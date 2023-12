Karol G y “Mañana será bonito”, entre los mejores lanzamientos de 2023, según Billboard

Karol G y su álbum "Mañana sera bonito" siguen cosechando reconocimientos en las listas de fin de año. Esta vez la revista Billboard reconoció el éxito de la Bichota como uno de los momentos destacados de 2023 - crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino

Las listas de fin de año de las distintas publicaciones musicales continúan capturando la atención de los melómanos alrededor del mundo, y tras darse a conocer el listado de la revista Rolling Stone, en los últimos días, la mayoría de medios especializados está dando a conocer sus destacados de 2023.

Justamente en la lista de 100 mejores álbumes de 2023 de la publicación norteamericana, Karol G y Mañana será bonito fueron de lo más destacado por parte de su equipo de redacción, que tuvo en cuenta una importante cuota de artistas latinoamericanos que ratificaron el impacto creciente de los artistas de la región en general (y del género urbano o el regional mexicano en particular) que se hizo patente durante el último lustro.

El miércoles 6 de diciembre, la publicación Billboard dio a conocer los favoritos del año de sus redactores. En la introducción se destacó que fue un año algo extraño para elegir los mejores álbumes, debido a que el protagonismo de figuras como Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd provino de lanzamientos de 2022 o de regrabaciones de viejo material. Eso habría permitido que las elecciones fueran más abiertas de lo usual en lo que se refiere a los géneros musicales destacados.

A lo largo de 2023, Karol G y el 'Mañana será bonito Tour fueron la segunda gira más rentable del año a nivel mundial - crédito @karolg/Instagram

Si eso incidió o no en que cinco artistas de los elegidos fueran latinoamericanos (y todos ellos estuvieron por arriba de los primeros 30) es difícil de asegurar. Lo cierto es que la Bichota fue la que se ubicó más arriba entre todos ellos gracias a Mañana será bonito, en el puesto número 6.

La publicación inicialmente destacó el logro comercial obtenido por la paisa, que se convirtió en la primera mujer y la segunda artista latina (luego de Bad Bunny) en ubicar un álbum completamente en español en la cima del Billboard 200, lista que lleva el monitoreo de lo más vendido o reproducido en los Estados Unidos.

En lo que se refiere al contenido, se dejó en claro que más allá de contener TQG, colaboración con Shakira en la que ambas deciden realizar una “tiradera” a sus respectivas parejas, refleja el punto emocional de confianza en el que se encontraba a puertas de convertirse en una estrella de alcance internacional.

En ese sentido, temas como Provenza, la canción que da nombre al LP (en el que colabora Carla Morrison) y X si volvemos (con colaboración de Romeo Santos) fueron las destacadas. “Definitivamente, su obra maestra hasta la fecha, Mañana Será Bonito, cubrió los muchos lados de Karol G con una audaz paleta de reguetón y electrónica y letras inmediatamente identificables, pero sofisticadas”, señaló Billboard.

Karol G y Kali Uchis vienen apareciendo entre lo más destacado de la música de 2023 en distintas publicaciones internacionales - crédito Karol G /Instagram

Adicionalmente, Karol G tuvo una segunda aparición gracias a la presencia de la banda sonora de la película Barbie, a la que la cantante contribuyó con el tema Watati, que cuenta con la colaboración del panameño Aldo Ranks. Dicho LP, en el que destacan igualmente las participaciones de Billie Eilish, Dua Lipa o Sam Smith, figuró en el puesto 20.

En lo que se refiere al resto de la cuota latinoamericana, más abajo de Mañana será bonito en la lista de Billboard aparecen Peso Pluma con Génesis (No. 11), Bad Bunny con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (No. 17), Eslabón Armado con Desvelado (No. 23), y Carin León con Colmillo de Leche (No. 30).

Kali Uchis también figuró entre lo mejor de 2023 en prestigiosa publicación

Otra de las figuras colombianas destacadas a lo largo del año en las listas musicales fue Kali Uchis. Al igual que Karol G, la colombo-estadounidense apareció en la lista de la Rolling Stone con su álbum Red Moon in Venus, y encontró su camino en la selección de 50 álbumes de Pitchfork, otra de las revistas musicales destacadas a nivel internacional. Descrita como una “oda bilingüe y lenta al autoempoderamiento”, la cuarta producción musical de la artista fue reconocida como “una guía para sanar un corazón roto sin dejar de ser bonita, perfumada y un poco mezquina”.