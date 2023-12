Estos son los trinos de Petro cuando exigía, como senador, más UCI en la pandemia

Le revivieron a Petro los trinos con los que exigía más UCI en la pandemia. (EFE)

En la tarde del miércoles 6 de diciembre, el ministro de Salud, Luis Alfonso Jaramillo, en una nueva controversial intervención, esta vez en la Comisión VII del Senado, donde iniciarán los debates para aprobar o no la reforma al sistema de Salud, hizo un fuerte señalamiento en el que sostuvo que el incremento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el país fue un lucrativo negocio para las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) durante la pandemia.

Te puede interesar: Alejandro Gaviria destrozó la reforma a la salud arpobada en la Cámara: “Es un retroceso para los pacientes”

“Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque era un negocio. Era para salvar a la gente, pero el negocio estaba ahí oculto”, aseguró.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Anuncian moción de censura contra el ministro de Salud: “Por el peligro que representa”

Su polémica afirmación sorprendió porque iría en contradicción de lo que pensaba el presidente, Gustavo Petro, cuando era senador, que en múltiples ocasiones criticó que en Colombia no se contara con suficientes de estas unidades para poder atender a las personas que padecieron la enfermedad que produce el coronavirus sars-cov-19.

“De 546 muertos por covid, solo un 19% tuvo el servicio de unidad de cuidados intensivos. Cuántas de estas personas se hubieran salvado si hubieran tenido una UCI? No es esta una falla fundamental del sistema de salud? A esta pregunta el ministro de salud no supo responderme (sic)”, publicó el entonces congresista en el antiguo Twitter, hoy la red social X.

Trinos del presidente Petro cuando exigía como senador más UCI en el país. (Captura de pantalla)

Mientras que el 8 de septiembre de 2021 el entonces congresista de oposición señalaba: “41 millones de dosis son menos de la mitad de las que se necesitan para fines de año. Esto implica unannueva ola de pandemia. Las ciudades deben comprar mas UCI y reforzar el personal de salud (sic)”.

Trinos del presidente Petro cuando exigía como senador más UCI en el país. (Captura de pantalla)

En sus publicaciones en esa red social sobre las UCI, Petro citaba casos de personas que requerían traslados e incluso cuestionó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a su secretario de Salud, Alejandro Gómez, por su supuesta incapacidad para brindar este vital servicio a quienes padecieron covid-19.

Te puede interesar: Crisis del sistema de salud no es culpa de Petro, según ponente de la reforma

“El secretario de salud d Bogotá para poder mantener el porcentaje de UCI en 69.9 % y no pasar a 70% que marca la alerta roja, no compro UCI, pero si resolvió el problema, redujo las UCI para enfermos no covid de 492 a 366, es decir comenzó el triaje (sic)”, criticó en el 18 de junio de 2020.

Trinos del presidente Petro cuando exigía como senador más UCI en el país. (Captura de pantalla)

“No solo el distrito no compró un sola UCI que hoy funcione, no preparó personal para manejarlas, sino que sigue en manos de EPS, empresas mercantiles, el acto médico: el principio de la salud Lamentable los muertos evitables en Colombia Queremos una sociedad para la Vida (sic)”, afirmó el 15 de julio de 2020.

Trinos del presidente Petro cuando exigía como senador más UCI en el país. (Captura de pantalla)

<br/>

Nueva controversia del Ministro de Salud

Nuevamente el ministro de Salud vuelve a generar polémica por la forma en que el Gobierno predecesor asumió el manejo de la pandemia, donde, además de asegurar que el interés de las EPS, al triplicar el servicio de las UCI, era el incentivo económico que les dejaba, aseveró que en su rápido crecimiento no se tuvo en cuenta que tenían que contar con el personal idóneo para manejarlas, lo que tuvo como consecuencia más decesos que beneficios.

Pero no fue la única vez en que hizo ese cuestionamiento, ya que a inicios de este año, Jaramillo aseguró que existía personal de salud no entrenado trabajando en las UCI, poniendo en duda la calidad de la atención médica que se brindaba a los pacientes.

Esta controversia del ministro se suma la que recientemente expresó sobre las vacunas contra el coronavirus que se aplicaron en Colombia que consideró como un experimento, a excepción de las Sinovac. Posteriormente, rectificó sus declaraciones, aclarando que no mantenía una postura antivacunación o negacionista.