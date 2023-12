Así reaccionó la novia de Linda Caicedo con la nueva distinción que recibió la jugadora del Real Madrid

Valeria Herrera reaccionó a la nueva distinción de su pareja - crédito @linda__caicedo11/@_valeria0524/Instagram

Todos los focos están puestos sobre Linda Caicedo, que está llamada a ser una de las figuras no solo de la selección Colombia femenina sino también con el Real Madrid, con el que ha tenido buenas actuaciones desde que se enfundó la camiseta del cuadro Merengue a comienzos de 2023.

La buena noticia para la ex Deportivo Cali es que fue ganadora del premio Golden Girl como mejor jugadora sub- 21 del 2023, siendo la primera futbolista suramericana en obtener este galardón. Por este motivo, la marca alemana de ropa deportiva Adidas lanzó unos guayos edición especial para Linda Caicedo.

La nueva distinción que recibió la vallecaucana no pasó desapercibida entre sus seres queridos que, como era de esperarse, reaccionaron al reconocimiento de Caicedo, como lo hizo su pareja sentimental, Valeria Herrera, desde su cuenta Instagram.

Herrera colgó un video que contiene varias imágenes de Linda Caicedo, que aparece con la camiseta de la selección Colombia. La novia de la futbolista de 19 años escribió en su publicación: “¡Qué orgullo!”

Con orgullo Valeria Herrera celebró el galardón que recibió su pareja - crédito @_valeria0524/Instagram

Debido a la lesión que sufrió en el clásico español contra Barcelona, Linda Caicedo no pudo recibir el premio en Turín (Italia). En su lugar asistió Emilio Butragueño, director de relaciones internacionales del Real Madrid.

“Es un placer estar aquí y felicidades por esta fiesta del fútbol. Quiero felicitar a Linda, que representa los valores del Real Madrid y lo que nosotros queremos que represente el equipo femenino”: dijo Buitragueño.

Y agregó. “Ella es una jugadora extraordinaria, lo está demostrando en el Madrid y en el mundial, para nosotros es una jugadora fundamental, confiamos mucho en ella para el futuro y para el presente. Queremos crecer como equipo cada temporada y contribuir al crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo”.

Linda Caicedo lamentó no estar presente en la gala de premiación

La jugadora del Real Madrid se disculpó por su ausencia en la gala de premiación - crédito @realmadridfem/X

El Real Madrid subió un video en el que Linda se disculpó por no estar presente en la ceremonia de premiación, y al mismo tiempo, agradeció a quienes la han apoyado, incluyendo a su novia Valeria Herrera.

“Agradecerles por este premio, felicitar a todos los nominas en especial a Bellingham (Jude) por la gran temporada que está haciendo con el Real Madrid. Pasaba también por aquí para disculparme por no estar con ustedes en la gala, para mi sería un honor, pero por todo el tema de la lesión tendré que estar acá recuperandome”

Caicedo tuvo palabras de agradecimiento para Emilio Butragueño por recibir su premio en Italia:

“No podría estar mejor representada y obviamente aprovechar para agradecer en todos los que creyeron en mí. Al Real Madrid porque a la final sin ellos no hubiese sido posible todo esto, por supuesto a la selección Colombia que ha sido un lindo proceso (…) a mi familia y a mi pareja que han estado pendientes en todo este proceso y también me han ayudado para seguir creciendo individual y colectivamente”.

¿Qué lesión tiene Linda Caicedo?

En el clásico ante Barcelona, que goleó 5-0 al Madrid por la fecha nueve de la liga española, Linda Caicedo fue a disputar una pelota en el área contraria y fue derribada por la portera Cata Coll. En su lanzamiento al césped, la portera terminó cayendo con todo el peso de su cuerpo en el tobillo derecho de la atacante, que quedó en el suelo gritando del dolor.

Caicedo habría sufrido una lesión en los ligamentos de su tobillo, sin fractura alguna reportada, lo que es un parte de alivio para la escuadra blanca, sino también la selección Colombia pensando en lo que será los Juegos Olímpicos de París 2024.