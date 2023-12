Chuty, el campeón internacional de Red Bull Batalla, resaltó al público colombiano: “Si hubieran querido que yo no ganara, no lo hubiera hecho”

El español se llevó el anhelado cinturón a su casa tras vencer al colombiano en la final - crédito Red Bull Content Pool/ Maximiliano Blanco

Chuty, reconocido como uno de los mejores freestylers de la historia, aún tenía una cuenta pendiente en su carrera, la cual era en proclamarse campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla. Sería Bogotá la ciudad en la que, después de superar a duros rivales como Spektro, Aczino, Mecha y Fat N, logró el tan ansiado título y no pudo contener la emoción al ver que finalmente había alcanzado su objetivo.

Sin imaginarlo, Colombia ocupó un importante lugar en su carrera como freestyler, pues muchos de sus grandes títulos los ha conseguido en este país, lo que hace que se sienta como en casa y cuente no solo con el apoyo, sino con el respeto de muchos aficionados al freestyle.

Tras haber ganado el cinturón de campeón, el freestyler español habló con Infobae Colombia sobre muchas las sensaciones que ha experimentado tras la Final Internacional y nuevamente destacó al público colombiano, al que calificó como uno de los mejores del mundo.

Infobae Colombia: ¿Qué papel jugó Colombia en su título en la Internacional de Red Bull?

Chuty: Lo que digo siempre, si Colombia no quiere que yo gane ni FMS Internacional ni Red Bull Internacional, no la gano y eso es algo que los que competimos lo sabemos. Entonces, que hayan tenido las dos batallas más importantes del circuito y ninguno de sus locales haya ganado, dice mucho. Cuando en un país se hace una competición y alguien de afuera la consigue, ganar, eso dice que el público ha estado muy bien.

Infobae Colombia: ¿Por qué menciona que parece que todo hubiera estado destinado para que su victoria fuera en Colombia?

Chuty: Para mí es muy especial, porque empecé a ver batallas en 2008, pero la primera edición de Red Bull Internacional que veo es la de 2006 y fue en Colombia. Estábamos en cualquier lado de España, miro un edificio y dice Embajada de Colombia. Vamos a un lugar y me dicen ‘ve en metro’ y es Metro Colombia. Luego, la FMS Internacional la gané en Colombia, así que creo que soy el único que ha ganado esa y Red Bull Internacional en el mismo año, de visitante y en Colombia

Colombia fue sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla por segunda vez en su historia. La primera de estas se llevó a cabo en 2006 y en ese entonces fue el rapero español Rayden el que se quedó con el título. 17 años más tarde, Chuty realizó la misma hazaña que su compatriota y se quedó con el título de campeón.

Infobae Colombia: ¿Le gustó la Final Internacional en Bogotá?

Chuty: Ha sido muy especial realmente, pero ha sido una edición muy chula, encima que sea la previa a Madrid y poder defender el título en mi ciudad, llevarle ese cinturón que la gente quería ver, me hace mucha ilusión (...) Competí muy bien, creo que del mejor público que ha habido, de hecho creo que en mi batalla con Mau (Aczino) que más en igualdad de condiciones hemos estado en cuanto al público, porque él me decía frases guapas y lo gritaban y yo decía otras y me gritaban... qué te voy a decir, gran público.

Infobae Colombia: ¿Sintió en algún momento que hubo localía por parte del público colombiano?

Chuty: Yo pensaba que era una cosa que podía pasar, pero en el evento no lo tenía tan claro y es que yo soy el visitante de Fat N, no el de los otros 15. Aquí en Colombia pensé que tal vez le gritarían un poco más, pero lo que dije siempre, incluso previo al evento. Entiendo que le griten más a él, pero con respeto hacia mí y en todo momento sentí respeto.

El rapero español se enfrentó a la final a Fat N, el MC colombiano que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la competencia. Pese a que el vallecaucano tuvo una gran versatilidad e ingenio a la hora de rimar, Chuty demostró una gran experiencia y pudo, finalmente coronarse campeón de Red Bull Batalla.

Infobae Colombia: ¿Qué siente ahora que pudo cumplir su gran objetivo?

Chuty: Aún estoy en las nubes, tengo muchas ganas de llegar a España, hablar con mi familia, mis amigos, hacer mi día a día y poco a poco iré entendiendo lo que sucedió. Ahorita estoy muy contento y es muy bonito todo lo que sucedió.

Infobae Colombia: ¿Está emocionado por defender el título en Madrid, España?

Chuty: Es la primera vez que me clasifico directamente a la Internacional de Red Bull, se me va a hacer muy largo este tiempo. Muy contento, más que por decir que me puede aumentar las posibilidades de ganar porque estoy en casa, más que eso, es por lo emocional porque llevo muchos años de carrera y nunca he sido local ni en Red Bull ni en FMS, no sé qué se siente y es una experiencia que quiero vivir.