Ozuna habló de Shakira y reveló por qué no salió la versión con Karol G de “Hey mor”: “Me regañó”

Ozuna y Karol G iban a grabar una versión de Hey mor - crédito Pro Talent Agency vía Univisión

Puerto Rico y Colombia tienen estrechas relaciones desde hace muchos años, y uno de los puntos que los une es la pasión por el baile o los gustos musicales. El reguetón, por ejemplo, es un elemento importante para ambas naciones.

Artistas de los dos países han mostrado tener química en los escenarios o estudios de grabación, colaborando con frecuencia. A uno de los boricuas que más le gusta contar con colombianos en sus producciones es a Ozuna, quien ya ha trabajado con Shakira, Camilo, Manuel Turizo y J Balvin.

Sin embargo, no todos los sueños de Ozuna se han hecho realidad. Por ejemplo, tuvo la intención de crear un segundo tema junto a Karol G hace algunos meses.

El cantante puertorriqueño Ozuna no pudo tener su anhelada segunda colaboración con Karol G - crédito Alejandro Godínez/AP

El tema que iba a interpretar con la cantante antioqueña es Hey, mor, el último gran éxito del caribeño. Tanto ha sido el impacto del sencillo estrenado el 13 de octubre del año 2022 que ha alcanzado 317 millones 997 mil visualizaciones en YouTube y en Spotify se acerca a los 830 millones de reproducciones.

Ante la negativa de ‘La Bichota’ porque el tema viera la luz, ‘el negrito ojos claros’ tuvo que recurrir a otro gran amigo suyo para complementar. El elegido para poner la segunda voz fue Feid, quien curiosamente hoy es el compañero sentimental de la artista paisa.

Sobre la razón por la que la versión con la colombiana no se dio, Ozuna comentó que “‘Hey, mor, con Karol G, nunca va a salir, Karol no quiso salir, Karol me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”, expresó en Instagram mientras hacía pucheros.

Ya por otro lado, con la que sí ha mantenido una buena relación es con Shakira, pues grabaron Monotonía en 2022. No obstante, esta canción no sería la única que tendrían en dúo, debido a que él ya confirmó que están trabajando en un segundo trabajo musical en conjunto.

Ozuna y Shakira cantaron Monotonía a finales de 2022 - crédito captura de pantalla

“Corrí para Miami, me metí al estudio, la grabamos de una. Me encantó colaborar con Shakira, tiene magia el video, una mujer de la que aprendí mucho lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección, la perfección, de ahí salí con otra mentalidad. Y aprendí mucho además que hicimos un gran éxito y tenemos otro que no ha salido todavía, pero va a salir próximamente y como te dije colaborar con Shakira es magia e hicimos click para hacer muchos temas”, agregó el centroamericano.

Ozuna y su trabajo con artistas colombianos

El artista puertorriqueño Ozuna se ha destacado en la industria musical por sus éxitos en el género urbano. Desde que inició su carrera, ha capturado la atención internacional con temas como Taki Taki y Te Boté. Ozuna ha sido reconocido por su versatilidad y su habilidad para fusionar diferentes géneros.

Parte clave de su éxito viene de colaboraciones estratégicas con artistas de renombre, destacando las realizadas con músicos colombianos que han enriquecido el panorama musical. Trabajos conjuntos con J Balvin en canciones como Quiero Repetir y con Karol G en Hello, son ejemplos de su sinergia con figuras colombianas, fusionando ritmos y expandiendo su influencia en el mercado latino y global.