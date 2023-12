Rigoberto Urán confesó que un sueño le reveló la ausencia de su padre: “Vi que ganaba una carrera en la que él no estaba”

Rigoberto Urán habló de lo que sintió al ver las escenas más duras de su novela junto al actor que lo interpreta Juan Pablo Urrego - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán abrió su corazón y se sinceró junto al actor Juan Pablo Urrego, que lo interpreta en la novela, sobre lo que sintió al ver en la pantalla las escenas más duras de su vida.

Te puede interesar: Rigoberto Urán: se reveló foto de los amigos de Rigo en la vida real y aseguran que son iguales a los actores de la novela

El hijo de Urrao confesó que todo ocurrió tal y como se contó en la historia, pero además reveló la verdad detrás de su duelo por la muerte de su padre. “Me agarró camellando, tenía que entrenar duro, no tuve tiempo para llorar”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Mamá de Rigo reveló las verdaderas amenazas que recibía de don Evaristo: “Me decía que le iba a meter candela a la casa”

Para Rigo el capítulo más difícil de ver al aire ha sido en el que se emite su triunfo en la Clásica de Urrao, pues Rigo afirma que en la vida real habían pasado tan solo dos meses entre la muerte de su padre y la competencia deportiva. “Para mí fue muy duro entender lo que me había pasado, pues ganar era una alegría muy grande, pero no poder compartir la felicidad con mi padre me hizo darme cuenta de que definitivamente él no estaba”.

Rigoberto Urán habló de sus reales sentimientos sobre la muerte de su padre, el actor Juan Pablo Urrego compartió con el la forma en la grabaron las duras escenas - crédito @rigobertouran/Instagram

Hasta ese momento el pedalista paisa no había asimilado que su papá había fallecido, esa fue la razón por la que se desplomó al llegar a la meta y dejó salir todo el dolor contenido.

Te puede interesar: Él es el verdadero Antonio Durango, el primer empresario que creyó en Rigo y que ahora es su suegro

“Pasó todo igualito. Yo no sé por qué una vez soñé que ganaba dos carreras y en una carrera no estaba en la meta. Yo seguí camellando, no tuve tiempo de hacer el duelo y fue todo muy rápido. Pero cuando yo cruzo la meta, veo a mi mamá y a mi hermana, y se me viene la imagen de mi papá, porque él fue el que me llevó a ser ciclista”.

Así fue como explicó el hijo de Urrao lo que realmente sintió en ese momento que causó confusión entre sus seguidores y espectadores, pues no se había entendido lo que a él le había sucedido en la vida real. Esa especie de visión reveladora lo llevó a desplomarse, pues entendió que su destino le había revelado que su padre no iba a estar presente en una de las competencias en las que él iba a ser campeón.

Se viene la parte gloriosa

Rigoberto Urán compartió junto al actor paisa Juan pablo Urrego su experiencia al ver cómo su vida está siendo contada en la televisión, ambos hablaron sobre la trágica muerte del papá del ciclista y lo que significó para él no alcanzar a compartir su gloria con la persona que lo condujo por el camino del deporte de las dos ruedas.

Rigoberto Urán confesó que un sueño le desveló lo que pasaría con su padre - crédito @rigobertouran/Instagram

Juan Pablo comentó que para conseguir transmitir el conmovedor y doloroso momento se inspiró en su propia historia. “Yo también perdí a mi padre y sé muy bien lo que se siente asimilar que de un momento a otro no está. Aunque las circunstancias fueron diferentes, la sensación de la ausencia de un ser amado es la misma, eso me hizo empático con la escena y pude concentrarme para hacerla lo más creíble y respetuosamente posible”.

Ante estos comentarios Rigo le agradeció tanto al actor como a la producción de la historia el esfuerzo que hicieron por mantearse fieles a los hechos y lograra captar la esencia de lo que el ciclista y su familia representan para la sociedad colombiana.

“Ver eso después de 22 o 23 años para mí fue una cosa muy dura. Aseguro que la escena quedó muy linda y lloré como muchos lo hicieron al ver ese momento. De verdad que me siento orgulloso de todo lo que se está mostrando porque me permite ver mis logros”.

Luego de las trágicas escenas, llegó uno de los momentos más esperados por quienes están conectados a la historia del ciclista colombiano, pues Rigo finalmente recibió un beso de Michelle Durango, algo que Colombia celebró como un triunfo.

El Canal RCN anunció que luego de toda esta etapa en Urrao, se viene toda la fase exitosa en la que Rigo empieza a internacionalizar su carrera como profesional y a sumar triunfos. Esos capítulos de el ciclista en Europa los reservó la producción para el 2024, año en el que se verá toda la parte gloriosa del ‘Hijo de Urrao’ con la esperan contagiar de alegría a quienes siguen la novela.