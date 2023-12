Este será el recorrido del Tour Colombia 2024: terminará en sitio histórico de Bogotá

Tal como en la edición 2020, el Tour Colombia 2024 recorrerá Boyacá, Cundinamarca y terminará en Bogotá - crédito Colprensa

El Tour Colombia 2024 sigue definiendo detalles para su cuarta edición, que será su regreso a las carreteras del país después de su última salida en 2020, y el martes 5 de diciembre presentó el recorrido que comenzará el 6 de febrero y terminará el domingo 11 del mismo mes.

Te puede interesar: Esta sería la ciudad donde se coronaría al campeón del Tour Colombia 2024

Aunque se tenían opciones de que la competencia pasara por la Costa Caribe o Santander, como se rumoró en 2021, finalmente los organizadores, la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte, eligieron los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El extraño caso de Edwar Alfonso Cajamarca: el niño de doce años que desapareció misteriosamente

Respecto a la capital de la República, que acogerá el Tour Colombia por segunda ocasión, será el lugar que reciba la última etapa y corone al campeón, que finalizará en una de las zonas más históricas y concurridas de la ciudad, además de que pasará por otros sitios conocidos por los ciclistas bogotanos.

Así será el recorrido

Al igual que en 2020, el Tour Colombia comenzará en Boyacá y pasará por Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Nobsa, Ventaquemada y Santa Rosa de Viterbo, además de que en la capital del departamento se realizará la prueba contrarreloj el 8 de febrero.

Te puede interesar: Renovación del estadio El Campín: se vienen semanas claves para definir su futuro

La cuarta etapa será la conexión con Cundinamarca, donde la competencia recorrerá las carreteras de Villapinzón, Chocontá, Gachancipá, Tocancipá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sesquilé, Guatavita, Cota, Siberia, El Rosal, La Vega, Villeta y La Calera, previo a la última fracción en la capital de la República.

Para Bogotá, la ciudad acogerá los últimos kilómetros del Tour Colombia con los recorridos por el Alto de Patios, una de las zonas más concurridas para los ciclistas, y después bajará hacia la carrera Séptima para llegar a la meta al frente del Parque Nacional.

Etapas del Tour Colombia:

Etapa 1 – 6 de febrero (155 kilómetros): Paipa – Duitama – La Y (Cinco vueltas al Valle: Tibasosa – Sogamoso – Nobsa – La Y) – llegada a Duitama

Etapa 2 – 7 de febrero (169 kilómetros): Paipa – Tunja – Ventaquemada – Regreso – Tunja – Paipa – Duitama – Santa Rosa de Viterbo

Etapa 3 – 8 de febrero (12.5 kilómetros): Circuito en Tunja (9 vueltas)

Etapa 4 – 9 de febrero (181,8 kilómetros): Paipa – Tunja – Ventaquemada – Villapinzón, Chocontá – Gachancipá – Tocancipá – Chía – Cajicá – Zipaquirá

Etapa 5 – 10 de febrero (138,3 kilómetros): Cota – Siberia – El Rosal – La Vega – Villeta – Regreso – Alto del Vino

Etapa 6 – 11 de febrero (155 kilómetros): Sopó -Tocancipá – Gachancipá – Chocontá – Regreso – Sesquilé – Guatavita – La Calera – Alto de Patios – Bogotá: Calle 85 con Carrera Séptima hasta el Parque Nacional

“Loulou” no vendrá

Aunque no se saben los ciclistas que participarán en el Tour Colombia 2024, ya se conoció que una de las estrellas que se esperaban en el certamen no participará, porque correrá otra carrera en esas fechas y es Julian Alaphilippe, dos veces campeón del mundo, que estará en el Tour Down Under.

“Estoy muy contento de comenzar mi temporada en el Tour Down Under. Recuerdo haber hecho mi primera carrera con el equipo allí hace diez años, cuando era solo un neo-profesional. Tengo muchos recuerdos bonitos de la carrera y estoy deseando volver en la salida y volver a encontrarme con nuestros numerosos seguidores allí”, dijo el francés.

El líder del Soudal Quick-Step había participado en las tres ediciones del Tour Colombia entre 2018 y 2020, fue campeón por puntos en 2019 y era uno de los hombres más queridos por la afición en esas épocas, pero que tendrá otros objetivos en mente para 2024.