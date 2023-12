Mujer ha ido a la cárcel cuatro veces por una orden de captura del 2002 que estaba errada

La víctima ha sido detenida en cuatro oportunidades - crédito visualesIA Infobae

La vida de Marisol Vanegas se ha visto afectada desde hace 21 años, pues en 2002 emitieron, erróneamente, una orden de captura en su contra por el delito de lesiones personales y desde entonces inició una titánica labor para limpiar su nombre.

Vanegas le contó a El Tiempo que desde que se emitió la orden de captura ha sido detenida cuatro veces e incluso su caso pasó a manos de la división de la Interpol en Colombia.

La mujer relató que la primera captura fue en 2009 cuando salía de su casa en su bicicleta a una entrevista de trabajo. Tras salir del lugar, Marisol Vanegas se encontró con unos uniformados del Ejército que le pidieron sus documentos para realizar un registro de rutina y terminaron llevándosela presa.

“Cuando verificaron en el sistema, me dijeron que estaba detenida y me llevaron a una estación de Policía en Bosa. En la patrulla solo lloraba porque no me dijeron las razones ni una explicación y no sabía que iba a pasar”, le dijo Vanegas al medio citado.

Marisol Vanegas estuvo detenida por 36 horas en una estación de Policía, donde le informaron que tenía vigente una orden de captura que expidió el Juzgado Tercero Municipal de Barranquilla del 10 de enero de 2002, por el delito de lesiones personales.

Los uniformados dejaron ir a la mujer, pero le dijeron que tenía que trasladarse hasta la capital atlanticense para que solucionara su situación jurídica.

La falta de empleo y recursos económicos obligaron a Vanegas a desistir de la idea de viajar a Barranquilla, lo que empeoró la situación pues, según le dijo a El Tiempo, ninguna empresa la quería contratar debido a que su pasado judicial registraba la vigente orden de captura.