jaque Comunicación Estratégica

El 2023 vio a Karol G ratificar su lugar como dos de las figuras más destacadas del panorama musical en la actualidad. Número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos con Mañana será bonito, la segunda gira más rentable del año a nivel mundial con fechas agotadas en estadios y arenas de Estados Unidos, y dos fechas inolvidables en Medellín con el Mañana será bonito Fest. Por supuesto, la Bichota no llegó allí sola, y es que detrás del éxito de temas como Provenza, Cairo, X si volvemos o TQG, estuvo un hombre que seguro los fanáticos de la antioqueña conocen porque pone sus créditos en las mismas canciones en que participa: Ovy On The Drums.

A sus 32 años, el paisa destacó en la gala de la edición 24 de los Latin Grammy, llevándose el galardón al Mejor Álbum del Año por su trabajo en Mañana Será Bonito que entre otros récords, se convirtió en el segundo debut femenino más exitoso en la historia de YouTube.

El perfil que le ha dado ser el socio más cercano a Karol G desde los inicios de su carrera le ha permitido ponerse en contacto con muchos de los grandes nombres del género urbano a lo largo de los años. Myke Towers, Paulo Londra, Blessd, Quevedo, Becky G, Justin Quiles, Ozuna, Maluma y hasta Ed Sheeran han contado con sus servicios a lo largo de los años y le han permitido avanzar en la internacionalización de su carrera.

Infobae Colombia habló con el productor antioqueño de sus triunfos en 2023, los desafíos que hay en el horizonte, la inteligencia artificial en la música y los proyectos futuros que incluyen una producción musical propia el año que viene.

¿Cuál es su balance del 2023?

Creo que es el mejor año de mi carrera. El 2023 es un año donde creo que hice la mejor música de mi carrera, obviamente en mi catálogo, en mi historial tengo música que amo con mi alma, pero este año fue la mejor. Este año fueron mis primeros dos Latin Grammy, este año pasaron cosas que jamás me imaginé, fue un gran año. Trabajé con artistas nuevos que lograron grandes cosas, me siento muy feliz y me siento muy satisfecho.

¿Cuál fue la canción que lo marcó en 2023?

Yo diría que TQG de Shakira con Karol G, porque fue la única canción, por ahora, mi única canción que ha sido número 1 del mundo, entonces para mí es una de las canciones más importantes en este año.

¿Qué tan difícil es mantenerse vigente en un género que cambia tan rápido?

Siento que ha sido un proceso de muchos años, yo llevo 11 años dándole a la música y pienso que obviamente la evolución ha sido gigante, Ovy on the Drums encontró un sonido que me caracteriza y es lo minimalista, coger pocos elementos, sonidos y hacer que algo suene grande. Siempre me he inclinado mucho a buscar el cambio, a hacer lo que nadie está haciendo y la verdad es difícil. Cuando sales con una vuelta como Tusa, un TQG, un Provenza, cambiamos mucho el sonido, son muy diferentes y por ese lado es lo que más me encanta hacer, un sonido diferente pero que conecte con la gente.

Ovy On The Drums se sumó en la producción de "Piscina", lo más reciente Maria Becerra junto a Chencho Corleone - crèdito @mariabecerra/Instagram

¿Cómo se define como productor? ¿Es más de los que permite que el artista tome las riendas de la creación o se involucra más en el proceso creativo?

Lo que pasa es que un productor musical no solamente es que haga un ritmo. Aparte de hacerlos, visiono una canción, grabo las voces… me encanta porque cuando tu haces el ritmo, se crea la canción y tú mismo grabas al artista en la canción, como que tienes el vibe, donde se te pueden ocurrir 1000 ideas. Yo me considero un productor que aporta la experiencia y que sabe cuándo termina una canción.

Es ahí donde pienso que coge valor un productor musical porque la tienes clara en el 360, para quién es esta canción, a quién vamos a montar aquí y qué va a pasar con esto.

¿Qué tan difícil es decirle a un artista que No?

Depende de la conexión que uno tenga con cada artista, todos son muy diferentes. Personalmente, yo trabajo con los artistas que primero sienta conexión con la música que ellos hacen para poder traer mi sonido y fusionarlo con el de él, traer a mi mundo o encajar en el mundo del artista con el que conecte. Eso es de saber hablar y de experiencia, porque un productor que está empezando, por ejemplo, y le toque grabar con Karol G, no tendría esa confianza para decirle “hay que hacer esto” o “esto no suena bien” y eso se gana con los años. Por eso no me gusta trabajar con un artista si no siento conexión o admiración por lo que está haciendo.

¿Qué piensa de la inteligencia artificial en la música?

No la he usado, nunca he hecho música con inteligencia artificial, todavía no lo he experimentado, pero lo que sí he hecho es que cuando creamos canciones, las monto en voces de artistas famosos a ver qué tal suena, pero ha sido más por curiosidad que porque quiera utilizar esa herramienta. Por ahora no he sentido la necesidad de usarla, pero si llega el momento o hay pluggins que tal vez ya los hay y no me he topado con ellos... Siempre estoy en pro de la evolución y adaptarme al cambio.

¿Cree que la inteligencia artificial podría aportarle algo a la música?

Con el tema de las IA, me gusta la verdad, pero siento que debe tener una regla o unos derechos porque, por ejemplo, yo puedo montar a Bad Bunny en una canción, a Karol G en otra canción y que ellos no sepan nada, y simplemente sacarla en las redes. Obviamente no lo haría porque sé que si tengo una buena canción y montó a Bad Bunny con IA va a pegar por el nombre de él. Pero si es una buena canción, es tirarla a la basura. Prefiero buscarlo [a Bad Bunny] y mostrársela personalmente a él y que él la grabe y la saque. Eso me suma más que lanzarla unos días y que suene en TikTok o en cualquier plataforma.

Ovy On The Drums sostuvo que 2023 es el mejor año de su carrera hasta la fecha - crédito cortesía Jaque Comunicación Estratégica

¿Qué piensa de esas canciones que se volvieron virales en redes, hechas por inteligencia artificial?

Hay que saberla usar, no hay que abusar de ella. Yo no lo haría por buscar números y siento que si Karol G no quiere sacar una canción o Bad Bunny no quiere hacerlo, ¿por qué hay que hacerlo a las malas? Les doy un consejo a quienes utilizan la inteligencia artificial: no boten las canciones así. Si es una buena canción y saben que es buena, guardenla y busquen la manera de hacérsela llegar personalmente al artista. Hay muchos medios hoy en día y muchas formas de hacerle llegar una canción.

¿Ha considerado cantar?

Desde siempre he sido productor y compositor y he participado en letras de canciones, no al 100%, pero en canciones como Te vi de Piso 21, Mamiii de Becky G con Karol G, son canciones que las escribí, me gusta, pero la verdad siempre voy a decir, mi fuerte es producir y es lo que más me gusta. Ya tuve la oportunidad de cantar, tuve una canción con Karol G y Danny Ocean, Miedito o qué, tuve otra con Mike Bahía…

Les fue muy bien, pero la verdad no me siento preparado para cantar y no tengo un estilo musical definido en el canto. Todavía no tengo una identidad, pero eso se logra con el tiempo y paso a paso.

Tainy mencionaba que a veces se sentaba y hacía sus instrumentales y cuando ponía en marcha su idea, ya iba pensando qué artista invitar ¿A usted le ha pasado alguna vez, que concibió la base de una canción y dijo “aquí sirve Anuel, o Karol G”, y haya resultado un éxito?

Si claro, eso pasa mucho. Cuando uno hace un ritmo uno también lo va visualizando de una y dice “aquí sonaría bien ‘tal’ artista”. Con Mike Towers me ha pasado que yo he hecho música, ritmos que digo “este ritmo es pa’ Mike Towers”'. Y cuando me junto con él se lo enseño y me dice “ufff, eso me encanta”. De una se monta en el ritmo.

Ovy On The Drums actualmente está trabajando en un álbum de estudio propio con artistas invitados que podría salir en 2024 - crédito @ovyonthedrums/Instagram

2023 ha sido el mejor año, en todos los aspectos. Pero se viene 2024 y la vara está más alta. ¿Qué se viene para el 2024?

Yo sé que la vara siempre está más alta, pero nunca pienso en eso (risas). Siempre pienso es en seguir haciendo buena música, independiente si tenemos un número uno del mundo o el tema con más reproducciones del mundo. Yo lo primero que pienso, independiente de todo, es en hacer buena música.

El otro año se viene un álbum de productor, muchos proyectos. Todo el 2023 he estado en el estudio preparando sonidos, ritmos, cosas diferentes para los artistas. Ahí vamos viendo cómo se desarrolla el 2024, con toda la actitud para dar siempre lo mejor.

¿En qué consiste este “álbum de productor”?

Pues es uno donde obviamente yo no voy a cantar, traigo a los artistas a mi mundo, a mi sonido. Ya hay muchos artistas confirmados, pero no hablo de quienes van a estar porque hasta que no tenga la fecha de salida de mi álbum como debe ser, con los artistas montados y todo grabado, firmado como tiene que ser, no diría nada porque todo puede cambiar. Prefiero esperar a que llegue ese momento. Pero si, el álbum mio tendrá grandes artistas y también artistas emergentes.

¿Qué tan difícil es el tema de las colaboraciones hoy en día, tomando en cuenta las limitaciones legales que pueden imponer los sellos discográficos?

Siempre ha sido difícil. No es que hoy sea más fácil o más difícil. Siempre ha tenido su grado de complejidad, porque este es de Sony, o de Warner, o de diferentes disqueras. Cuando cada artista tiene su visión o su próximo paso es difícil, pero no es imposible. Si hay una buena canción, un proyecto bueno de verdad, se va a dar el “junte”. Pero no es que pase muy seguido, la verdad. Karol G tiene sus planes, J Balvin tiene sus planes, Maluma tiene sus planes... yo saco un tema de la nada y me dicen “es que saco tema al mes siguiente y no me da”.

Obviamente a uno le gustaría que estas cosas pasaran más, y se ven mucho sobre todo con los artistas nuevos. uno como productor, con los contactos y lo que he logrado en el transcurso de mi carrera uno tiene una buena relación con muchos artistas. Por ejemplo, Myke Towers y Blessd, yo hice que ese junte se diera. Y ahí estamos, aportando para que se den cosas increíbles en la música.

La unión entre usted y Karol G no solo es exitosa, sino que hay una gran sinergia entre ustedes. ¿Qué es lo que más le sorprende de la Bichota? ¿Qué factor puede haber que muchos desconozcan, pero usted como productor percibe?

Yo siento que la clave de que nosotros hagamos grandes canciones ha sido que hubo conexión desde el “día cero”. Yo logré entender mucho lo que tenía en su mente, y yo creé un sonido con ella, una identidad, un sello, y es lo más difícil para un artista. Que si graba un merengue o en lo que sea, suene a Karol G. Y se logró.

Siempre me va a dejar sin palabras. Yo la veo a ella como un genio porque la veo como conecta a su gente, tiene claro lo que le gusta, lo que no le gusta, y tiene claro a nivel de marketing como trabajar el mercadeo y todo su proyecto. Ella la tiene muy clara en todo ese sentido, porque ella lleva todo a otro nivel, y yo desde la parte musical con ella, creamos un sonido diferente, y ella con sus genialidades lo lleva todo a otro nivel.