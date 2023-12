Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes: revelaciones de Martha Lucía Zamora causaron polémica

El tema de la licitación de pasaportes está bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación - crédito Jesús Avilés/Infobae

La Fiscalía General de la Nación ya tiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes, que involucrarían a la Cancillería y a la empresa Thomas Greg & Sons. Lo anterior, luego de que se revelaran detalles sobre el proceso, que han generado controversia y retrasos en los trámites de expedición de pasaportes en el territorio nacional.

Te puede interesar: Petro defendió a Leyva y Zamora rechazó irrespeto a la mujer: ¿quién miente?

La entrevista dada a W Radio por Martha Lucía Zamora, que era la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y en la que mencionó un encuentro en París (Francia) que, de acuerdo con su testimonio, de personas cercanas al canciller Álvaro Leyva Durán para discutir la mencionada licitación, desató la controversia y la mirada atenta del organismo, que analiza en detalle este proceso.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, manifestó Zamora al citado medio de comunicación.

La saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, se refirió a reuniones que se estarían llevando fuera del país por el tema de la licitación de pasaportes - crédito Leonardo Muñoz/EFE

“No puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida (con) la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales”, agregó Zamora al referido medio.

Te puede interesar: Tras agarrón con el canciller Álvaro Leyva, renunció la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

El sitio en el que se llevó a cabo este encuentro fue el hotel Intercontinental Le Grand y Juan Carlos Losada Perdomo, que hace parte de la Cancillería, y Jorge Leyva, hijo del canciller Leyva, podrían estar implicados en la reunión, que desató toda una controversia. Sobre esta mención, el mismo ministro de Relaciones Exteriores se desmarcó de su hijo, y dijo que los interesados debían preguntarle a él por esta versión.

“Que le pregunten a los que estaban en París porque yo no he estado por allá”, advirtió Leyva a Semana. De mi hijo, no sé. ¿Sabe cuántos años tiene mi niño? 53 años. Llámelo, él es un hombre grande. Yo no puedo contestar por mi hijo”, acotó sobre este tema.

Ya había pedido una investigación

Al respecto, la Cancillería hizo a mediados del año pasado una petición de una investigación penal, debido a cuestionamientos sobre los criterios técnicos y la objetividad en la elaboración del pliego de condiciones definitivo, con lo que se han señalado dudas acerca de la transparencia del proceso. En respuesta, laboratorios de policía judicial han estado activos y se plantea la posibilidad de que Zamora sea llamada a declarar en el caso.

El presidente, en medio de la polémica por la salida de Zamora, defendió a su canciller y negó que hubiera gritado a la directora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado - crédito Presidencia de la República

Esto se suma a lo que dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, que desde Dubái (Emiratos Árabes) confirmó que solicitó la renuncia de Zamora. Y, del mismo modo, dejó en firme su intención en que se adelante una pesquisa por el caso de la firma Thomas Greg & Sons y la licitación para la adjudicación del contrato de pasaportes; en un caso en el que el Estado afronta una reclamación por los $120.000 millones.

Te puede interesar: Martha Lucía Zamora respondió a Gustavo Petro y explicó cómo fue “echada” de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

Lo anterior, por lo que sería el desconocimiento de la ley de contratación estatal, que permite establecer vínculos con únicos proponentes, cuando la compañía cumplía con los requisitos. Justo sobre esta disputa, Zamora —el 24 de noviembre— entregó un concepto jurídico enfocado en buscar una conciliación con esta empresa y evitar así el pago de una astronómica cifra.

“Desde el principio y públicamente yo pedí un proceso de esos… con unas cláusulas que en mi opinión predeterminan un posible ganador y eso no podía ser, en mi gobierno no se prefabrican licitaciones. Lo que queremos es que cada vez que haya una licitación, también haya una competencia en calidad y precio”, manifestó el jefe de Estado, en declaraciones reproducidas por Blu Radio.