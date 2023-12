El Estado Mayor Central (EMC) respondió al ministro de Defensa y aseguraron que desconoce el proceso de paz

Guerrilleros de las disidencias de las FARC, en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Guzmán

A través de un video que se conoció en la noche del martes 5 de diciembre, unos supuestos voceros de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), de las extintas Farc, señalaron que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desconocía el proceso de paz que iniciaron con el Gobierno nacional, tras los reparos que expresó el funcionario sobre los diálogos que se llevan con ese grupo bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“Nos permitimos informar que sigue faltando cohesión entre el ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz. Señor ministro una conversadita con el presidente no le caería mal”, señalaron en el extracto de la grabación que publicaron en la cuenta de X de la emisora La W Radio.

Los voceros de los insurgentes le reprocharon a Velásquez que los decesos de militares y policías se redujeron este año, luego de que se instalara la mesa de negociación entre el EMC y el Gobierno nacional.

“Lo invitamos a que lea el informe de la JEP donde se señala que en el 2022 hubo entre muertos y heridos 100 miembros de la Fuerza Pública en confrontaciones con las Farc-Ep y en el 2023 solo hay cinco afectaciones. Dirigir la guerra desde los escritorios siempre es más cómodo, señor ministro, y más si no se tiene hijos en la guerra”, increparon al funcionario.

Además, denunciaron que Velásquez ha incumplido con el cese de hostilidades que se decretó recientemente con ese grupo subversivo, lo que le podría acarrear, según los insurgentes, líos legales.

“La negativa del Ministro de Defensa de alinearse con la apuesta de la paz total ha sido tal que ha incumplido el decreto 1664 del 2023, que el mismo firmó y se ha negado a la instalación del mecanismo veeduría, monitoreo y verificación. Usted sabe que eso puede traer implicaciones judiciales”, aseguraron.

Finalmente sostuvieron que el proceso que iniciaron con el Gobierno Petro sigue vigente y le exigieron a Velásquez que lo conociera más a fondo para no emitir información falsa al respecto.

“La mesa no se ha roto. Nuestra voluntad de paz sigue en pie y pronto reanudaremos los diálogos. Infórmese más, no le genere incertidumbre al pueblo colombiano, no le quite la ilusión de construir un país en paz. Mientras usted dice que para qué cese al fuego sin mesa, el pueblo colombiano dice: ¿para qué mesa sin cese al fuego? En la mesa buscamos parar la guerra y construir la paz con justicia social y ambiental”, concluyeron el video.

El martes, Velásquez cuestionó que tras un mes, el EMC no hubiera retomado la mesa de negociación y sí se mantuviera el cese al fuego, por lo que pidió su revisión para prorrogarlo hasta el próximo 15 de enero.

“Las Fuerzas Militares tienen la obligación de proteger a las comunidades. Entonces que haya un cese bilateral, cuando, por otro lado, esas organizaciones delictivas están atentando contra las comunidades de manera directa, hace que el cese del fuego no tenga para las comunidades el efecto que es indispensable”, criticó.

El ministro también recordó lo que ocurrió el mes pasado en el corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia (Cauca), donde según él esa agrupación subversiva instrumentalizó a la población civil para que expulsaran al Ejército de su zona rural y desde ese incidente no han retomado el proceso.

“Esa organización (...) dijo que iba a consultas y entonces se levantó de la mesa de diálogo, pero con la afirmación de que en todo caso el cese debía mantenerse, ya llevamos un mes y todavía no se reanuda el diálogo con la organización”, recriminó.