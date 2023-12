Periodista de Win Sports fue golpeada durante el clásico Nacional-Medellín: “Me dijo que era una vendida, que me iba a matar”

Sheyla García fue agredida mientras cumplía con su trabajo en un partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín - crédito @Sheylagarcia07

La violencia ensombreció el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín cuando el partido tuvo que ser suspendido por falta de garantías.

Luego del partido, que se jugó en el estadio Polideportivo Sur de Envigado el domingo 3 de diciembre, la periodista Sheyla García, de Win Sport, fue blanco de ataques y amenazas de muerte por unos aficionados. El encuentro fue finalizado por el árbitro por los problemas de orden público cuando ya iban 5 a 0 en favor del Dim.

El clima de tensión y hostilidad interrumpió abruptamente el curso normal del fútbol en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín tuvo que finalizar antes del tiempo reglamentario. El árbitro dio por terminado el encuentro, que iba 5-0 a favor del equipo visitante, ante la falta de garantías de seguridad, situación que desencadenó una serie de incidentes violentos afectando a varios equipos de prensa presentes en el evento.

La periodista de Win Sports relató en Publimetro los detalles de la agresión de la que fue víctima por un hombre que no tuvo reparos con ella e incluso la amenazó. Y es que luego de la suspensión del partido los ataques de los “hinchas” no fueron únicamente a Sheyla García, sino también en contra de los jugadores.

Hinchas de Atlético Nacional ven celebrar a los jugadores de Independiente Medellín - crédito Colprensa

Durante los disturbios en el estadio Polideportivo Sur, la periodista deportiva Sheyla García vivió momentos de angustia cuando fue blanco directo de la violencia. Según su testimonio, un individuo le lanzó una botella llena de agua que tenía como objetivo su cabeza; sin embargo, logró evitar el impacto al esquivarla. La situación se agravó cuando el mismo agresor se aproximó para intimidarla en varias ocasiones, aumentando el riesgo para su integridad física.

“Desde la tribuna me tiraron una botella llena de agua que venía directo a mi cabeza. Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme”, y la periodista añadió que “me pegó en la espalda, porque me moví, no me pegó en la cabeza”.

La periodista Sheyla García, afectada por los altercados durante el partido en el Polideportivo Sur, contó cómo su labor periodística desató la ira de uno de los hinchas. Mientras documentaba los hechos, el hombre que había arrojado la botella se le acercó con actitud amenazante exigiéndole que cesara su reporte: “Yo vi quién era y el hincha que me la tiró se vino a amenazarme y a decirme que no los grabara, que apagara las cámaras”, narró la comunicadora sobre el tenso intercambio.

Además, García añadió en su relato a Publimetro que “yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida, que los estaba grabando, o si no que me iba a matar. Me gritaba de todo”.

Sheyla García relató un momento de alta tensión cuando, en medio de la conmoción, la multitud reaccionó ante un hombre que, tras haber lanzado ya una botella contra ella, se preparaba para arrojar otra. “La gente se le fue encima porque tenía otra botella lista para lanzarme y me dijo que me iba a matar”, describió la periodista, exponiendo la amenaza directa a su vida y la situación de peligro que vivió durante el cubrimiento del evento deportivo.

Independiente Medellín regresa a una final tras la perdida en el segundo semestre del 2022 ante Deportivo Pereira - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre Atlético Nacional e Independiente Medellín formaba parte de la jornada 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-2. Antes de que el partido fuera suspendido debido a los incidentes de violencia, el marcador mostraba un 0-5 favorable a Independiente Medellín, un resultado que quedó en segundo plano frente a la gravedad de los hechos ocurridos en el estadio.