Nuevo comisionado para la Paz cerró puertas a financiación al ELN por parte de la comunidad internacional: esto fue lo que dijo

Otty Patiño asume como nuevo alto comisionado para la Paz en Colombia - crédito Colprensa

Después de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, despidiera el 22 de noviembre de 2023, a través de su cuenta de X (antes Twitter), a Danilo Rueda, que ejercía como alto comisionado para la Paz, ya oficialmente hay remplazo en esta importante oficina del Gobierno nacional.

Te puede interesar: Ryan Castro en entrevista con Infobae a pocas horas de participar en el “Mañana será bonito Fest”: “Karol G es mi familia, es mi hermana”

Otty Patiño se posesionó el 6 de diciembre de 2023 como nuevo alto comisionado para la Paz, en una ceremonia efectuada en el Palacio de Nariño, acompañado de dos altos funcionario, Vladimir Fernández, secretario jurídico de presidencia, y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Por qué Carlos Ortega anuló el gol de Deportivo Cali ante Tolima: esta es la razón

Quien será ahora el encargado de liderar las conversaciones con el grupo terrorista del ELN, entre otras funciones, en declaraciones a medios de comunicación dio parte de tranquilidad ante el rumor que corrió hace algunas semanas sobre la financiación internacional que tendrían el Ejército de Liberación Nacional durante el proceso de diálogo.

“La comunidad internacional, mientras ellos permanezcan en armas y sin una decisión de poner fin al conflicto, no van a dar un solo centavo; más unos países que estiman que ellos son una organización terrorista, que son todos los países que componen el grupo de países de acompañamiento, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de eso”, sostuvo.

Comunidad internacional no financiará al ELN, asegura el comisionado para la Paz - crédito Colprensa

En el mismo sentido, recordó que desde ya están trabajando en identificar a un nuevo jefe de delegación con dicha organización guerrillera, porque las tareas que implica ser alto comisionado son mucho más diversas.

Te puede interesar: Los mejores memes de las derrotas de Millonarios y América de Cali en los cuadrangulares de la Liga Betplay

“Muy pronto va a tenerse que definirse una nueva jefatura en esta negociación con el ELN, porque de alguna manera las tareas que implican ser alto comisionado son mucho más diversas”.

Además, resaltó la labor de su antecesor en pro del avance de las conversaciones entre las partes.

“Aunque yo creo que el activismo, digamos, que había sobre toda la gestión que hizo Danilo, muy importante, por cierto, porque de alguna manera empezó a recorrer el país y a conocer a todos los actores, era muy relevante entrar en contacto con ellos, medir un poco su voluntad de paz. Yo pienso que ha sido un paso fundamental, pero ahora toca crear como un centro de decisiones mucho menos móvil, mucho más conectado con esas regiones y con esas voluntades de paz y, sobre todo, con esos territorios afectados por la violencia”, destacó.

Sobre un tema que ha causado indignación en los colombianos, en especial después de los últimos secuestros que se han registrado, especialmente en Norte de Santander y la región Caribe, aclaró qué es un secuestro para él.

“Es una discusión que yo la trasladaría hacia ellos, es una discusión semántica, porque de todas maneras nosotros no vamos a meternos en esa discusión, una persona que es retenida contra su voluntad por obtener un beneficio económico, pues es un secuestrado, punto”, enfatizó.

Conversaciones con disidencias de las Farc se mantendrán en Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, del lugar en donde continuarían los diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco, detalló que no sería fuera del país, sino en territorio nacional.

“La discusión era sobre en dónde iban a continuar, eso creo que es la única discusión que había. Se están plateando varias alternativas…, debe ser un sitio donde no se puedan hacer exhibiciones de poder de ninguna parte y sea, por el contrario, un sitio discreto…, País no, yo pienso que es mejor que sea acá. Si ya el Estado Mayor Central (EMC) empezó conversaciones acá, que se mantengan acá. Hay muchos sitios acá que se pueden trabajar para eso. Lo que pienso que no se puede hacer es, de alguna manera, esos acompañamientos masivos a estos diálogos”, concluyó.