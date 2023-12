Luis Fernando Velasco respondió al exministro Alejandro Gaviria por sus críticas a la reforma al sistema de Salud

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a las críticas de Alejandro Gaviria contra la reforma al sistema de Salud. (Europa Press/EFE)

Luego de que la reforma al Sistema de Salud, que se tramita mediante el proyecto de 339 de 2023, lograra su aprobación en la Cámara de Representantes, Alejandro Gaviria, exministro de Educación en el actual gobierno del presidente, Gustavo Petro, y de salud en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, expresó fuertes reparos en contra de la iniciativa que ahora será debatida en el Senado.

“El gobierno del presidente Petro quedó atrapado en una reforma a la salud disfuncional que no tiene apoyo popular y puede causar una movilización en su contra. Si no se aprueba, será una derrota que dejaría al gobierno muy mal parado al empezar el tercer año. Sin gobernabilidad y políticamente debilitado (sic)”, trinó en su cuenta oficial en la red social X.

E incluso le vaticinó una dura batalla en la cámara alta del legislativo, donde conseguir las mayorías para aprobar el proyecto de ley, será una de las primeras tareas del Ejecutivo.

“Seguramente el gobierno tratará de evitar ese escenario a toda costa en el Senado. Entregarán lo que tengan que entregar, lo que, a su vez, entorpecerá la ejecución y afectará negativamente todos los planes y propósitos. Cualquier escenario es malo. La reforma a la salud resultó siendo una pésima apuesta para el gobierno (sic)”, agregó.

Trino de Alejandro Gaviria contra la reforma a la Salud. (Captura de pantalla)

El cuestionamiento de Gaviria fue controvertido en la misma red social por parte del actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le recordó que la reforma era una promesa de campaña de Petro, la cual el exministro apoyó en la recta final de la contienda presidencial en 2022.

“Leí con cuidado el programa de gobierno de @petrogustavo y en las giras que hicimos por el país lo escuché proponer lo que hoy defendemos en el congreso y en los territorios (sic)”, afirmó.

Seguido señaló que la iniciativa mejorará el sistema de Salud, contrario a lo que se ha dicho sobre la reforma, desde distinto sectores, incluso de algunos que fueron cercanos en campaña al hoy presidente, como fue el caso de las congresistas del Partido Verde Katherine Miranda y Catherine Juvinao, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso.

“Saldrá adelante no por transacciones inconfesables, sino por ser una apuesta de cambio que respetando anteriores acciones rescatables en salud, busca con decisión corregir lo que no sirve y con empatía, pensar en aquellos que a pesar de tener carnet de afiliación de una EPS, no tienen ninguna acción preventiva y difícilmente son atendidos cuando se enferman (sic)”, agregó en su réplica a Gaviria.

Se debe recordar que tras casi seis meses de discusiones en la Cámara de Representantes, el martes 5 de diciembre fue aprobado el proyecto de ley 339, con el que se busca reformar el sistema de Salud en Colombia, donde se aprobaron 133 artículos que propuso el Gobierno Nacional y se eliminaron 10 de su propuesta inicial.

En los debates de las últimas tres semanas se debatieron los más controversiales, donde el Ejecutivo se anotó varias victorias como lograr que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no se encarguen del pago a hospitales y clínicas, entre otros.

No obstante, en el último debate que se realizó el martes, que duró seis horas, finalmente no se aprobó el polémico artículo 42, con el que se facultaba a los gobernadores y alcaldes para nombrar a los directores de instituciones de salud públicas.

Otra de las derrotas, en la última discusión, fue la eliminación del artículo 128 con el que el presidente, Gustavo Petro, iba a contar con facultades extraordinarias para capitalizar a la Nueva EPS, que es del Estado, reseñaron en el diario de economía Portafolio.

En contraste, sí pasaron los artículos 122 y 123, con 99 votos a favor y 23 para desaprobarlos, los cuales requerían de mayoría absoluta por su carácter estatutario y con los que se avalaron las consultas previas para concertar, por ejemplo, con las comunidades indígenas y sus sistemas de salud ancestrales, igualmente con las afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom, agregaron en El Tiempo.

Pero la victoria más contundente para el Gobierno nacional se dio la semana pasada, cuando aprobaron de los artículos 55, 56, 66, 67, 69, 72 y 75 que garantizan que los recursos para el pago a la Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) los gire directamente el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).