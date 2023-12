Yeferson Cossio mostró los avances del alargamiento de piernas

El creador de contenido publicó un video junto a su hermana, que muestra el aumento de estatura en seis centímetros - crédito @masrechismes/Instagram

A finales de septiembre de 2023, se conoció la noticia de que el creador de contenido Yeferson Cossio se sometería al alargamiento de una zona de su cuerpo. Aunque en su momento no confirmó mayores detalles, días más tarde reveló que sería una de las “cirugías más dolorosas del mundo” para aumentar su estatura.

Aunque el procedimiento quirúrgico le valió cientos de críticas de parte de algunos internautas, que no estaban de acuerdo con la millonaria suma que invertiría, el paisa aseguró que no era un motivo para “esconder” el alargamiento de piernas al que se sometió. Incluso, a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que dio algunos detalles del proceso.

“¿Yo por qué voy a ocultar eso? Eso es como tipo, ‘Hola, me llamo Yeferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos, con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para ir cambiando lo que no me gusta’”, fueron las declaraciones del influencer.

Así se ven las piernas de Yeferson Cossio fracturadas controladamente para el alargamiento de huesos - crédito @masrechismes/Instagram

Esto no ha sido impedimento para que el creador de contenido deje de publicar detalles de su vida privada, además de hablar de lo que siente al haber conseguido aumentar su estatura. Cossio comenzó el proceso con una estatura de 1,77 metros, por lo que su objetivo se fijó en 1,87 metros.

“Usted en qué momento creció tanto”, fue la pregunta que lanzó la hermana de Yeferson Cossio en un video que se convirtió en tendencia en redes sociales. Con sorpresa, Cintia pidió al influenciador que se “pare derecho” y, sorprendida, le dijo “está gigante”.

Entre risas, el antioqueño le dijo: “Es que ya me estoy tomando toda la sopa y me estoy comiendo los vegetales, enana”.

Sin embargo, sus seguidores continúan manifestando su desacuerdo con el procedimiento quirúrgico y la millonaria suma que gastó Cossio. Algunos de los más destacados son: “Dime lo que presumes y te diré de qué careces”; “ahora quedará caminando más torcido”; “la verdad es extraño, como que su altura no cuadra con la fisionomía de su cuerpo”; “cuándo se operará el cerebro”, entre otros.

Yeferson Cossio se sometió a una intervención de alargamiento de piernas y mostró la "bombita" con la que controla el dolor - crédito @yefersoncossio/Instagram

Otra de las críticas que recibió el antioqueño después de confesar el procedimiento al que se sometió fue de parte del exprotagonista de Novela Edwin Garrido, que lamentó que este tipo de contenido se reproduzca y llegue a los niños y adolescentes, que son quienes finalmente consumen los videos de Cossio. Incluso, el barranquillero pidió al influenciador que primero se aceptara tal y como es antes de enviar un mensaje que calificó de errado.

“Mi sobrino, es un niño de 10 años, y él cogió y me preguntó: ‘Tío, o sea que si yo no crezco, ¿me puedo hacer la cirugía de Yeferson Cossio?’. No, mijo, ¿cómo se le ocurre?, cuál cirugía, usted cómo se vaya a romper las patas, nada de eso. Usted tiene que entrenar, fortalecer su cuerpo, huesos, tendones, ligamentos, crecer sano fuerte y aceptarse tal cual como es”.

Cuando surgió la idea del alargamiento de piernas

Cuando Yeferson Cossio mostró hace dos años que había tenido un percance —del que nunca se conocieron los verdaderos detalles— con sus piernas, programas de variedades como Lo Sé Todo afirmaron que se había sometido a un alargamiento de piernas. Desde ese momento, el influenciador comenzó a investigar si realmente este tipo de cirugías podían realizarse.